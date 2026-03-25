Elindították az üzletbezárásokat a Kik központjából, a magyarországi piac is érintett lehet

Több mint 200 bolttal csökkenti európai hálózatát a német Kik az idei év végéig, ezzel a vállalat a túlterjeszkedés és a gyengülő fogyasztói kereslet hatásait próbálja ellensúlyozni. A Kik hálózatának átalakítása valójában 300 üzlet bezárásának és 75 nyitásának az egyenlege lesz, 225 bezárt bolttal. Németországban 135 üzletet számolnak fel, a többi érintett üzletük más európai piacon található.
2026.03.25, 13:26
Frissítve: 2026.03.25, 13:38

Európában a Kik 300 üzletet zár be és 75-öt nyit az idei év végéig. Ennek eredményeként az üzletek száma 225-tel csökken, valamivel több mint 4000 megmaradóra. Németországban körülbelül 135 üzlet szűnik meg, így körülbelül 2200 marad boltjuk marad azon a piacon. Magyarországi boltok bezárásáról egyelőre nem áll rendelkezésre információ, mert a vállalat még nem közölt részleteket arról, mely országokat és hány bolttal érinti a bezárási hullám derül ki az Origo cikkéből.

A Kik egyik üzlete egy lengyelországi bevásárlóközpontban (illusztráció) / Fotó: Wikipedia Commons

Túl sűrűn nyitottak Kik-üzleteket

A lap cikke szerint a Kik néhány üzlete már bezárt ebben az átszervezési hullámban, míg mások a következő hónapokban húzzák le végleg a rolót. „A jövedelmezőség érdekében racionalizáljuk a portfóliónkat” – idézik Christian Kümmel vezérigazgató a német Handelsblatt újságnak adott nyilatkozatát a boltbezárásról, kitérve arra, hogy nem egészen teljesültek a cég azon várakozásai, miszerint az üzletek számának növelésével együtt linárisan nő a vásárlóik száma is.

A Kik szerint a jövedelmezőséget az is visszavetette, hogy egyes lokációkban túl sűrűn helyezték el üzleteiket. A vezérigazgató azt mondta, hogy néhányszor még az is előfordult, hogy egymáshoz képest egy kilométeres távolságon belül is voltak üzletek, ami nem vált fenntarthatóvá. A cég szerint a megmaradó üzletek (az említett nagyjából mintegy 4000 egység) nyereséggel működnek.

A Kik egyelőre nem hozta nyilvánosságra a bezárásra szánt üzletek listáját. Sok alkalmazottat még nem tájékoztattak arról, üzletüket érinti-e a bezárás, „Továbbra is foglalkoztatjuk az érintett üzletek alkalmazottait más helyszíneken, vagy más módon találunk megoldást” – mondta erről Kümmel, aki szerint nem terveznek elbocsátásokat. 

A bolthálózatnak nagyjából 32 ezer alkalmazottja van, akik közül 19 ezer Németországban dolgozik.

Magyarországon a Kik hálózatában több mint 120 üzlet található. Egyelőre nem tudni, a bezárási hullám érinti-e a magyar piacot, és ha igen, hány üzletet. Kik-üzletek bezárása miként a Világgazdaság oldalán arról beszámoltunk már tavaly ősz óta napirenden van a vállalatnál.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
