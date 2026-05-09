Megalakult Magyar Péter kormánya: 16 minisztériummal indul az új kabinet

Az Országgyűlés több, az önkormányzatokat, az igazságügyet és az állami intézményrendszert érintő módosítást is elfogadott. A névsor alapján az új vezetés technokrata, szakértői jellegű kormányt próbál felépíteni, több ismert szakpolitikai szereplővel és korábbi állami vezetővel. Az új struktúra alapján jól látszik: a kabinet azt a zászlót emeli fel, hogy szakít az elmúlt évek centralizáltabb modelljével, és több önálló szakpolitikai központtal működő kormányzást építene ki.

Technokrata gazdasági kabinet és külön egészségügyi tárca jön

A gazdasági struktúrát több részre bontották. A Pénzügyminisztérium vezetője Kármán András lesz, aki pénzügyi és államigazgatási területen dolgozott Orbán Viktor egy korábbi kormányában, és régóta a technokrata gazdaságpolitikai kör egyik ismert szereplőjének számít.

Az új Gazdasági és Energiaügyi Minisztérium élére Kapitány István került, aki nemzetközi energetikai vállalatvezetői háttérrel érkezik. Ez arra utalhat, hogy az energiaellátás és az iparpolitika kiemelt stratégiai terület lesz az új kabinet számára.

A közlekedési és beruházási tárcát Vitézy Dávid vezeti majd. Vitézy korábban a BKK élén, majd közlekedési államtitkárként vált ismertté, és hosszú ideje Budapest egyik legismertebb urbanisztikai szakértője.

Az agrártárca élére Bóna Szabolcs került, míg a digitális és technológiai ügyekért Tanács Zoltán felel. Az új digitális minisztérium létrehozása azt jelzi, hogy az államigazgatás modernizációja és a technológiai fejlesztések külön hangsúlyt kaphatnak.

Az új kabinet egyik legnagyobb változása, hogy ismét önálló Egészségügyi Minisztérium működik majd. A tárcát Hegedűs Zsolt vezeti, aki orvosi és egészségpolitikai háttérrel érkezik, és korábban többször kritizálta a magyar egészségügyi rendszer túlzott centralizációját.

Az oktatás irányítását Lannert Judit oktatáskutató kapta meg. A szakember az elmúlt években rendszeresen foglalkozott a pedagógushiánnyal, az oktatási egyenlőtlenségekkel és a magyar közoktatás versenyképességi problémáival.