Elküldte aludni a román elnököt az Európai Ügyészség vezetője – Magyar Péterrel talán kedvesebben bánik Kövesi

Keményen beszólt az Európai Ügyészség feje a román elnöknek. Az ügy újabb fejezetet nyithat a román igazságszolgáltatás és politika régóta feszült kapcsolatában, miközben Kövesi neve Magyarországon is egyre gyakrabban kerül elő a korrupcióellenes vitákban és az uniós pénzek felhasználásával kapcsolatos ügyekben. Ismeretes: a magyar választáson győztes, és szombaton miniszterelnököt választó új parlamenti többség az Európa Ügyészséghez való csatlakozást tűzte a zászlajára.

Laura Codruța Kövesi / Fotó: NurPhoto via AFP

Kövesi odaszúrt a román elnöknek

A konfliktus előzménye, hogy Nicușor Dan még áprilisban egy rádióinterjúban arról beszélt: hajlik arra, hogy a korrupcióellenes ügyészség, a DNA korábbi működése során történhettek visszaélések. A román elnök szerint sokan állítják, hogy az igazságszolgáltatást politikai leszámolásokra is felhasználhatták, ezért szerinte ezeknek az állításoknak alapos kivizsgálásra lenne szükségük.

A kijelentésre most reagált Laura Codruța Kövesi, aki korábban maga is vezette a DNA-t, jelenleg pedig az Európai Ügyészség főügyésze. A Context.ro-nak adott interjújában ironikusan fogalmazott:

„Azt kívánom az elnöknek, hogy sokat aludjon, jól aludjon. Az országnak szüksége van rá, hogy jó formában térjen vissza.”

Kövesi azt is hozzátette, hogy szerinte az, hogy valaki kiemelkedő matematikai eredményeket ért el diákkorában, még nem feltétlenül jogosítja fel ilyen kijelentések megtételére. Ezzel vélhetően Nicușor Dan korábbi nemzetközi matematikai olimpiai sikereire utalt.

Nicușor Dan / Fotó: AFP

A korrupció és az áfacsalás továbbra is súlyos probléma Romániában

Az Európai Ügyészség vezetője szerint Romániában továbbra is komoly gondot jelent az áfacsalás és a vámcsalás, amelyek miatt jelentős összegek tűnnek el a költségvetésből. Kövesi arról beszélt, hogy ezek a pénzek végül bűnözői körökhöz kerülnek, és az ilyen rendszerek szerinte nem működhetnének bizonyos hatósági vagy politikai szereplők közreműködése nélkül.

Az EPPO vezetője hangsúlyozta: miközben sokan a korrupcióellenes ügyészség korábbi agresszív fellépését kritizálják, attól még a korrupció nem tűnt el Romániából.

Ha korábban voltak ügyek, mindenki azt mondta, Románia korrupt ország. Most, hogy kevesebb ügy van, sokan azt hiszik, tiszta ország lett. Pedig mindannyian tudjuk, hogy nem így van – fogalmazott.

Kövesi szerint az Európai Ügyészség képes lehet segíteni a költségvetési csalások és az uniós pénzekkel kapcsolatos visszaélések feltárásában.