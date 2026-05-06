Fotógaléria: így adták vissza a magyarok az aranykonvojt az ukránoknak, nagyon fontos részlet derült ki – ismerős arcok tűntek fel

Az Oschadbank visszaszerezte a Magyarországon jogellenesen visszatartott értékeit – közölte az ukrán bank a közösségi oldalán.

Ukrán aranykonvoj: fotógalérián, hogy adták vissza a magyarok, fontos részlet derült ki / Fotó: Fotó: Oschadbank

Ahogy arról a Világgazdaság beszámolt, szerda délután rendkívüli bejelentést tett Zelenszkij: Magyarország visszaadta Ukrajnának az aranykonvoj összes pénzét.

Az ukrán elnök egészen pontosan azt jelentette be, hogy Ukrajna visszakapta azokat a pénzeszközöket és értéktárgyakat, amelyeket a magyar hatóságok még márciusban foglaltak le két ukrán pénzszállító, vahy ahogy a közbeszédben elterjedt, az ukrán aranykonvoj elleni akció során

Zelenszkij emlékeztetett rá, hogy a lefoglalt vagyontárgyak az ukrán állami takarékbankhoz, az Oschadbankhoz tartoztak.

Az ukrán elnök bejelentésté követően nem sokkal maga a bank is megszólalt. "2026. május 6-án az Oschadbank visszakapta a Magyarországon visszatartott pénzeszközeit és értéktárgyait: 40 millió amerikai dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm banki aranyat".

Hangsúlyozták, hogy a pénzeszközök és az értéktárgyak teljes mértékben visszakerültek. A pénzcsomagok sértetlenségét és hitelességét az Oschadbank képviselői tételesen ellenőrizték. Jurij Kacion, az Oschadbank igazgatótanácsának elnöke szerint – aki a bank magyarországi delegációját vezette –, arra panaszkodott, hogy a két hónapon át tartó magyarországi lefoglalása számos nemzetközi norma és az államközi együttműködési szabályt megsértett.

Jelenleg hálásak vagyunk Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért. Az értékek átadása a nemzetközi együttműködés az európai gyakorlatának megfelelően történt. Köszönetet mondunk Ukrajna elnökének, az Ukrán Nemzeti Banknak és az Ukrán Külügyminisztériumnak az állami bank törvényes érdekeinek védelmében nyújtott támogatásért – fogalmazott a közösségi médiában.

Ukrán aranykonvoj: fotógalérián, hogy adták vissza a magyarok

Arra ugyanakkor nem tért ki, hogy az ukrán aranykonvoj kapcsán számos kérdés merült fel, egyebek mellet az is, hogy miért éppen Magyarországon keresztül hordták az aranyat és a pénzt Kijevbe, mikor a legrövidebb út nem erre vezet.