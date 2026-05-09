Fico elképesztő útvonalon érkezett Moszkvába, több EU-tag is betett neki, és otthon hagyta a fontos üzenetet

Szürreális útvonalon érkezett Moszkvába a Győzelem Napján tartot ünnepségre. Amit akart, azt valószínűleg elérte, de a szlovák sajtóban beharangozott fontos üzenetnek, amit állítólag Vlagyimir Putyin orosz elnöknek szállított volna, nincs nyoma a nyilatkozatokban. Robert Fico a náci Németország felett aratott győzelem napján érkezett Moszkvába, de a Vörös téren megtartott katonai díszszemlén nem volt jelen.

Robert Fico, ha nagy vargabetűvel is, de eljutot Moszkvába, és megkapta, amit akart Fotó: AFP

Fico oroszországi látogatását sokan nem nézték jó szemmel Európában, ahogy Orbán Viktor szombaton leköszönt magyar kormányfő moszkvai békemisszióját is keményen kritizálták.

Fico, miutén a Kreml Zöld Szalonjában tárgyalt Putyin elnökkel, az MTI beszámolója szerint elmondta: érdekes útvonalon, hatalmas kerülővel érkezett Moszkvába. A háborús Ukrajna légterét a polgári repülőgépek elkerülik, de Ficónak nem ezért kellett hosszabb időt töltenie a gépen.

A szlovák kormányfő arról számolt be: a balti államok és Lengyelország nem engedélyezte a szlovák delegációt szállító repülőgép átrepülését a légterükön. Ezért szinte úticéljuknak ellenkező irányban Csehország fölé repültek, majd onnan Németországon és Svédországon keresztül érkeztek az orosz fővárosba.

Látom, hogy ismét kialakul egy vasfüggöny (Európában), de én a kölcsönösen előnyös, baráti kapcsolatokat támogatom. Meggyőződésem, hogy mind Szlovákia, mind az Oroszországi Föderáció a lehető legrövidebb időn belül lépéseket tehet a normális kapcsolatok helyreállítása érdekében

– idézi a hírügynökség Ficót.

Otthon maradt a rejtélyes üzenet, de Robert Fico elérte, amit akart

Robert Fico szlovák miniszterelnök nem hozott semmilyen üzenetet Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől Vlagyimir Putyin orosz államfőnek, de Ukrajna kérdése sokmás téma mellett felmerült a tárgyalásokon - ezt Jurij Usakov, az orosz államfő tanácsadója monda el újságíróknak.

Fico tájékoztatta az elnököt és az orosz delegációt arról, hogy a napokban telefonon beszélt Zelenszkijjel, aki megosztotta vele a jelenlegi orosz-ukrán viszonnyal kapcsolatos nézeteit, de nem küldött vele semmilyen üzenetet.