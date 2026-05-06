Deviza
EUR/HUF358,42 -0,79% USD/HUF305,16 -1,04% GBP/HUF414,94 -0,83% CHF/HUF391,85 -0,71% PLN/HUF84,7 -0,48% RON/HUF68,07 -1,3% CZK/HUF14,73 -0,56% EUR/HUF358,42 -0,79% USD/HUF305,16 -1,04% GBP/HUF414,94 -0,83% CHF/HUF391,85 -0,71% PLN/HUF84,7 -0,48% RON/HUF68,07 -1,3% CZK/HUF14,73 -0,56%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX135 899,33 -0,03% MTELEKOM2 520 +1,69% MOL4 198 -2,69% OTP42 760 +0,45% RICHTER12 990 +1,17% OPUS323 -1,97% ANY7 450 +1,64% AUTOWALLIS146 -1,35% WABERERS4 590 +4,08% BUMIX9 106,62 +0,51% CETOP4 479,16 +2,24% CETOP NTR2 813,18 +2,24% BUX135 899,33 -0,03% MTELEKOM2 520 +1,69% MOL4 198 -2,69% OTP42 760 +0,45% RICHTER12 990 +1,17% OPUS323 -1,97% ANY7 450 +1,64% AUTOWALLIS146 -1,35% WABERERS4 590 +4,08% BUMIX9 106,62 +0,51% CETOP4 479,16 +2,24% CETOP NTR2 813,18 +2,24%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
NIS
Szerbia
negyedéves jelentés
olajfinomítás
Mol
hatékonyság

Most lehet csak igazán irigykedni a Molra: a NIS az amerikai szankciók ellenére is brutális hatékonyságjavulást mutatott fel

Látványosan javult a NIS profitabilitása 2026 első negyedévében, pedig a vállalat továbbra is amerikai szankciós nyomás alatt működik. A NIS úgy tudott erős eredményeket felmutatni, hogy közben a finomítás és az értékesítés volumene visszaesett.
VG
2026.05.06, 21:25
Frissítve: 2026.05.06, 21:31

Látványos hatékonyságjavulást mutatott fel 2026 első negyedévében a szerb NIS: a vállalat úgy tudta majdnem megduplázni profitját, hogy közben a finomítási és értékesítési volumen is visszaesett, ráadásul továbbra is amerikai szankciós nyomás alatt működik. A számok azt jelzik, hogy a társaság agresszív költségcsökkentési programot hajtott végre, miközben pénzügyi stabilitását is sikerült megőriznie.

Most lehet csak igazán irigykedni a Molra: a NIS az amerikai szankciók ellenére is brutális hatékonyságjavulást mutatott fel
Most lehet csak igazán irigykedni a Molra: a NIS az amerikai szankciók ellenére is brutális hatékonyságjavulást mutatott fel / Fotó: Adam Radosavljevic / Shutterstock

A vállalat közlése szerint az első negyedévben az EBITDA 11 milliárd szerb dinárt (mintegy 37 milliárd forintot) tett ki, míg a nettó nyereség elérte a 2,8 milliárd dinárt, vagyis közel 9,5 milliárd forintot. A profitot több tényező is támogatta: az olcsóbban beszerzett készletek átértékelődése, valamint a globális olajár-emelkedés. Az irányadó Brent olajfajta átlagára 80,6 dollár volt hordónként, ami 7 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál.

Mindez különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy a NIS továbbra is rendkívül nehéz környezetben működik. A társaságot érintő amerikai szankciók miatt csak ideiglenes amerikai működési engedélyekkel dolgozhat, ami jelentősen korlátozza a működési és finanszírozási mozgásterét. A vállalat maga is elismerte, hogy az olajfinomítás és az üzemanyag-értékesítés volumene egyaránt csökkent az előző év azonos időszakához képest.

Amerikai szankciók ide vagy oda, a NIS jól indította az évet

Ehhez képest a profitabilitás javulása azt mutatja, hogy a cég jelentősen növelte működési hatékonyságát. A NIS kiterjedt költségoptimalizálási intézkedéseket vezetett be, miközben továbbra sem állította le stratégiai beruházásait. 

Január és március között összesen 6,3 milliárd dinárt (több mint 21 milliárd forintot) fordított fejlesztésekre, elsősorban olaj- és gázkitermelési projektekre.

A pénzügyi stabilitást jól jelzi az is, hogy az üzemi cash flow 16,7 milliárd dinárra emelkedett, miközben a banki adósságállományt 373,7 millió euróra (mintegy 145 milliárd forintra) csökkentették. Emellett a vállalat 44 milliárd dinárnyi adót és egyéb közterhet fizetett be, ami továbbra is meghatározó szereplővé teszi a szerb gazdaságban.

A működési adatok ugyanakkor vegyes képet mutatnak. Az első negyedévben a teljes olaj- és gáztermelés 280,3 ezer tonna olajegyenérték volt, miközben a finomítási volumen 642,8 ezer tonnát ért el. Az üzemanyag-értékesítés 592,2 ezer tonna lett, az áramtermelés pedig 40,5 gigawattórát tett ki. Ezek a számok továbbra is elmaradnak a korábbi erősebb időszakoktól, ami azt mutatja, hogy a vállalat a hatékonyságjavulást nem növekvő volumenből, hanem szigorúbb költségkontrollból érte el.

Majdnem meghiúsult a Mol–NIS-üzlet, de az oroszok tiszta vizet öntöttek a pohárba

Amilyen gyorsan felröppent, az oroszok olyan gyorsan le is csapták: 

  • a Gazprom Neft hivatalosan is cáfolta azokat az értesüléseket, amelyek szerint más vevőjelölt is megjelent volna a szerb NIS megszerzésére a Mol mellett. 
  • A társaság egyértelmű közleményben jelezte: jelenleg kizárólag a magyar olajcéggel zajlanak tárgyalások, és semmilyen más egyeztetést nem folytatnak az Mol–NIS-üzletben.

A szerda esti órákban olyan hírek jelentek meg, amelyek szerint egy rejtélyes szerb befektetői csoport magasabb ajánlatot tett volna az orosz tulajdonrészre, és akár ki is üthetné a Molt az üzletből. A mostani orosz nyilatkozat azonban gyakorlatilag lenullázza ezt a forgatókönyvet. A Gazprom Neft szerint a magyar vállalattal kötendő tranzakció előkészítése már aktív szakaszban van, és jelenleg a szükséges vállalati és szabályozási folyamatok zajlanak.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu