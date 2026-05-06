Fotógaléria: így adták vissza a magyarok az aranykonvojt az ukránoknak, nagyon fontos részlet derült ki – ismerős arcok tűntek fel
Az Oschadbank visszaszerezte a Magyarországon jogellenesen visszatartott értékeit – közölte az ukrán bank a közösségi oldalán.
Ahogy arról a Világgazdaság beszámolt, szerda délután rendkívüli bejelentést tett Zelenszkij: Magyarország visszaadta Ukrajnának az aranykonvoj összes pénzét.
Az ukrán elnök egészen pontosan azt jelentette be, hogy Ukrajna visszakapta azokat a pénzeszközöket és értéktárgyakat, amelyeket a magyar hatóságok még márciusban foglaltak le két ukrán pénzszállító, vahy ahogy a közbeszédben elterjedt, az ukrán aranykonvoj elleni akció során
Zelenszkij emlékeztetett rá, hogy a lefoglalt vagyontárgyak az ukrán állami takarékbankhoz, az Oschadbankhoz tartoztak.
Az ukrán elnök bejelentésté követően nem sokkal maga a bank is megszólalt. "2026. május 6-án az Oschadbank visszakapta a Magyarországon visszatartott pénzeszközeit és értéktárgyait: 40 millió amerikai dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm banki aranyat".
Hangsúlyozták, hogy a pénzeszközök és az értéktárgyak teljes mértékben visszakerültek. A pénzcsomagok sértetlenségét és hitelességét az Oschadbank képviselői tételesen ellenőrizték. Jurij Kacion, az Oschadbank igazgatótanácsának elnöke szerint – aki a bank magyarországi delegációját vezette –, arra panaszkodott, hogy a két hónapon át tartó magyarországi lefoglalása számos nemzetközi norma és az államközi együttműködési szabályt megsértett.
Jelenleg hálásak vagyunk Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért. Az értékek átadása a nemzetközi együttműködés az európai gyakorlatának megfelelően történt. Köszönetet mondunk Ukrajna elnökének, az Ukrán Nemzeti Banknak és az Ukrán Külügyminisztériumnak az állami bank törvényes érdekeinek védelmében nyújtott támogatásért – fogalmazott a közösségi médiában.
Arra ugyanakkor nem tért ki, hogy az ukrán aranykonvoj kapcsán számos kérdés merült fel, egyebek mellet az is, hogy miért éppen Magyarországon keresztül hordták az aranyat és a pénzt Kijevbe, mikor a legrövidebb út nem erre vezet.
Az Oschadbank az osztrák Raiffeisennel állt kereskedelmi kapcsolatban, a készpénz és az aranytömbök tőlük származtak. Az osztrák sajtó ugyanakkor gyanúsnak találta, hogy az ukrán aranykonvojt egy olyan tikosszolgálati bekötöttségű férfi vezette, aki összefüggésbe hozható az elmúlt évek legnagyobb korrupciós botrányával, a Mindics-üggyel.
Mindenesetre az ukrán bank fotógalérát is közölt az aranykonvoj átadásáról.
Ebből az a részlet is kiderült, hogy magyar oldalról a NAV járt el.
A fényképeken ismerős arcok is feltűntek, így ukrajna magyar nagykövete és az a magyar ügyvéd is, aki az Oschadbankot képviselte. Illetve az is látszik, hogy rendőrségi kutyákkal vizsgálják át a szállítmányt.