Boltbezárási hullám jön a Magyarországon is működő német óriásláncnál

Felszámolja veszteséggel működő üzleteit a magyar piacon is jelen lévő, ruházati cikkeket, lakásfelszerelési eszközöket, kiegészítőket kínáló boltlánc, a Kik. Az üzletbezárás minden leányvállalatot érint, de arról egyelőre nincs információ a boltlánc részéről, hogy a mintegy 120 magyarországi Kik-üzlet között van-e olyan, amelyet felszámolásra ítélhetnek.
VG
2025.09.12, 13:57
Frissítve: 2025.09.12, 14:04

A Kik anyacége a német Tengelmann csoporthoz tartozik. A diszkontlánc 14 piacon van jelen – köztük Magyarországon 2008 óta –, összesen több mint 4000 üzletet működtetnek, ebből nagyjából 2700-at Németországban – írja cikkében az Origo. Hivatalos közlés még nincs az üzletek bezárásának ütemezéséről, de egyes sajtóértesülések szerint a német piacon akár négyszázzal is csökkenhet a Kik üzletek száma ennek következtében. A vállalat a boltbezárásokat a költséghatékonyabb működés megteremtésével indokolja, hangsúlyozva, hogy emellett folyamatosan növelni kívánják boltjaik számát.

A Kik székhelye a németországi Bönenben
Fotó: Wikipedia / Free Art License

Minden országot érintheti a Kik anyavállalatának döntése

A kiskereskedelmi üzletlánc közleménye alapján a veszteséges üzletek bezárásában a versenyképesség növelésének egyik fontos eszközét látja, összhangban azzal, hogy „meg kell valósítani a jelenlegi működési struktúra felülvizsgálatát”, hogy a cég növelni tudja költséghatékonyságát, és azonosíthassa növekedési potenciáljait. A Kik leszögezte, hogy a legtöbb üzletük nyereségesen működik, de pontos arányokat vagy országokra bontást nem közöltek erről.

Jelezték ugyanakkor azt is, hogy az értékelés valamennyi leányvállalatuk esetében megvalósul, azaz a boltbezárás potenciálisan minden országot érinthet, ahol a vállalat jelen van.

Az üzletlánc 14 országot jelentő piacán összesen mintegy 32 000 alkalmazottat foglalkoztat, ebből nagyjából 19 000-et a németországi hálózatban, 1000 munkavállalót pedig a vállalatirányítás területén. A cég azt közölte, hogy azoknak a munkavállalóknak sem kell aggódniuk, akik olyan üzletben dolgoznak, melyet a mostani felülvizsgálat során bezárására ítélnek. Nekik ugyanis – az ígéret szerint – másik boltban kínálják majd fel a folytatás lehetőségét.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

