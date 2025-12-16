Nápolyban százmillió eurót is elköltenek egy utcában, de a magyarok sem kispályások, ha a karácsonyról van szó
A svájciak 7128 eurós átlagkeresettel és 10 százalékos költésaránnyal számolva, átlagosan mintegy 730 eurótól szabadulnak meg karácsony és szilveszter ürügyén. Az izlandiak ünnepi kiadásai 15 százalékos jövedelemarányos költésaránnyal és 4490 eurós átlagjövedelemmel számolva 673 euróra, míg a norvégok költései 3917 eurós átlagkereset viszonylatában a 12 százalékos költésarány mellett mintegy 470 euróra rúgnak. A hagyományosan katolikus kultúrának számító Olaszország polgárai pedig – hasonlóan, mint mi magyarok – jellemzően jövedelmük 5-10 százalékát fordítják az év végi ünnepekre, ami 2700 eurós átlagkeresettel számolva 135-270 eurós átlagos költést jelent.
Nápolyban Donald Trump is beköltözik a betlehembe
Ha szilveszter, akkor minden bizonnyal a New York-i Times Square szilveszteri ünnepsége vezeti a luxuskiadások listáját, ahol egy jegyért több ezer dollárt is elkérhetnek.
Ha pedig az egy helyre koncentrálódó, speciális karácsonyi vásárlásokra fókuszálunk, akkor a nápolyi Via San Gregorio Armeno viheti el a pálmát, ahol a karácsonyt megelőző időszakban mintegy nyolcszázezer ember fordul meg, akik egyes becslések szerint akár százmillió eurót is ott hagynak a betlehemes kellékeket áruló kereskedők és kézművesek zsebében.
Egy egyszerű satutette átlagosan 35-45 euróba kerül, a nagyobb, részletesebb figurákért azonban több száz, míg az egyedi darabokért akár több ezer eurót is elkérnek. Természetesen, nemcsak emberi vagy állati figurák vannak, tájképek, sőt teljes „színházak” is, amelyeknek ára akár sok ezer euróra is rúghat.
A nápolyi betlehemes utca csillagászati bevételei kiemelkedők ugyan, de korántsem meglepők. Olaszországban ugyanis a karácsony elmaradhatatlan kelléke a 13. század óta a betlehemi történet megjelenítése. A Debreceni Egyetem Mediterrán Intézetét vezető Pete László professzor szerint a hagyomány abszolút élő voltát tükrözi, hogy amint valaki nemzetközi porondra lép, akár politikusként, akár célebként, azonnal helyet kap a betlehemes figurák között. Most Donald Trump és Meloni hódít, Berlusconival viszont már egyre kevésbé lehet találkozni.
Szaloncukorból ezer tonna meg sem kottyan
Magyarországon a kifejezetten ajándékra fordított összeg 2024-ben átlagosan és fejenként 23 ezer forint volt, ami a 444 ezer forintos nettó átlagkeresetre vetítve alig több, mint 5 százalék, ami a teljes karácsonyi költésnek felét-negyedét jelenti. A teljes karácsonyi költés 50–100 ezer forint között mozgott, amiből ugyancsak bőségesen költöttünk egy speciálisan csak nálunk jellemző termékre, a szaloncukorra. Ez az édesség Magyarországon mondhatni kötelező, de olcsónak éppen nem mondható kelléke a karácsonynak.
Már a kommersz áru kilóját is 3000 forint körül mérik, a csúcsminőségért vagy éppen a szokatlan, különleges ízű változatokért pedig 20-24 ezer forintot is elkérnek. Mindezek ellenére 3000-3500 tonnát is megeszünk belőle egy szezonban.
A korai ráhangolás reklámcunamival
A KSH adatai szerint Magyarországon a kiskereskedelem év végi költésekkel feltuningolt decemberi forgalma jellemzően 10-20 százalékkal haladja meg az év többi hónapjának bevételeit, az elmúlt néhány év adatai azonban erre némiképp rácáfolnak. Tavaly például az augusztus hozta a legnagyobb növekedést, ami 7,6 százalékot jelent a bázishoz képest. A decemberi bővülés azonban 2023 hasonló időszakát alapul véve csak 0,1 százalékos volt, az előző hónaphoz képest pedig 1,2 százalékos csökkenést mutatott. A kiskereskedelmi forgalom éves bővülése ugyanakkor 2,6 százalékos volt, ami 0,6 százalékkal magasabb az EU átlagosan 2 százalékos teljesítményénél.
Ezek az adatok részben azt jelzik, hogy az iskolai kiadások súlya nőtt a családok költségvetésében, de Soós Mihály debreceni egyetemi marketing-intézetvezető szerint világosan mutatják azt is, hogy az előrehozott ráhangolás marketingstratégiája abszolút célt ér. A karácsonyi vásárlás esetében a reklámcunami októbertől fokozatosan erősödve zúdul a fogyasztókra, akik így többnyire már november közepére-végére teljes mértékig készen állnak arra, hogy akár erejükön felül is költsenek az ünnepekre, és meg is teszik.
Lefölözik az ünnepi költést a csomagküldők
Az előrehozott karácsonyi vásárlások értelemszerűen nemcsak a hazai boltok forgalmát lendítik fel már novemberben, de busásan részesedik belőlük az online kereskedelem is, az agresszív marketingstratégiával nyomuló távol-keleti kereskedők pedig különösen sikeresek. Van olyan felmérés, amely szerint minden online platformon elköltött száz forintból 52-t náluk hagyunk.
Hajnal Zsolt debreceni egyetemi oktató és fogyasztásvédelmi egyesületi vezető szerint az azonnali fizikális kiszolgálásban érdekelt hagyományos boltok változatos stratégiákat dobnak be e keresletelszívó hatás ellensúlyozására. Erre példa, hogy az internetes kereskedőkhöz hasonlóan kiterjesztett – akár harmincnapos – visszaváltási garanciát adnak a tartós fogyasztási cikknek nem minősülő termékekre: cipőkre, de akár ruhákra is.
Ezek nemcsak hazánkban népszerű ajándékok, de például Olaszországban is, ahol nemcsak karácsonyra, de szilveszterre is ajándékoznak ruhát – igaz, meglehetősen speciálisat. A hölgyeknek ugyanis a szerelem és a szenvedély megőrzése érdekében mindenképpen kell kapniuk piros fehérneműt, amit szilveszter este kifordítva, éjfél után pedig „rendesen” szükségeltetik viselni, s amit ezt követően – ugyancsak a szerencse érdekében – azon mód ki is kell dobni. Ezek a piros fehérneműszettek egyébként már nálunk is kezdenek hasonló megfontolásból divatba jönni, áruk pedig a fellendülő szezonális keresletre tekintettel két-háromezer forinttól több tízezer forintig terjedhet.
Az ajándékozás csúcspontja és a nagy családi összejövetelek ideje tájegységtől, tartománytól függően náluk is a szenteste vagy a hagyományos karácsonyi ebéd az ünnep első napján, de La Befana, a jó boszorkány még Vízkeresztkor is visz édességet a gyerekeknek. Karácsonyfát csak az északi tartományokban állítanak, ezt most 80 és 300 euró közötti árban tudják beszerezni. Ez nálunk sem szokatlan ár, különösen, ha gyökeres fát akarunk.
Hét hal kell, de az angolna vezet
Minden bizonnyal a kígyóra és az eredendő bűnre utal, hogy Olaszország számos vidékén illik angolnát feltálalni szenteste, aminek tudvalevőleg meglehetősen kígyóra hajazó testet adott a Teremtő. Másutt viszont – a család tehetős voltát kifejezendő – illik hét halból készült finomságokat helyezni az asztalra. Az ünnepi költésből a halakra mintegy 8-12 százalék esik, ami a Magyarországon szokásos karácsonyi halászlé-rántott hal kombó alapanyagárához hasonló arány. Az árában idén sem ígérnek változást a kereskedők.
Ahogy nálunk a bejgli számít karácsonykor kihagyhatatlan süteménynek, úgy van ott a helye az olaszok ünnepi asztalán a Panettone és a Pandoro nevű süteménynek. Előbbiből egy kiló akár harmincezer forintnak megfelelő összegbe is kerülhet, de átszámítva a legolcsóbb változat ára is 6500 forint. A Pandoro kilóját pedig 6500 és 16 ezer forint közötti összegnek megfelelő árban kínálják.
Ezek az olasz ínyencségek Magyarországon is hódítanak: egy kiló Panettone a nagyobb áruházakban, hipermarketekben 4000 és 10 000 forint között kapható, míg egy kiló Pandoróért 4950 és 7310 forint közötti összeget kell legombolnunk. Az ár hasonló a bejgliéhez, ez utóbbiból egy negyvendekás rúdért 3500 és 5200 forint közötti összeget kérnek el tőlünk a boltokban.