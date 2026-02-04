Tovább menetelnek a hazai blue chipek, erős az OTP is
Vegyes kezdésre számíthatnak az európai piacok szerdán, a befektetők egy gazdasági adatokkal és vállalati eredményekkel teli nap előtt állnak.
Jönnek Németország, az Európai Unió és az Egyesült Királyság kulcsfontosságú BMI-jelentései, emellett az EU és Olaszország friss inflációs adatai is ismertté válnak.
Folytatódik a gyorsjelentések sora is. A nagyobb bankok, köztük a UBS, a Santander és a Credit Agricole, terítik ki lapjaikat, a gyógyszeripari óriások közül pedig a Novartis és a GSK eredményei jelennek meg.
A főbb Wall Street-i részvényindexek egyébként mínuszban zártak kedden, miután az iráni helyzettel kapcsolatos aggodalmak továbbra is nyomasztották a piacot. A részleges kormányzati leállás elkerülése miatt viszont a tőzsdezárás előtt csökkentek a veszteségek.
A német tőzsdén a mesterséges intelligencia miatt nő az aggodalom, lévén a befektetők attól tartanak, hogy romboló hatást fejthet ki egyes cégek üzleti modelljeire, főként a szoftver- és adatbázis-szolgáltatók kerültek a célkeresztbe – írja ügyfeleinek szóló jegyzetében a Commerzbank. Nem véletlenül eddig az SAP és a DAX az idei legnagyobb vesztes.
Ilyen előzmények után a BUX 130 956 ponton, azaz 0,5 százalékkal keddi záróértéke felett nyitott.
Az OTP nyitóára 0,6 százalékkal, 41 110 forintra nőtt.
A Mol részvényei 0,8 százalékkal, 3980 forintra drágultak.
A Richter 11 100 forinton nyitott, azaz egy tapodtat sem mozdult el keddi záróárától.
A Magyar Telekom-részvények ára 1 százalékkal, 2060 forintra nőtt.
Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A forint csekély mértékben erősödött, az euró 380,9 forint körül ingadozott reggel kilenc tájékán a bankközi devizapiacon.