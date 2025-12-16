Deviza
Rendkívüli

Szétzúzták az olajárakat, a piac a békére teszi a tétet, utoljára a Covid tombolása idején volt ilyen olcsó a nyersolaj

BYD-bajok, brutális forintjóslat és a szemünk láttára összeomló dollár – ezek voltak a VG legolvasottabb tőkepiaci cikkei szeptemberben

Faképnél hagyta a szankciókkal sújtott Oroszországot a Chery, egy másik kínai autógyártó, a BYD közben tőzsdei értékének meredek zuhanását volt kénytelen elszenvedni szeptemberben. A forintnak brutális ralit jósoltak, a dollár pedig a szemünk láttára omlott össze az ősz elején.
VG-összeállítás
2025.12.16, 10:21
Frissítve: 2025.12.16, 10:48

Az immár több mint három és fél éve tartó orosz–ukrán háború orosz szempontból kedvezőtlen gazdasági fordulataként szeptemberben az Oroszországból való kivonulásról döntött az egyik legnagyobb kínai autógyártó.

BYD, autó
A BYD részvényei szenvedtek szeptemberben / Fotó: Vémi Zoltán

A kínai állami tulajdonú Chery egyik legnagyobb piaca lett az elmúlt években az ország, tavaly bevételeinek 25,5 százaléka származott Oroszországból. Most mégis megkezdte a kivonulást, ami 2027-re fejeződhet be. Noha a vállalat az oroszországi kivonulást a nyugati szankciókkal indokolta, vélhetőleg szerepet játszottak az orosz piac védelmét célzó helyi vámok is, főleg, hogy a Chery gyártási kapacitással nem rendelkezik az országban.

Brutális amerikai jóslat érkezett a forintról: olyan árfolyamot mondtak be, amire senki nem mert gondolni

A nyári forintrali után szeptemberben is forró téma maradt a hazai fizetőeszköz rohamos erősödése. Az amerikai Citi a Magyar Nemzeti Banknál tett látogatását követően bátorodott fel, és kedvező forgatókönyvet vázolt fel, a magyar pénz további szárnyalását jósolva.

A nagybank nemcsak elemzett, hanem pozícióba is lépett: három hónapos határidős ügyleteket és három hónapos put spreadeket kötött, 385–380 forintos kötési árfolyamon, azaz ebbe a sávba várta az árfolyamot a Citi.

A bank prognózisa helyesnek bizonyult, a szeptember közepi, 390 feletti szintről a jelzett sávba érkezett meg mostanra a hazai fizetőeszköz kurzusa.

Nagyon komoly figyelmeztetést kapott Lengyelország: ha háborúba kezd, Nyugatról érkezik azonnali retorzió

Lengyelország olyan helyről kapott figyelmeztetést, mi történik azonnal, ha háborúba kezdene, amire nem is gondoltunk volna.

A három mrghatározó nemzetközi hitelminősítő közé tartozó Moody’s az ősz elején negatívra rontotta Lengyelország A2-es, befektetésre ajánlott hitelminősítésének kilátását – pedig az 2002 óta változatlan volt. Az ok: az ország költségvetési hiánya növekszik, miközben a politikai küzdelmek megnehezítik a gyors költségvetési korrekciót.

A New York-i székhelyű Moody’s Ratings szerint a növekvő „geopolitikai kockázatok” még Lengyelország erősnek tartott gazdaságát is próbára tehetik, rontva az állam hitelminősítését.

A Moody’s kilátásrontó lépésére az Oroszország és a NATO-tagok közötti feszültségek eszkalálódása közepette került sor, amiben Lengyelország, ahol orosznak mondott drónokat lőttek le, főszereplő volt.

Összeomlott a dollár, most robban igazán csak a forint árfolyama

A szeptember elején közzétett, gyenge amerikai munkaerőpiaci adatokra meredek eséssel reagált a dollár. A befektetők a gazdaság állapotáról szóló kedvezőtlen makroadat fényében ugyanis arra kezdtek el spekulálni, hogy az amerikai jegybank – a Fed – csökkenteni fogja a kamatokat a gazdaság élénkítése érdekében. A várakozás beigazolódott, a testület szeptember 17-én 25 bázisponttal a 4–4,25 százalékos sávba vitte lejjebb az irányadó kamatlábat, majd októberben egy újabb 25 bázispontos kamatvágást is végrehajtott.

USD / HUF árfolyam
USA dollár árfolyam (USD/HUF)
327,2251 0%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Az alacsonyabb kamatok növelik a vállalatok hitelfelvételi kedvét, a nagyobb likviditás és pénzmozgás pedig, amellett, hogy élénkíti a gazdaságot, gyengíti a hivatalos fizetőeszközt, jelen esetben a dollárt. A forint is sokat profitált az amerikai pénz idei mélyrepüléséből, 2025-ben több mit 15 százalékkal értékelődött fel a zöldhasúval szemben.

Nagyon nagy bajba került a Szegeden gyárat építő BYD: nem bírja a versenyt – a szemünk előtt ég el a tőzsdén

Rájár a rúd az idén a kínai villanyautók üdvöskéjére, a BYD-ra. Rövid időn belül ugyanis riasztó mértékben, 45 milliárd dollárral zuhant a világ egyik legnagyobb elektromosautó-gyártójának számító, Szegeden is gyártóbázist létesítő cég tőzsdei kapitalizációja. A befektetőkben erős kétségek vetődtek fel azzal kapcsolatban, hogy a kínai autógyár bírja-e az öldöklő árversenyt.

A befektetők egyre kevésbé türelmesek a BYD stratégiájával szemben, amelynek lényege, hogy mély árengedményekkel próbál piacvezető szerepre törni, élen járni, miközben a kormány szigorít a szektort sújtó úgynevezett involúció visszaszorítása érdekében.

A vállalat nyeresége a júniussal zárult negyedévben 30 százalékkal zuhant – nagyrészt az árháború hatásaként. A cég profitja több mint három éve nem csökkent.

A befektetői aggodalmak továbbra sem enyhültek, szeptember közepe, vagyis azóta, hogy a társaság tőzsdei mélyrepüléséről beszámoltunk, újabb 13 százalékkal csökkent a BYD-részvények árfolyama, ezzel teljes idei emelkedését visszaadta a papír.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

