Ezzel csap le a Tisza Párt: egy hivatal, ami még nem volt
A szombaton miniszterenöknek választott Magyar Péter egy óra tízperces székfoglaló beszédében egyetlen tervezett intézkedésről sem beszélt olyan hosszan, mint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításáról.
Magyar Péter két éve alakult Tisza Pártja ellenzékként az áprilisi 12-i választást megnyerve kétharmados többségre tett szert a parlamentben. Az új Országgyűlés szombaton megalakult, és Orbán Viktor távozó kormányfő utódjának választotta Magyar Pétert, aki felesküdött, majd megtartotta első beszédét a Ház előtt.
Ennek java részét elődei bírálata foglalta el, és lemondásra szólította fel azokat a közjogi méltóságokat és intézményvezetőket – konkrétan kiemelve a jelen lévő Sulyok Tamás köztársasági elnököt –, akik szerinte beálltak az előző hatalom mögé.
Hosszan ecsetelte az elődje által hátrahagyott problémákat, amelyekkel majdani kormánya szembenéz, de konkrét intézkedést alig említett. Egyet azonban nagyon részletesen kifejtett.
Az új Országgyűlés megalakulását követően az elsők között fogjuk benyújtani a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt
– tett hangsúlyos ígéretet.
Vagyonvisszaszerzési hivatal: ezek lesznek a feladatai
Ez a 2026-os rendszerváltás egyik legfontosabb intézménye lesz, amelynek az lesz a feladata – sorolta Magyar Péter –,
- hogy feltárja az elmúlt húsz év közvagyont érintő visszaéléseit,
- kivizsgálja a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciókat,
- segítse a büntetőjárásokat, és minden törvényes eszközzel fellépjen a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzéséért.
Független szervezet lesz, a függetlenséget azonban definiálni szükséges
Az új miniszterelnök arra tett ígéretet, hogy a felállítandó új hivatal „nem a kormány alá rendelt politikai eszköz lesz”.
Autonóm, független állami szervként fog működni, amely kizárólag az Országgyűlésnek tartozik majd beszámolással. A függetlensége, a szakmaisága, az átláthatósága azért fontos, mert az igazságtétel csak akkor lehet hiteles, ha maga az intézmény is jogállami alapokon áll
– ecsetelte.
Sok múlik természetesen a majdani törvényszövegen és a kinevezési és visszahívási szabályokon. Mindenesetre a hivatal vezetőinek személyéről az az Országgyűlés dönt, amelyben a Magyar Péter dirigálta Tisza Párt kétharmados többséggel rendelkezik, a függetlenséget tehát ennek fényében kell értelmezni.
Közbeszerzések, koncessziók, alapítványok, beruházások
A miniszterelnök még ezen túl is számos részletet közölt.
A téma a szavazótábora összetartásán túl azért is lehet fontos, mert Brüsszel az EU-adófizetők pénzének védelmére hivatkozva tartott vissza eurómilliárdokat Magyarországtól.
A Tisza Párt ezek visszaszerzését ígérte, és egy korrupcóellenes hivatal felállítása fontos része lehet Brüsszel meggyőzésének. A törvényszöveg ebből a szempontból is fontos, hiszen Magyar Péter az elmúlt 20 év visszásságairól szólt, azt nem tisztázta, hogy az új intézmény az új kormányzat ügyeit is vizsgálhatja-e gyakorlatilag.
A hivatal – mondta Magyar Péter – fel fogja tárni
- az állami közbeszerzések rendszerét,
- a koncesziós szerződéseket,
- az alapítványokba kiszervezett közvagyont,
- az állami beruházások túlárazásait,
- az uniós forrásokkal való visszaéléseket,
- a Magyar Nemzeti Bankhoz kötődő pénzügyi konstrukciókat,
- a taorendszer pénzmozgásait,
- a magántőkealapokat,
- az offshore hátterű konstrukciók szerepét,
- valamint minden olyan ügyletet, amelynek kapcsán felmerül a közvagyon sérelmének, a hivatali visszaélésnek, a hűtlen kezelésnek, a pénzmosásnak, a költségvetési csalásnak vagy a vagyonkimentésnek a gyanúja.
Jogi úton megtámadják a kifogásolt ügyleteket, és büntetéseket kezdeményeznek
Ahol büntetőjogi felelősség merül fel, ott az Országgyűlés felügyelte hivatal kezdeményezi a felelősségrevonást, és a közérdeket sértő ügyleteket jogi úton fogják megtámadni – ígérte az új miniszterelnök.
Világosan szeretném kimondani, aki azt hiszi, hogy politikai kapcsolat, párthűség, személyes lojalitás vagy a hatalom védelme által felmentést kap – Magyarország többé nem lesz következmények nélküli ország. Ami a nemzeté, annak a nemzet szolgálatában kell állnia, amit jogellenesen vittek el, azt törvényes úton vissza fogjuk szerezni […] és be fogjuk mutatni. Akik felelősek, azok számot fognak adni a tetteikről. Ez az igazságtétel lényege
– fogalmazott Magyar Péter, aki beszédében megfenyegette Sulyok Tamás köztársasági elnököt is: „Ideje távozni, elnök úr, ameddig még lehet!” – szólította meg a jelen lévő közjogi méltóságot.