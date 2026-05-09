Ezzel csap le a Tisza Párt: egy hivatal, ami még nem volt

A szombaton miniszterenöknek választott Magyar Péter egy óra tízperces székfoglaló beszédében egyetlen tervezett intézkedésről sem beszélt olyan hosszan, mint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításáról.

Vagyonvisszaszerzési hivatal felállítását ígérte meg az új miniszterelnök, aki megfenyegette a köztársasági elnököt is / Fotó: Illyés Tibor

Magyar Péter két éve alakult Tisza Pártja ellenzékként az áprilisi 12-i választást megnyerve kétharmados többségre tett szert a parlamentben. Az új Országgyűlés szombaton megalakult, és Orbán Viktor távozó kormányfő utódjának választotta Magyar Pétert, aki felesküdött, majd megtartotta első beszédét a Ház előtt.

Ennek java részét elődei bírálata foglalta el, és lemondásra szólította fel azokat a közjogi méltóságokat és intézményvezetőket – konkrétan kiemelve a jelen lévő Sulyok Tamás köztársasági elnököt –, akik szerinte beálltak az előző hatalom mögé.

Hosszan ecsetelte az elődje által hátrahagyott problémákat, amelyekkel majdani kormánya szembenéz, de konkrét intézkedést alig említett. Egyet azonban nagyon részletesen kifejtett.

Az új Országgyűlés megalakulását követően az elsők között fogjuk benyújtani a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt

– tett hangsúlyos ígéretet.

Vagyonvisszaszerzési hivatal: ezek lesznek a feladatai

Ez a 2026-os rendszerváltás egyik legfontosabb intézménye lesz, amelynek az lesz a feladata – sorolta Magyar Péter –,

hogy feltárja az elmúlt húsz év közvagyont érintő visszaéléseit,

kivizsgálja a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciókat,

segítse a büntetőjárásokat, és minden törvényes eszközzel fellépjen a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzéséért.

Független szervezet lesz, a függetlenséget azonban definiálni szükséges

Az új miniszterelnök arra tett ígéretet, hogy a felállítandó új hivatal „nem a kormány alá rendelt politikai eszköz lesz”.

Autonóm, független állami szervként fog működni, amely kizárólag az Országgyűlésnek tartozik majd beszámolással. A függetlensége, a szakmaisága, az átláthatósága azért fontos, mert az igazságtétel csak akkor lehet hiteles, ha maga az intézmény is jogállami alapokon áll

– ecsetelte.