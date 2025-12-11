Deviza
Előre szóltak a németeknek: iszonyú gázáremelés vár rájuk – nem lehet megúszni, csak ha hőszivattyúra állnak át

Egy új tanulmány szerint a gázfűtéssel rendelkező háztartások éves költségei a következő évtizedekben akár tízszeresére nőhetnek. A német energiapiacon egyre nagyobb szélsőségek jelennek meg, a kormányzati hibák miatt pedig egyre drágább árat fizetnek a fogyasztók.
VG
2025.12.11, 06:00

Aki Németországban gázzal szeretne fűteni, annak jobb, ha felkészül: a következő években a jelenlegi költségek többszörösére nőhet az energia ára. A szakértők a hőszivattyúra és más alternatív megoldásokra hívják fel a figyelmet, de a jelenlegi helyzeten ezek sem tudnak enyhíteni.

német
A német energiapiacon egyre nagyobb szélsőségek jelennek meg, a kormányzati hibák miatt pedig egyre drágább árat fizetnek a fogyasztók / Fotó: Anelo / Shutterstock

A gázfűtés jövője Németországban és a hasonló energiapolitikát követő országokban egyre drágábbnak ígérkezik. A Fraunhofer Intézet friss tanulmánya szerint a háromfős háztartások éves gázköltségei ma átlagosan 430 eurót tesznek ki, de 2045-re akár 4300 euróra emelkedhetnek. Ez a tízszeres költségnövekedés főként a hálózati díjak tervezett emelkedésének és a kibocsátási adók fokozódásának köszönhető. 

A fogyasztókra háruló teher egyre nagyobb, mivel a gázellátás fokozatos leépítése miatt a fennmaradó hálózat fenntartása jelentősen megdrágult.

A tanulmány külön kiemeli, hogy a hagyományos gázfűtés hosszú távon egyre kevésbé fenntartható megoldás. A növekvő hálózati díjak és a karbonköltségek miatt a fosszilis fűtések ára elszabadulhat, így azok, akik most beruháznak, komoly anyagi terhet vállalhatnak a következő évtizedekre.

A szakértők ezért a megújuló és alternatív megoldások felé terelik a figyelmet: a hőszivattyúk, a napenergia és a korszerű energiatakarékos rendszerek nemcsak a költségeket csökkenthetik, hanem a környezetre gyakorolt hatást is mérsékelhetik.

A német gázárakat a kormány tette fel a hullámvasútra

Rávilágítottak arra is, hogy a helyi önkormányzatok és állami szervek döntései közvetlen hatással vannak a háztartások költségeire. Minél kevesebb felhasználó marad a gázhálózaton, annál nagyobb terhet kell viselniük az infrastruktúra fenntartásáért.

Ez a mechanizmus nemcsak Németországban érvényes, hanem más országokra, így Magyarországra is figyelmeztető jel lehet.

A gázfűtés drágulása tehát nem csupán a fogyasztók egyéni döntése, hanem politikai és gazdasági folyamatok következménye is. Akik hosszú távon szeretnék kordában tartani a fűtési költségeiket, azoknak már most érdemes alternatívát keresni, legyen az hőszivattyú, napkollektor vagy energiatakarékos felújítás. A Fraunhofer-tanulmány üzenete egyértelmű: a fosszilis alapú fűtés hamarosan luxuscikké válhat, ha valaki Berlinben végre nem rántja el a kormányt.

Berlin ismét trükközik: úgy csapna le az orosz energiaóriásra, hogy még így is könyörögniük kell az amerikai szankciók felfüggesztéséért

A tervezet a Bundestag energiabizottságán kerül vitára december 17-én. Berlin a Rosneft németországi eszközeinek újragondolásával készül elkerülni a szankciókat, miközben a Kreml esetleges retorzióit is próbálja kivédeni.

 

