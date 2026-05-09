kínai gazdaság
export
külkereskedelem

Kína ezt a pillanatot választotta – miközben Irán miatt szenved a világ, ők egyre többet adnak el

Az iráni háború miatt aggódik és szenved a világ. A kínai export azonban pont most lőtt le, a világ második gazdasága ügyet sem vet az energiakízisre.
Pető Sándor
2026.05.09, 20:19
Frissítve: 2026.05.09, 20:20

Gary Lineker mondta, a foci 22 emberes játék, amelyben a németek nyernek. A németek már rég nem nyernek a futballpályán, a világ ipari versenypályán sem, a helyüket legalábbis gazdaság téren mintha a kínaiak vették volna át. Szombati hír: miközben energiaválsággal küzd a világ és akadozások vannak a világ hajózásában, Kína exportnövekedése a vártnál is nagyobb mértékben felgyorsult.

A kínai export rá se fütyül az iráni háborúra Fotó: Bloomberg

Az export áprilisban 14,1 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest a kínai vámhatóság. Ez jóval meghaladta a Bloomberg által megkérdezett közgazdászok 8,4 százalékos medián várakozását, valamint a márciusi 2,5 százalékos emelkedést – jelenti a hírügynökség.

 Az import még nagyobb tempóban, 25,3 százalékkal bővült, így Kína kereskedelmi többlete 84,82 milliárd dollár lett.

A háború első hónapjában, márciusban még meglepően erősen lassult a kínai export. A háború kezdetben megrázta a világkereskedelmet, de úgy tűnk, Kína hamar túljutott a hullámvölgyön.

 Kínai export: az amerikaiakkal szemben egyre jobban állnak

Ugyanakkor az amerikai kereskedelmi minisztérium adatai szerint az Egyesült Államok árukereskedelmi hiánya Kínával szemben márciusban harmadik hónapja nőtt. Az USA-ba irányuló kínai szállítások áprilisban 11,3 százalékkal emelkedtek – ez 15 hónapja a leggyorsabb növekedés.

A kereskedelmi egyensúlytalanságok várhatóan központi témát jelentenek majd a jövő hétre Pekingbe tervezett Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai államfő csúcstalálkozóján. 

A kínai gyárak tavaly úgy alkalmazkodtak az Egyesült Államokkal folytatott vámháborúhoz, hogy több terméket exportáltak például Afrikába és Európába, még akkor is, ha több országban ellenállásba ütköztek a helyi gyártók védelme érdekében.

A kínai vezetés valószínűleg nem vezet be újabb gazdaságélénkítő intézkedéseket, amennyiben az export továbbra is ellenállónak bizonyul és az ipari növekedés fennmarad. Ugyanakkor az energia- és nyersanyagárak emelkedése, valamint a stagnáló belföldi fogyasztás miatt Kína sérülékennyé válhat, ha a közel-keleti konfliktus elhúzódik.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
