Ismét jól jönne az orosz olaj

Az orosz olaj érkezése az Adria-vezetéken az amerikai szankciók feloldásával nem ütközik sem uniós, sem amerikai jogi problémákba, ennek ellenére orosz eredetű olaj mégsem érkezhet az Adria-vezetéken. A szállítás megtagadása csupán a horvát kormány döntése, a kommunikáció továbbra sem egyértelmű, és időhúzásra utal. A horvát kormány és parlament, Zoran Milanovic elnök kivételével erősen Ukrajna-barát, ez az egyik oka a politikai ellenállásnak. A másik probléma a Mol jelentős tulajdonjoga a horvát olajvállalat, az INA felett. Számos nemzetközi bírósági döntés hozta ki a Molt győztesnek, ebbe azonban Horvátország nem tud beletörődni, így az orosz kőolaj tranzitjának gátlása egyfajta kicsinyes bosszú – írja elemző cikkében az Origo.

Ha az iráni háború elhúzódik, a helyzet változhat a globális kínálat szűkössége miatt. Az EU-t jelen pillanatban részben Norvégia, az Egyesült Államok és Kazahsztán látja el. Az Öböl menti országok az európai olajfelhasználás 15 százalékát teszik ki – sorolta Somosi Zoltán.

Az már most látszik, Európa rövid távon nem fogja visszaengedni az orosz olajat a piacra, mivel az a teljes narratívát (miszerint Oroszországot meg kell fosztani bevételeitől és így kell béketárgyalásokra kényszeríteni) borítaná.

A Hormuzi-szoros lezárásával a világ olajkereskedelmének ötöde esett ki, az EU pedig önkéntesen a világkereskedelem további 10 százalékát tiltja be Oroszország felől. Ami napjainkat illeti, a kőolajhelyzetet egyelőre részben orvosolja a nemzetközileg feloldott stratégiai készletek és az orosz olajra április 11-ig vonatkozó szankciómentesség. A kritikus pont április első-második hete lesz, hiszen eddigre fogynak el az eddig árcsillapításra felszabadított stratégiai tartalékok, újabbakat kéne a piacra vezetni.

Az üzemanyagkérdés pedig nem áll meg csupán az áraknál és a szállítási díjak növekedésénél. Az ipar mellett más energiaigényes ágazatok, így a mezőgazdaság számára is jelentős következményei lehetnek a jelenlegi közel-keleti helyzet miatt kialakuló üzemanyagár-robbanásnak. A mezőgazdaságban az erőteljes gépesítés eredményeként főként a dízel tekinthető kulcsfontosságú költségtényezőnek.