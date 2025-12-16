A Bloomberg megint csinálja a hangulatot, most sebezhető forintról ír – az árfolyamon ez nem látszik
Idei hatalmas ralija után jövőre sebezhető lehet a forint. A Bloomberg által megkérdezett elemzők a szigorú kamatpolitikát és a választások előtti bizonytalanságot emelték ki a magyar devizára ható kockázati tényezők közül.
Választás döntheti el a forintpályát
Orbán Viktor lehetséges államfői ambíciói után a lap most arról ír, hogy egyre sebezhetőbbnek tűnik a magyar deviza. A Bank of America stratégái szerint a forint túlértékelt, s erősen ki van téve a globális hangulat ingadozásainak, míg a Barclays elemzői azt javasolják a befektetőknek, hogy építsenek vételi pozíciókat az áprilisi választásokon az ellenzék győzelmére fogadva.
A BofA szerint, a forint irányát várhatóan a választások eredménye fogja meghatározni:
- a Tisza győzelme a valuta felértékelődését,
- Orbán győzelme pedig a forint zuhanását eredményezné.
A Tisza győzelme esetén akár 360 forint is lehet az euró, míg Orbán győzelme 390 forintos eurót ígér.
Decemberben fékezett a forint, de az idei teljesítménye még így is 21 százalékos erősödés a dollárral szemben
és 7 százalék az euró ellenében. Ez az egyik legjobb teljesítmény a feltörekvő piacok között.
Ma kamatdöntő ülés!
Ismét kamatdöntő ülést tart a Magyar Nemzeti Bank, de az elemzők ezúttal sem számítanak kamatmódosításra. Az Equilor ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a legutóbbi jegyzőkönyvben szerepelt egy érdekes mondat:
A decemberi Inflációs jelentés előrejelzése kulcsfontosságú lesz a monetáris politika jövő évi irányultságának szempontjából.
Márpedig a decemberi inflációs jelentés keretszámait is ma délután ismerhetjük meg, s jó eséllyel csökkentik az inflációs prognózisokat.
Ellenzéki győzelemre fogad a carry piac
Az is érdekes, hogy a carry kereskedők forintban denominált eszközökbe fektettek, profitálva az Európai Unió legmagasabb kamatlábaiból. Egyesek arra is fogadtak, hogy Orbán Viktor régóta hivatalban lévő miniszterelnök elveszíti a választásokat, s a politikai változás révén Magyarország újra hozzáférhet az EU-támogatásokhoz.
A forint fellendülése talán túl messzire ment, s túl gyors volt
– vélekedett David Hauner, a londoni BofA globális feltörekvő piacok részlegének vezető kötvénystratégája.
Török úton leértékelődés várható
A forint gyengült, a magyar kötvényhozamok pedig emelkedtek, miután a Bloomberg News arról számolt be, hogy Orbán mérlegeli a hatalmon maradás lehetőségeit ellenzéki győzelem esetén. Ennek eszköze a félprezidenciális enöki rendszer bevezetése lehetne.
Ha Magyarország Törökország nyomdokaiba lép, amely »alkotmányos eszközöket« használt Recep Tayyip Erdogan elnök hatalmának megtartására, lejtőre kerülne a forint és a magyar kötvénypiac
– írja a befektetőknek Wood. Hozzátéve: Orbán a hatalmát fenyegető eddigi legnagyobb veszéllyel néz szembe. Véleményük szerint az erre a fenyegetésre adott reakciója rövid távon mindent felülír a magyar eszközök piacain.
Meddig stagnálhat a kamat?
Az MNB alapkamata egy éve 6,5 százalékon stagnál. A bank által kedden közzétett negyedéves előrejelzés megerősítheti a közgazdászok azon nézetét, hogy az infláció csökkenőben van. A Bloomberg által megkérdezett mind a 21 közgazdász arra számít, hogy a politikai döntéshozók kedden változatlanul hagyják az irányadó kamatot.
Ám a kamatpolitika 2026-ban megváltozhat.
A Deutsche Bank közgazdászai februárban negyedpontos kamatcsökkentésre számítanak, s egy újabbra márciusban.
Így a kamatláb 6 százalékra csökkenne. Ami enyhítené a kötvénypiacra nehezedő nyomást.
Sáv közepén oldalaz a forint
Az euró-forint 385 közelében mozog.
A 383,10–384,00-es zóna fontos támaszt jelent,
míg a következő ellenállás az 50 napos mozgóátlag 385,66-nál. Felette az április óta tartó csökkenő trendcsatorna felső trendvonala jelent meghatározó akadályt, jelenleg 386,70-nál.
Tőzsdenyitáskor 385,1 közelében jegyezték az euró-forintot. Majd 385,3 fölé szúrt. Ezt követően 385 alá süllyedt.