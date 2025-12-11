Ilyen IPhone-t még nem láttunk, az Apple nem aprózza el, mindjárt hódítani akar az újítással

Az hajlítható okostelefonok piacán új fejezet fog kezdődni, miután több iparági beszámoló szerint az Apple a vártnál jóval nagyobb gyártási volumenre készül első hajlítható kijelzős telefonjával. Belsős információk alapján a vállalat 22 millió OLED-panelt rendelt a Samsung Displaytől, ami messze meghaladja az elemzők korábbi becsléseit. A rendelés nagysága arra utal, hogy az Apple nem kísérleti jellegű termékként, hanem egy teljes értékű, globális darabszámra szánt modellel szeretne belépni a kategóriába, és elképzelhető, hogy a hajlítható iPhone át is formálja a piacot.

A hajlítható iPhone lehet az Apple nagy áttörése – piacformáló lehet a következő eresztés / Fotó: NurPhoto via AFP

A beszállítói adatok szerint a Samsung jövőre 11 millió befelé hajló, valamint 11 millió külső kijelző tömeggyártását tervezi, kizárólag az Apple számára. A gyártók jellemzően a kész készülékek számánál valamivel több panelt állítanak elő a selejtarány miatt, így iparági számítások szerint a készülék első szériás darabszáma 10 millió körül alakulhat.

Ez mintegy 30 százalékkal haladja meg az eredeti várakozásokat, melyek 6-8 millió közötti induló volument valószínűsítettek.

Összehasonlításként: a teljes globális hajlítható-piac évi értékesítése alig lépi át a 20 millió darabot.

A legfrissebb gyártási információk alapján az Apple első hajlítható iPhone-ja könyvszerű kialakítást kap, a külső kijelző mérete 5,35 hüvelyk, a belső, hajlítható panelé pedig 7,58 hüvelyk lesz. A vállalat egy új zsanérmechanizmust fejlesztett a készülékhez, mely a kijelző gyűrődésének minimalizálását célozza. A panelek felépítésében a cég egy fejlettebb, úgynevezett Color Filter on Encapsulation (COE) technológiát is alkalmaz. Ez lehetővé teszi a polárszűrő réteg elhagyását, így a kijelző vékonyabb és fényesebb lehet, miközben mérsékli az energiafogyasztást is.

A hajlítható iPhone lehet, hogy mérnöki csoda lesz

A belső képernyő várhatóan kijelző alatti kamerát kap, mely nem igényel kivágást vagy kameralyukat, így a felület valóban teljes képernyőként működhet majd. Ez a megoldás jelenleg ritkaságszámba megy a hajlítható telefonoknál, ahol a panel anyaga és a hajlítási igény jelentősen nehezíti az ilyen kamerák integrációját.

A modell az előzetes információk szerint az iPhone 18 Pro és iPhone 18 Pro Max mellett érkezhet a jövő évben.

Bár hivatalos árazásról, teljesítményadatokról és kiegészítő funkciókról még nem érkezett megerősítés, a gyártási mennyiségből az iparági elemzők arra következtetnek, hogy az Apple nem csupán egy prémium kísérleti modellben gondolkodik, hanem a kategória szélesebb tömegpiaci elérésében is. A mostani hírek mindenesetre azt mutatják: az Apple a belépéssel nem a követő szerepét választotta, hanem rögtön a foldable-szegmens egyik legnagyobb volumenű indulását tervezi. Ez jelentős nyomást helyezhet azokra a gyártókra, melyek eddig meghatározó szereplői voltak a piaci rétegnek, miközben új növekedési pályát nyithat meg az összehajtható eszközök szegmensében.