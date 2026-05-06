Brutális kavarás történt: megszólaltak az oroszok, ez az igazság a Mol–NIS-üzletről – tényleg megpróbálják kiütni a magyarokat?

Látványos fordulatot vett a Mol és a szerb NIS körüli olajháború, miután az orosz Gazprom Neft hivatalosan cáfolta a konkurens ajánlatokról szóló híreket. A vállalat szerint kizárólag a Mollal zajlanak tárgyalások, ráadásul az amerikai szankciók miatt nem is lehetne egyszerűen új szereplőt bevonni a Mol–NIS-üzletbe.
2026.05.06, 20:09
Frissítve: 2026.05.06, 20:12

Amilyen gyorsan felröppent, az oroszok olyan gyorsan le is csapták: a Gazprom Neft hivatalosan is cáfolta azokat az értesüléseket, amelyek szerint más vevőjelölt is megjelent volna a szerb NIS megszerzésére a Mol mellett. A társaság egyértelmű közleményben jelezte: jelenleg kizárólag a magyar olajcéggel zajlanak tárgyalások, és semmilyen más egyeztetést nem folytatnak az Mol–NIS-üzletben.

Brutális kavarás történt: megszólaltak az oroszok, ez az igazság a Mol–NIS-üzletről – tényleg megpróbálják kiütni a magyarokat? / Fotó: AFP

Az elmúlt órákban olyan hírek jelentek meg, amelyek szerint egy rejtélyes szerb befektetői csoport magasabb ajánlatot tett volna az orosz tulajdonrészre, és akár ki is üthetné a Molt az üzletből. A mostani orosz nyilatkozat azonban gyakorlatilag lenullázza ezt a forgatókönyvet. 

A Gazprom Neft szerint a magyar vállalattal kötendő tranzakció előkészítése már aktív szakaszban van, 

és jelenleg a szükséges vállalati és szabályozási folyamatok zajlanak.

A helyzetet alapvetően az amerikai szankciók határozzák meg. A NIS ugyanis az orosz energetikai szektort érintő intézkedések miatt felkerült az amerikai szankciós listára, ezért a többségi orosz tulajdonrész értékesítése kizárólag külön amerikai engedéllyel történhet. A Mol éppen ilyen, egyedi engedély alapján tárgyalhat az ügyletről az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyonellenőrzési hivatalának jóváhagyásával.

Ez azt is jelenti, hogy a korábban felröppent hírekkel szemben nem arról van szó, hogy bárki egyszerűen megjelenhet egy ajánlattal és beléphet a folyamatba. A NIS-re vonatkozó tárgyalások szigorúan szabályozott amerikai engedélyezési rendszer alatt zajlanak, amelyben jelenleg a Mol rendelkezik kizárólagos mozgástérrel. A teljes tranzakciót ráadásul a jelenlegi amerikai licenc szerint május 22-ig kellene lezárni.

Megszólalt a szerb energiaügyi miniszter is

Közben a szerb kormány és a Mol között is intenzív tárgyalások zajlanak. Dubravka Djedovic-Handanovic szerb energiaügyi miniszter szerint az egyeztetések jelentős előrehaladást értek el, és akár már a jövő héten elkészülhet az a megállapodástervezet, amelyet az amerikai hatóságok elé terjesztenének jóváhagyásra – írja a Bloomberg. Belgrád ugyanakkor saját pozícióját is erősítené: 

a szerb állam növelni szeretné jelenlegi közel 30 százalékos részesedését a vállalatban.

A szerb kormány emellett garanciákat vár a Moltól arra, hogy a pancsovai finomító termelése hosszú távon is fennmarad, illetve hogy a magyar–szerb olajvezeték-projekt megépítése is folytatódik. Ez utóbbi stratégiai jelentőségű lehet az egész térség energiaellátása szempontjából, különösen az orosz energiahordozóktól való európai függőség fokozatos átalakulása közepette.

