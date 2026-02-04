Erre várt a budapesti agglomeráció: már épül az új csomópont, pillanatok alatt fel lehet majd jutni a pályára – képeken a mindent megváltoztató projekt

Budapest és Győr irányába is lehetővé válik a fel- és lehajtás a Biatorbágynál épülő csomópont átadása után, amely az M1-es autópálya bővítésével épül. Az MKIF – Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. – Facebook-oldalán képeket is közzétettek arról, hogy hol tartanak jelenleg a munkálatok.

Jól halad a munka az M1-es autópályán Biatorbágynál / Fotó: Jánosa Bence / MKIF Zrt.

Közleményük szerint idén januárban összesen 89 helyszínen zajlott a munka az M1-es autópálya bővítendő szakaszain. A télies időjárás, a sok hó és csapadék, valamint a kemény fagyok ellenére naponta 1500-an dolgoznak folyamatosan a főpálya mellett közvetlenül és a háttérben is.

Hozzátették, hogy Biatorbágynál teljesen új nyomvonalú és kialakítású csomópont létesül, ami lehetővé teszi majd a fel- és lehajtást Budapest és Győr irányába is. Az építkezés során külön nyomvonalon, az 1-es számú főút mentén új kerékpárútszakaszt is kialakítanak.

A Magyar Építők cikke szerint a kivitelezés mostani szakaszában a területen a földmunka mellett párhuzamosan folynak további munkálatok: a vízelvezető rendszer korszerűsítése, töltésszélesítés és hídépítés. A tervek szerint a Budapest felé vezető felhajtóágat május végén adják át a forgalomnak.

Az MKIF összegzéséből kiderült, hogy munkatársaik útépítési munkákat 23, ideiglenes forgalomtechnikai feladatokat 7, hídépítési munkát 53, míg vízépítési munkákat 4, környezetvédelmi létesítményekkel kapcsolatos feladatokat pedig 2 helyen végeztek. Ezeknek egy része olyan feladat, amelyet a főpályáról nem feltétlenül látnak, láthatnak mindig a közlekedők, de fontos elvégezni, hogy a bővítés következő fázisai elindulhassanak.

Különleges, éjszakai videón az M1-es autópályán zajló építkezés

Több helyszínen is jól haladnak a munkálatok. Az M1-es autópálya Nagyegyháza-környéki szakaszán – az Óbarok pihenőtől Tatabánya irányába – a kivitelezés újabb mérföldkőhöz érkezett: a hídszerkezet betonozása is megtörtént – tette közzé február elején az újabb információkat Facebook-oldalán az MKIF – Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Bár a közlekedők nappal is találkoznak munkaterületekkel, a legkritikusabb és leglátványosabb fázisokat éjszaka végzik a szakemberek, amikor a forgalom minimális és a munkavégzés biztonságosan megszervezhető. Ilyen művelet például a hídgerendák beemelése.

A Nagyegyháza térségében zajló munkálatok során:

a daru már a munkát megelőző éjszaka megérkezett a helyszínre,

a telepítése mintegy két órát vett igénybe,

majd este 22 óra és hajnali 5 óra között következett az egyik legösszetettebb fázis: oldalanként öt darab, egyenként 36 tonna súlyú hídgerendát kellett milliméterpontosan a helyére emelni.

Az MKIF már akkor is fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy számos olyan munkafázis zajlik, amelyet a közlekedők nem feltétlenül látnak a főpályáról. Ezek a háttérben végzett, kevésbé látványos feladatok azonban elengedhetetlenek ahhoz, hogy a bővítés következő ütemei egyáltalán elindulhassanak.