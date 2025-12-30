Korszakosat lép előre az EU-tagország, mégis botrány tört ki: milliószám veszik az okosmérőt – de honnan?

Áll a bál Hollandiában, miután több regionális hálózatüzemeltető mások mellett a kínai Kaifa Technologiestől rendel milliószámra okosmérőket, noha a cégben az állami kézben lévő China Electronics Corporations is 35 százalékos tulajdonrésszel bír.

Az okosmérőket, szemben a hagyományos villanyórával, távolról is le lehet olvasni / Fotó: Northfoto

Biztonsági kockázatot jelentene a kínai okosmérő?

Ráadásul az állami vállalat többek között a kínai hadsereg számára is szállít telekommunikációs eszközöket, miközben több holland nyugdíjalap és biztosító befektetései közül is ki van zárva – írja a De Telegraf.

A 4 millió okosmérő beszerzéséről szóló szerződést a 162 villamossági szektorban működő gyártót tömörítő Fedet részéről Henry Lootens azért kritizálta, mert szerinte a hálózatüzemeltetők a kritikus infrastruktúrához vásárolnak Európán kívülről alkatrészeket, olyan cégtől, ahol a biztonsági kockázatokat és az emberi jogok megsértését nem lehet kizárni.

A Kaifa Technologies a távolról leolvasható okosmérőkhöz szenzorokat szállít, miután az analóg villanyórákat január elsejétől kötelező digitálisra cserélni az országban, ami segít kiegyensúlyozni a hálózati terhelést, miután a hőszivattyúk vagy az elektromos autók és napelemek terjedése növeli a kilengéseket.

A hálózatüzemeltetők szerint minden szabályos volt, és nincs ok az aggodalomra

A hálózatüzemeltetők szerint a kínai termékek minden jogi feltételnek megfelelnek, míg piaci források szerint áruk jóval alacsonyabb annál, amit az európai gyártók képesek nyújtani. A helyi beszerzés ellen szóltak azok a kételyek is, hogy a holland vagy európai cégek képesek-e rövid idő alatt elegendő okosmérőt szállítani.

A hálózatüzemeltetőket tömörítő Netbeheer Nederland szerint azonban nincs ok az aggodalomra, hiszen számos dokumentációval rendelkeznek a Kaifától, melynek eszközeit is már régóta használják, ráadásul az okosmérők kizárólag mérési célokat szolgálnak, nincs rajtuk kapcsoló vagy más távoli beavatkozásra alkalmas technológia.

A Kaifa eszközein elvégzett auditok sem tártak fel problémákat.

Lootens szerint azonban nem igaz, hogy nincs megfelelő európai gyártó, amely képes lenne a munkát a kívánt minőségben elvégezni, miközben a kínai cég alacsony ára mögött az állami támogatások állhatnak.