Kormányfőnek választották Magyar Pétert, azonnal az államelnök lemondását követelte

Az új összetételű Országgyűlés alakuló ülésén Magyar Pétert választotta miniszterelnöknek szombaton. Az április 12-ei választáson győztes, kétharmados parlamenti többségre szert tett Tisza Párt vezetője Orbán Viktort váltja a kormányfői székben. Az új miniszterelnököt 140 igen szavazattal, 54 ellenzővel és egy tartózkodás mellett választották meg. Ezt követően a kormányfő letette az esküt, majd beszédet tartott. Ebben főleg elődjét ostorozta, nemzeti vagyon visszaszerzési és védelmi hivatal felállításá ígérte, és ismételten lemondásra szólította fel az őt hallgató köztársaság elnököt.

A Tisza Párt április 12-ei választási győzelme után először ült össze új összetételében a parlament, és a képviselők eskütételével megalakult az új Országgyűlés, amelyben az ellenzék a Fidesz, a vele szövetséges és eddig vele együtt kormányzó KDNP és a Mi Hazánk. Az Országgyűlés új elnöke Forsthoffer Ágnes – erről titkos szavazással döntöttek.

Magyarország csak úgy tud épülni, ha együtt építünk, nem egymás ellenében

– fogalmazott megnyitó beszédében Sulyok Tamás közársasági elnök, akinek lemondását követelte mindjárt a választást követően Magyar Péter, a győzes párt vezetője.

Ezt beszédében aztán Magyar Péter hangsúlyosan megismételte: lemondást követelt azoktól a közjogi méltóságoktól, intézményvezetőktől,

akik szerinte az elmúlt rendszer kiszolgálói voltak, felszólítva őket, hogy "álljanak félre Magyarország demokratikus megújulásának útjából".

Erre határidőt is szabott az új miniszterelnök: május 31-ét. Nem közölte, mi történik, ha a megcélzottak nem tesznek eleget a követelésnek.

A kormányalakítás szempontjából kiemelten fontos volt, és megtörtént a minisztériumok felsorolásáról szóló törvény elfogadása. Ez határozza meg, pontosan milyen szerkezetben működik majd az új kabinet, hány minisztériummal dolgozik, és milyen feladatköröket rendeznek át. Ezt gyorsított eljárásban tárgyalták.

A kormányban az MTI jelentése szerinta következő minisztériuok leszneka törvény alapján:

Egészségügyi Minisztérium,

Igazságügyi Minisztérium,

Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium,

Pénzügyminisztérium,

Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium,

Belügyminisztérium,

Élő Környezetért Felelős Minisztérium,

Gazdasági és Energetikai Minisztérium,

Honvédelmi Minisztérium,

Közlekedési és Beruházási Minisztérium,

Külügyminisztérium,

Miniszterelnökség,

Szociális és Családügyi Minisztérium,

Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium,

Tudományos és Technológiai Minisztérium,

Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium.

