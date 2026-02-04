Deviza
EUR/HUF380,81 0% USD/HUF322,16 -0,03% GBP/HUF441,7 +0,04% CHF/HUF415,11 -0,08% PLN/HUF90,16 0% RON/HUF74,74 -0,01% CZK/HUF15,63 -0,1% EUR/HUF380,81 0% USD/HUF322,16 -0,03% GBP/HUF441,7 +0,04% CHF/HUF415,11 -0,08% PLN/HUF90,16 0% RON/HUF74,74 -0,01% CZK/HUF15,63 -0,1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX132 191,57 +1,46% MTELEKOM2 020 -0,99% MOL4 028 +1,94% OTP41 650 +1,87% RICHTER11 200 +0,89% OPUS550 0% ANY7 540 +0,8% AUTOWALLIS169 +2,37% WABERERS5 340 -1,12% BUMIX10 271,93 +0,08% CETOP4 328,63 +1,69% CETOP NTR2 718,34 +0,25% BUX132 191,57 +1,46% MTELEKOM2 020 -0,99% MOL4 028 +1,94% OTP41 650 +1,87% RICHTER11 200 +0,89% OPUS550 0% ANY7 540 +0,8% AUTOWALLIS169 +2,37% WABERERS5 340 -1,12% BUMIX10 271,93 +0,08% CETOP4 328,63 +1,69% CETOP NTR2 718,34 +0,25%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Eszméletlen mennyiségben zsákolják az OTP részvényeit, a Mol is bivalyerős

közlekedés
agglomeráció
Budapest agglomerációja
Budapest
beruházás

Erre várt a budapesti agglomeráció: már épül az új csomópont, pillanatok alatt fel lehet majd jutni a pályára – képeken a mindent megváltoztató projekt

Jól halad a munka az M1-esen Biatorbágynál. A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő tájékoztatása szerint teljesen új nyomvonalú és kialakítású csomópont létesül a legfontosabb magyar autópályán.
VG
2026.02.04, 09:41
Frissítve: 2026.02.04, 10:48

Budapest és Győr irányába is lehetővé válik a fel- és lehajtás a Biatorbágynál épülő csomópont átadása után, amely az M1-es autópálya bővítésével épül. Az MKIF – Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. – Facebook-oldalán képeket is közzétettek arról, hogy hol tartanak jelenleg a munkálatok.

Erre várt a budapesti agglomeráció: már épül az új csomópont, pillanatok alatt fel lehet majd jutni a pályára autópálya, beruházás, felújítás
Jól halad a munka az M1-es autópályán Biatorbágynál / Fotó: Jánosa Bence / MKIF Zrt.

Közleményük szerint idén januárban összesen 89 helyszínen zajlott a munka az M1-es autópálya bővítendő szakaszain. A télies időjárás, a sok hó és csapadék, valamint a kemény fagyok ellenére naponta 1500-an dolgoznak folyamatosan a főpálya mellett közvetlenül és a háttérben is.

Hozzátették, hogy Biatorbágynál teljesen új nyomvonalú és kialakítású csomópont létesül, ami lehetővé teszi majd a fel- és lehajtást Budapest és Győr irányába is. Az építkezés során külön nyomvonalon, az 1-es számú főút mentén új kerékpárútszakaszt is kialakítanak.

A Magyar Építők cikke szerint a kivitelezés mostani szakaszában a területen a földmunka mellett párhuzamosan folynak további munkálatok: a vízelvezető rendszer korszerűsítése, töltésszélesítés és hídépítés. A tervek szerint a Budapest felé vezető felhajtóágat május végén adják át a forgalomnak.

Az MKIF összegzéséből kiderült, hogy munkatársaik útépítési munkákat 23, ideiglenes forgalomtechnikai feladatokat 7, hídépítési munkát 53, míg vízépítési munkákat 4, környezetvédelmi létesítményekkel kapcsolatos feladatokat pedig 2 helyen végeztek. Ezeknek egy része olyan feladat, amelyet a főpályáról nem feltétlenül látnak, láthatnak mindig a közlekedők, de fontos elvégezni, hogy a bővítés következő fázisai elindulhassanak.

 

Különleges, éjszakai videón az M1-es autópályán zajló építkezés

Több helyszínen is jól haladnak a munkálatok. Az M1-es autópálya Nagyegyháza-környéki szakaszán – az Óbarok pihenőtől Tatabánya irányába – a kivitelezés újabb mérföldkőhöz érkezett: a hídszerkezet betonozása is megtörtént – tette közzé február elején az újabb információkat Facebook-oldalán az MKIF – Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Bár a közlekedők nappal is találkoznak munkaterületekkel, a legkritikusabb és leglátványosabb fázisokat éjszaka végzik a szakemberek, amikor a forgalom minimális és a munkavégzés biztonságosan megszervezhető. Ilyen művelet például a hídgerendák beemelése. 

A Nagyegyháza térségében zajló munkálatok során:

  • a daru már a munkát megelőző éjszaka megérkezett a helyszínre,
  • a telepítése mintegy két órát vett igénybe,
  • majd este 22 óra és hajnali 5 óra között következett az egyik legösszetettebb fázis: oldalanként öt darab, egyenként 36 tonna súlyú hídgerendát kellett milliméterpontosan a helyére emelni.

Az MKIF már akkor is fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy számos olyan munkafázis zajlik, amelyet a közlekedők nem feltétlenül látnak a főpályáról. Ezek a háttérben végzett, kevésbé látványos feladatok azonban elengedhetetlenek ahhoz, hogy a bővítés következő ütemei egyáltalán elindulhassanak.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu