Fico elképesztő útvonalon érkezett Moszkvába, több EU-tag is betett neki, és otthon hagyta a fontos üzenetet
Szürreális útvonalon érkezett Moszkvába a Győzelem Napján tartot ünnepségre. Amit akart, azt valószínűleg elérte, de a szlovák sajtóban beharangozott fontos üzenetnek, amit állítólag Vlagyimir Putyin orosz elnöknek szállított volna, nincs nyoma a nyilatkozatokban. Robert Fico a náci Németország felett aratott győzelem napján érkezett Moszkvába, de a Vörös téren megtartott katonai díszszemlén nem volt jelen.
Fico oroszországi látogatását sokan nem nézték jó szemmel Európában, ahogy Orbán Viktor szombaton leköszönt magyar kormányfő moszkvai békemisszióját is keményen kritizálták.
Fico, miutén a Kreml Zöld Szalonjában tárgyalt Putyin elnökkel, az MTI beszámolója szerint elmondta: érdekes útvonalon, hatalmas kerülővel érkezett Moszkvába. A háborús Ukrajna légterét a polgári repülőgépek elkerülik, de Ficónak nem ezért kellett hosszabb időt töltenie a gépen.
A szlovák kormányfő arról számolt be: a balti államok és Lengyelország nem engedélyezte a szlovák delegációt szállító repülőgép átrepülését a légterükön. Ezért szinte úticéljuknak ellenkező irányban Csehország fölé repültek, majd onnan Németországon és Svédországon keresztül érkeztek az orosz fővárosba.
Látom, hogy ismét kialakul egy vasfüggöny (Európában), de én a kölcsönösen előnyös, baráti kapcsolatokat támogatom. Meggyőződésem, hogy mind Szlovákia, mind az Oroszországi Föderáció a lehető legrövidebb időn belül lépéseket tehet a normális kapcsolatok helyreállítása érdekében
– idézi a hírügynökség Ficót.
Otthon maradt a rejtélyes üzenet, de Robert Fico elérte, amit akart
Robert Fico szlovák miniszterelnök nem hozott semmilyen üzenetet Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől Vlagyimir Putyin orosz államfőnek, de Ukrajna kérdése sokmás téma mellett felmerült a tárgyalásokon - ezt Jurij Usakov, az orosz államfő tanácsadója monda el újságíróknak.
Fico tájékoztatta az elnököt és az orosz delegációt arról, hogy a napokban telefonon beszélt Zelenszkijjel, aki megosztotta vele a jelenlegi orosz-ukrán viszonnyal kapcsolatos nézeteit, de nem küldött vele semmilyen üzenetet.
Az üzenet létezéséről még pénteken a Pravda pozsonyi lap számolt be Rastislav Hovanec szlovák külügyi államtitkárra hivatkozva. Mindebből nemfeltétlenül következik, hogy az információ téves volt. Elképzelhető, hogy Donald Trump amerikai elnök pénteki bejelentése zavart bele a történetbe a tűzszünetről.
Fordulat a győzelem napján: elhallgatnak a fegyverek az ukrán fronton – Trump szerint közeledik a háború vége
Óriási hadifogolycserére készülnek a felek. Donald Trump pénteken háromnapos tűzszünetet jelentett be Ukrajnában, amely egybeesne Oroszország győzelem napi ünnepségeivel.
Fico hasonlókat hallhatott Putyintól, mint korábban Orbán
Putyin egyetértett azzal, hogy az orosz-szlovák kapcsolatokat bonyolultabbá teszi a külpolitikai helyzet, egyebek között az EU és a NATO "konfrontációs irányvonala", de kijelentette: az Oroszország és Szlovákia közötti párbeszéd fokozatosan helyreáll.
Az ön kormánya szuverén külpolitikát kíván folytatni, és pragmatikus irányvonalat alakít ki Oroszországgal szemben. Üdvözöljük a kétoldalú együttműködés fokozatos helyreállítását, amelyet a korábbi szlovák hatóságok gyakorlatilag befagyasztottak
– mondta.
Putyin megjegyezte: az áruforgalom visszaesett az utóbbi években, ami elsősorban az EU által az orosz energiahordozókkal szemben bevezetetti korlátozásokkal függ össze. Ez jelzi: Moszkva az unió ellenségessége dacára sem mondott le arról, hogy energiahordozókat szállítson Nyugatra.
Az orosz elnök megígérte: Oroszország mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy kielégítse Szlovákia energiaigényét. Ezzel Fico tulajdonképp el is érhette, amiért ment. Magyarországról, amely szintén az oroszoktól szállít, nem került szóba a tudósításban. Orbán Viktor következetesen kiállt az ellen, hogy Európa elszakadjon az orosz energiától, de a magyar kormányváltás bizonytalanabbá tette a relációt.
A szlovák viszonylatban a Kremlben hangsúlyozták: Oroszország továbbra is megbízható energiaszállító lesz.
Továbbra is érvényes a Gazprom és a szlovák SGP közötti gázszállítási, valamint a Transznyefty és a Transpetrol közötti megállapodás a Barátság csővezetéken történő olajszállításról. Emlékezetes: orosz támadás okozta károkra hivatkozva Ukrajna hónapokra leállította az olajszállítást a vezetéken a magyar választás előtt, majd az Orbán Viktor által elvesztett választás után a szállítás rövid úton újraindult.
Szlovákia áprilisban keresetet nyújtott be az Európai Unió Bíróságához azon uniós rendelet ellen, amely előírja az orosz földgáz importjának fokozatos, 2027. november 1-jéig történő leállítását emlékeztet az MTI.