Az egész világ figyel reménykedve egy katari hajót, mintha számítana

Nagy baj az Európai Uniónak és egy sor keleti államnak, hogy az iráni háború kitörése óta nem jutott ki földgázszállítmány az Öbölből. Egy katari hajót figyel most reménykedve mindenki.
Pető Sándor
2026.05.09, 19:30

Európa és sok keleti ország földgázellátását is kegyetlenül érinti a majdnem két és gél hónapja folyó iráni háború, amel a Hormuzi-szoros lezárását hozta. az egész vilég reményekdve figyel most egy katari hajót.

Katari hajó a világ reménye, LNG-t szállít, de ha átjut is, nem old meg semmit   Fotó: Anadolu via AFP

Katarból egy cseppfolyósított földgázt (LNG) szállító tanker megpróbál áthaladni a Hormuzi-szoroson – jelentette a Bloomberg. Ha átjutnak, a hatalmas exportőr Katar először juttatna ki földgáz a térségből a háború kitörése óta.  A háború előtt Katar egymaga a világ LNG-kínálatának közel egyötödét adta, és amikor az Európai Unió elfordult az orosz szállításoktól, ehhez a forráshoz nyúlt.

A Bloomberg által összeállított hajókövetési adatok szerint az Al Kharaitiyat nevű tanker – amelyet a hónap elején rakodtak meg a Ras Laffan exportterminálon – jelenleg az Omán és Irán közötti vízi útvonalon halad. A hajó következő célállomása nem Európa – pedig itt is nagyon elkélne – hanem Pakisztán.

A nymkövetési adatok szerint a hajó a Teherán által jóváhagyott északi útvonalon közlekedik, és már elhaladt a Larak-sziget mellett is.

Ez nem Katar első kísérlete. Már többször is megpróbáltak szállítmányokat átjuttatni a szoroson, de eddig minden tankernek vissza kellett fordulnia. Az ország  február vége, az iráni konfliktus kezdete óta nem tud LNG-t kiszállítani a Perzsa-öbölből.

A vízi útvonal gyakorlatilag lezárult, ami visszafogta a mélyhűtött üzemanyag globális kínálatát, felhajtotta az árakat, és hiányt okozott több feltörekvő ázsiai piacon. A hajók továbbra is biztonsági fenyegetésekkel néznek szembe, mivel Irán és az Egyesült Államok egyaránt de facto blokádot vezetett be.

Katari hajó: napi három kellene ahhoz, hogy helyreálljon a normális állapot

A világban sokan remélik tehát, hogy ha a katari hajó kijut, jobbra fordul a helyzet. Csakhogy ahhoz ennél sokkal-sokkal többre volna szükség.

A Bloomberg a hét elején arról számolt be, hogy az Abu Dhabi National Oil Co. exporttermináljáról induló legalább két LNG-tanker már áthaladt a szoroson a konfliktus kezdete óta. Bár ezek az utak óvatos jelei lehetnek annak, hogy a szállítások újraindulhatnak, ez még messze elmarad a háború előtti napi nagyjából három szállítmányos szinttől.

Az Equasis hajózási adatbázis szerint az Al Kharaitiyat a katari Nakilat tulajdonában van. A Nakilat és a QatarEnergy a szokásos munkaidőn kívül nem reagált a megkeresésekre.

Vészesen fogy a világ olajtartaléka: hiába érhet véget az iráni háború, sokáig maradhatnak a magas árak
Soha nem látott ütemben apadnak a globális olajkészletek az iráni háború miatt, miközben a világ lassan elveszíti azt a biztonsági puffert, amely normál esetben megvédené a gazdaságot az ellátási sokkoktól. Elemzők szerint akkor sem tér vissza gyorsan a normalitás, ha a konfliktus rövid időn belül lezárul: hónapokig tarthat, mire helyreáll az olajellátás, és újratöltik a kiürülő tartalékokat.

