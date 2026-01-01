Döbbenetes német bankrablás: kitört a tüntetés, az ügyfelek kivonultak az utcára, elbukhatták az összes pénzüket – hihetetlen videót hoztak nyilvánosságra a tettesekről

Németország történetének egyik legnagyobb bankrablását követték el Gelsenkirchenben az ünnepek alatt, a bankrablók 30 millió eurót zsákmányoltak, miután az ünnepek és a hétvége alatt átfúrták a széfeket rejtő terembe vezető falat.

A bankrablás után a fiókot rendőröknek kellett megvédeni az ügyfelek rohamától / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

A bankrablást nem sikerült nyom nélkül elkövetni, az ügyfelek még reménykedhetnek

A hétfői bankrablás után a vagyonukért aggódó ügyfelek az utcára vonultak a pénzintézet előtt, ám a rendőrségi nyomozás segíthet lefülelni a tetteseket. A szomszédos parkolóházban ugyanis a biztonsági kamera felvette a bankrablók autóját, egy Audi RS6-ost, sőt az egyik bűnöző is látható a képeken, igaz, arcát kendő takarja. A nyomozók dolgát az is nehezíti, hogy az autón található hannoveri rendszámtábla lopott, így annak alapján nehéz a jármű nyomára bukkanni.

A Stern beszámolója szerint egy másik videón egy fehér Mercedes furgon látható, és szemtanúk a szombatról vasárnapra virradó éjjel több embert is láttak a bankkal szemközti parkolóházban, akik nagy zsákokat cipeltek.

A betétbiztosítás ebben az esetben nem segít

Noha a banknak kedden újra kellett volna nyitnia, a fiók nem nyitott ki, az aggódó ügyfelek arról számoltak be, hogy családi ereklyék, ékszerek, nemesfémek és nagy összegű készpénz volt a széfekben. A több száz fős tömeg igyekezett bejutni a kirabolt Sparkasse fiókba, a rendőrségnek kellett megakadályoznia. Mindeközben a bank levélben ígért tájékoztatást az ügyfeleknek, ami szintén sokak haragját kiváltotta.

Bár egyelőre nem tudni biztosan, hogy kitől mit raboltak el, a széfek 95 százalékát feltörték a rablók, ráadásul azok tartalmát a bank csak 10 300 euróig biztosította. Így a károsultakon az sem segít, hogy a bankbetétekre vonatkozó biztosítás az Európai Unióban 100 ezer euróig terjed, hiszen itt széfeket törtek fel. Azok reménykedhetnek leginkább kártérítésben, akiknek magánbiztosításuk is volt a széfekre, ám nekik sem lesz könnyű dolguk, ha bizonyítani akarják, mit rejtett a páncélszekrényük.