Döntöttek a horvátok: rengeteg pénzt fizetnek ki a Molnak, ez majdnem rekord – dőlni fog az euró, itt a pontos dátum

Jelentős osztalékfizetésről dönthet június közepén a INA közgyűlése: a vállalat vezetése részvényenként 16,8 eurós (mintegy 6500 forintos) kifizetést javasol a részvényeseknek. Ez összesen 168 millió eurós, vagyis nagyjából 65 milliárd forintos osztalékot jelentene, amelyből a legnagyobb nyertes ismét a Mol lehet.

A horvát olajvállalat június 12-én tartandó közgyűlésén nemcsak a 2025-ös pénzügyi beszámolót tárgyalják majd, hanem az osztalékfizetésről is döntenek . A javaslat szerint az összeg döntő része, mintegy 151,2 millió euró (közel 59 milliárd forint) a tavalyi nyereségből származna, a fennmaradó részt pedig a korábbi évek eredménytartalékából fizetnék ki. Az osztalékot legkésőbb július 10-ig utalhatják a részvényeseknek.

A legnagyobb tulajdonos, a Mol több mint 82 millió eurót (mintegy 32 milliárd forintot) kaphatna,

míg a horvát állam részesedése után 75 millió euróhoz (közel 29 milliárd forinthoz) jutna. A kisebbségi részvényesek között összesen 7,3 millió eurót osztanának szét.

A mostani osztalék ugyan jelentős emelés a tavalyi 12 eurós részvényenkénti kifizetéshez képest, de még így sem rekord. Az INA 2024-ben részvényenként 24 eurót fizetett, míg 2023-ban 20 euró volt az osztalék mértéke. A jelenlegi javaslat így inkább azt mutatja, hogy a vállalat a gyengülő eredmények ellenére is igyekszik vonzó hozamot biztosítani a tulajdonosok számára.

Erre szükség is lehet, mert a társaság pénzügyi teljesítménye jelentősen visszaesett az elmúlt évek csúcsaihoz képest.

A 2022-es rekordévben az INA árbevétele elérte a 4,646 milliárd eurót (mintegy 1800 milliárd forintot),

nettó nyeresége pedig 244 millió euró volt, miközben az EBITDA 650 millió euróra emelkedett.

Ehhez képest a legutóbbi üzleti év már jóval visszafogottabb számokat hozott. Az árbevétel 3,765 milliárd euróra (közel 1460 milliárd forintra) csökkent, a nettó profit 152 millió euróra esett vissza, míg az EBITDA 383 millió eurót tett ki. Ez az elmúlt öt év leggyengébb eredményének számít a vállalatnál.