Dráma a nyílt tengeren: orosz olajszállító óriáshajót próbált lefoglalni az amerikai hadsereg – hihetetlen, hogyan menekült meg a Bella 1

Pattanásig feszült a helyzet egyetlen pillanat alatt. Az amerikai parti őrség már napok óta üldözte az orosz olajszállító óriáshajót, de egészen a végéig nem volt tudomása róla, hogy Moszkva fennhatósága alatt állhat. Amikor ez kiderült, azonnal felhagytak az akcióval, azt kockáztatták ugyanis, hogy súlyos konfliktust robbantanak ki a két hatalom között.
Hecker Flórián
2025.12.31, 07:46
Frissítve: 2025.12.31, 08:17

Egészen meglepő információkat közölt a The New York Times egy orosz olajszállító órásihajóról, a Bella 1-ről.

Orosz olajszállító óriáshajó, tanker, tankhajó
Orosz olajszállító óriáshajót próbált lefoglalni az amerikai hadsereg / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP, illusztráció

A lap azt állítja, hogy az amerikai parti őrség felfüggesztette a szankcionált Bella 1 olajszállító tartályhajó lefoglalására irányuló műveletet,

miután egy orosz zászló jelent meg a fedélzeten.

Erről állítólag magasrangú amerikai tisztségviselőktől kapott információkat és ez alapján számolt be az esetről.

Orosz olajszállító óriáshajó: így menekült meg a Bella 1

A cikk szerint az amerikai parti őrség hajói már több mint 10 napja üldözték a nagy olajszállító tartályhajót körülbelül fél mérföld (körülbelül 800 méter) távolságból az Atlanti-óceánon.

A hadsereg a források szerint jelentést tett arról, hogy a különleges erők teljes mértékben felkészültek a hajó erőszakos elfoglalására, egyedül a Fehér Ház „zöld jelzésére” várnak. Csakhogy a helyzet ekkor rendkívül kényessé vált, ugyanis a hajón tartózkodó személyzet váratlanul

felfestette az orosz zászlót a Bella 1 hajótestére.

Az ENSZ tengerjogi egyezménye értelmében a parti őrség akkor foglalhat le hajókat, ha azok nem rendelkeznek állami hovatartozással, vagy ha fennáll a csalás gyanúja. Az üldözés megkezdésekor az Egyesült Államok úgy vélte, hogy a Bella 1 hamis lobogó alatt hajózik, és bírósági lefoglalási végzés van érvényben ellene.

Ezt az értékelést rúgta fel az a pillanat, amikor megjelent az orosz trikolór a tankeren. Szakértők ugyanis figyelmeztettek: ha a hajót időközben valóban sikerült legálisan átregisztrálni Oroszországban, az erőszakos átvétel komoly diplomáciai konfliktushoz vezetne.

Washingtonban attól tartottak, hogy

  • Oroszország trükkhöz folyamodva,
  • érdemi vizsgálatok nélkül,
  • visszamenőleges hatállyal

jegyezhette be a hajót. Az Egyesült Államok jelenleg diplomáciai csatornákon keresztül próbálja tisztázni a tartályhajó pontos jogállását.

A Bella 1 az eddigi információk szerint egy török vállalat tulajdonában van, és azért került amerikai szankciós listára, mert terrorszervezetek – többek között a Hezbollah, a jemeni húszik, valamint az iráni Iszlám Forradalmi Gárda – érdekében szállított iráni kőolajat.

A tartályhajó a jelenlegi feltételezések szerint az úgynevezett árnyékflotta része, amely Oroszországból, Iránból és Venezuelából származó, szankciókkal sújtott olaj szállításával foglalkozik.

