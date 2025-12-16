Deviza
Rendkívüli

Szétzúzták az olajárakat, a piac a békére teszi a tétet, utoljára a Covid tombolása idején volt ilyen olcsó a nyersolaj

deviza
forint
kamatdöntés

A Bloomberg megint csinálja a hangulatot, most sebezhető forintról ír – az árfolyamon ez nem látszik

Áprilisban a forint sorsa is eldőlhet. A carry piac a Tisza győzelméhez forinterősödési, Orbán győzelméhez forintgyengülési spekulációt áraz. Az is kérdés, meddig tartja szinten a kamatot az MNB. A Bloomberg nagy okfejtései nem újak, legutóbb Orbán Viktor miniszterelnököt tette meg államfőnek.
Faragó József
2025.12.16, 10:01
Frissítve: 2025.12.16, 10:53

Idei hatalmas ralija után jövőre sebezhető lehet a forint. A Bloomberg által megkérdezett elemzők a szigorú kamatpolitikát és a választások előtti bizonytalanságot emelték ki a magyar devizára ható kockázati tényezők közül. 

20251007_euroForint_003_VZ
A forintról is szavaznak a választáson

Választás döntheti el a forintpályát

Orbán Viktor lehetséges államfői ambíciói után a lap most arról ír, hogy egyre sebezhetőbbnek tűnik a magyar deviza. A Bank of America stratégái szerint a forint túlértékelt, s erősen ki van téve a globális hangulat ingadozásainak, míg a Barclays elemzői azt javasolják a befektetőknek, hogy építsenek vételi pozíciókat az áprilisi választásokon az ellenzék győzelmére fogadva. 

A BofA szerint, a forint irányát várhatóan a választások eredménye fogja meghatározni: 

  • a Tisza győzelme a valuta felértékelődését,
  •  Orbán győzelme pedig a forint zuhanását eredményezné.

A Tisza győzelme esetén akár 360 forint is lehet az euró, míg Orbán győzelme 390 forintos eurót ígér.

Decemberben fékezett a forint, de az idei teljesítménye még így is 21 százalékos erősödés a dollárral szemben

 és 7 százalék az euró ellenében. Ez az egyik legjobb teljesítmény a feltörekvő piacok között.

Ma kamatdöntő ülés!

Ismét kamatdöntő ülést tart a Magyar Nemzeti Bank, de az elemzők ezúttal sem számítanak kamatmódosításra. Az Equilor ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a legutóbbi jegyzőkönyvben szerepelt egy érdekes mondat: 

A decemberi Inflációs jelentés előrejelzése kulcsfontosságú lesz a monetáris politika jövő évi irányultságának szempontjából.

Márpedig a decemberi inflációs jelentés keretszámait is ma délután ismerhetjük meg, s jó eséllyel csökkentik az inflációs prognózisokat.

Ellenzéki győzelemre fogad a carry piac 

Az is érdekes, hogy a carry kereskedők forintban denominált eszközökbe fektettek, profitálva az Európai Unió legmagasabb kamatlábaiból. Egyesek arra is fogadtak, hogy Orbán Viktor régóta hivatalban lévő miniszterelnök elveszíti a választásokat, s a politikai változás révén Magyarország újra hozzáférhet  az EU-támogatásokhoz. 

A forint fellendülése talán túl messzire ment, s túl gyors volt

– vélekedett David Hauner, a londoni BofA globális feltörekvő piacok részlegének vezető kötvénystratégája. 

Török úton leértékelődés várható 

A forint gyengült, a magyar kötvényhozamok pedig emelkedtek, miután a Bloomberg News arról számolt be, hogy Orbán mérlegeli a hatalmon maradás lehetőségeit ellenzéki győzelem esetén. Ennek eszköze a félprezidenciális enöki rendszer bevezetése lehetne. 

Ha Magyarország Törökország nyomdokaiba lép, amely »alkotmányos eszközöket« használt Recep Tayyip Erdogan elnök hatalmának megtartására, lejtőre kerülne a forint és a magyar kötvénypiac 

– írja a befektetőknek Wood. Hozzátéve: Orbán a hatalmát fenyegető eddigi legnagyobb veszéllyel néz szembe. Véleményük szerint az erre a fenyegetésre adott reakciója rövid távon mindent felülír a magyar eszközök piacain. 

Meddig stagnálhat a kamat?

Az MNB alapkamata egy éve 6,5 százalékon stagnál. A bank által kedden közzétett negyedéves előrejelzés megerősítheti a közgazdászok azon nézetét, hogy az infláció csökkenőben van. A Bloomberg által megkérdezett mind a 21 közgazdász arra számít, hogy a politikai döntéshozók kedden változatlanul hagyják az irányadó kamatot. 

Ám a kamatpolitika 2026-ban megváltozhat. 

A Deutsche Bank közgazdászai februárban negyedpontos kamatcsökkentésre számítanak, s egy újabbra márciusban. 

Így a kamatláb 6 százalékra csökkenne. Ami enyhítené a kötvénypiacra nehezedő nyomást.

Sáv közepén oldalaz a forint

Az euró-forint 385 közelében mozog. 

A 383,10–384,00-es zóna fontos támaszt jelent, 

míg a következő ellenállás az 50 napos mozgóátlag 385,66-nál. Felette az április óta tartó csökkenő trendcsatorna felső trendvonala jelent meghatározó akadályt, jelenleg 386,70-nál.

Tőzsdenyitáskor 385,1 közelében jegyezték az euró-forintot. Majd 385,3 fölé szúrt. Ezt követően 385 alá süllyedt. 

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
384,9115 +0,08%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

