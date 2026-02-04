Ezúttal nem áll meg a kriptopiacon a bitcoin zuhanása a guru szerint

Régóta téma pénzügyi körökben, hogy vajon a kriptopiac mennyire fonódik össze a hagyományos pénzpiacokkal, és a digitális eszközök jelentenek-e távolabbra mutató kockázatokat. A kriptók legutóbbi nagy vérfürdője, az FTX 2022 végi összeomlása során a fertőzés megmaradt a szektoron belül, a tágabb piacokat nem rántotta magával.

A bitcoin zuhanása egyre távolabbi piacokon vethet hullámokat Burry szerint / Fotó: Shutterstock

A bitcoin és a kriptopiac sokat nőtt a legutóbbi összeomlás óta, és egyre jobban összefonódik a hagyományos piacokkal

Azóta azonban megjelentek a bitcoin-ETF-ek, és egyre több vállalat mérlegében is szerepelnek a digitális eszközök, miközben az A nagy dobás című filmből ismert Michael Burry arról ír blogján, hogy mára nyilvánvalóvá vált: a bitcoin tisztán spekulatív eszköz, miután nem sikerült a hagyományos pénzek értékvesztésével szembeni fedezeti szerepe, mint a nemesfémeké, például az aranyé vagy az ezüsté. Bár Burry a 2008-as lakás- és jelzálogpiaci összeomlás előrejelzéséről lett ismert, időközben több jóslata nem vált valósággá.

A Bloomberg összefoglalója felidézi, hogy a befektető szavai akkor érkeznek, amikor kedden a legnagyobb kriptovaluta zuhanása újabb fontos szinteket tört át, miután egy pillanatra

az árfolyam 73 ezer dollár alá is zuhant, eltörölve az összes nyereséget Donald Trump újraválasztása óta.

Noha azóta csaknem minden eszközosztály emelkedésre volt képes, a bitcoin és a többi kriptoeszköz a kormányzati hátszél ellenére sem tudott drágulni.

Ha a bitcoin további 10 százalékot esik, a digitális eszköz iránti kereslet egyik motorja, a Strategy előtt gyakorlatilag lezárulnak a további vásárlásokat finanszírozó tőkepiacok. Októberi csúcsa óta a bitcoin mintegy 40 százalékot vesztett értékéből, ráadásul a kriptopiacoktól egyre inkább elfordulnak az ott szocializálódott kisbefektetők is, akik egyre inkább az előrejelzési piacokon keresik a nagy nyereményeket.

Nem reagál a hátszélre sem a bitcoin

A bitcoin olyan történésekre sem reagál, mint a dollár esése vagy a geopolitikai kockázatok, így Burry szerint nincs olyan organikus felhasználási terület, amely megállítaná az eredeti kriptovaluta további esését. Ezen a kriptokincstár-vállalatok megjelenése vagy az ETF-ek sem változtatnak. Közel 200 tőzsdén jegyzett cég mérlegében jelent meg a bitcoin – mutat rá Burry, aki szerint ez segített a kereslet növekedésében rövid távon, ám ez nem feltétlenül lesz tartós.