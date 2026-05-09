Megalakult Magyar Péter kormánya: 16 minisztériummal indul az új kabinet
Az Országgyűlés több, az önkormányzatokat, az igazságügyet és az állami intézményrendszert érintő módosítást is elfogadott. A névsor alapján az új vezetés technokrata, szakértői jellegű kormányt próbál felépíteni, több ismert szakpolitikai szereplővel és korábbi állami vezetővel. Az új struktúra alapján jól látszik: a kabinet azt a zászlót emeli fel, hogy szakít az elmúlt évek centralizáltabb modelljével, és több önálló szakpolitikai központtal működő kormányzást építene ki.
Technokrata gazdasági kabinet és külön egészségügyi tárca jön
A gazdasági struktúrát több részre bontották. A Pénzügyminisztérium vezetője Kármán András lesz, aki pénzügyi és államigazgatási területen dolgozott Orbán Viktor egy korábbi kormányában, és régóta a technokrata gazdaságpolitikai kör egyik ismert szereplőjének számít.
Az új Gazdasági és Energiaügyi Minisztérium élére Kapitány István került, aki nemzetközi energetikai vállalatvezetői háttérrel érkezik. Ez arra utalhat, hogy az energiaellátás és az iparpolitika kiemelt stratégiai terület lesz az új kabinet számára.
A közlekedési és beruházási tárcát Vitézy Dávid vezeti majd. Vitézy korábban a BKK élén, majd közlekedési államtitkárként vált ismertté, és hosszú ideje Budapest egyik legismertebb urbanisztikai szakértője.
Az agrártárca élére Bóna Szabolcs került, míg a digitális és technológiai ügyekért Tanács Zoltán felel. Az új digitális minisztérium létrehozása azt jelzi, hogy az államigazgatás modernizációja és a technológiai fejlesztések külön hangsúlyt kaphatnak.
Az új kabinet egyik legnagyobb változása, hogy ismét önálló Egészségügyi Minisztérium működik majd. A tárcát Hegedűs Zsolt vezeti, aki orvosi és egészségpolitikai háttérrel érkezik, és korábban többször kritizálta a magyar egészségügyi rendszer túlzott centralizációját.
Az oktatás irányítását Lannert Judit oktatáskutató kapta meg. A szakember az elmúlt években rendszeresen foglalkozott a pedagógushiánnyal, az oktatási egyenlőtlenségekkel és a magyar közoktatás versenyképességi problémáival.
Új emberek jönnek a külügy, a honvédelem és a kultúra élére
A szociális és családügyi tárcát Kátai-Németh Vilmos vezeti majd, aki civil és szociálpolitikai területen dolgozott korábban. A külön minisztérium arra utalhat, hogy a kabinet változásokat tervez a szociálpolitikában, önállóbb rendszert kialakítva. A kulturális minisztérium élére Tarr Zoltán került, aki református lelkészként és közéleti szereplőként vált ismertté, és több társadalmi kérdésben is rendszeresen megszólalt az elmúlt években.
A külügyminiszteri posztot Orbán Anita kapta meg, aki egyben miniszterelnök-helyettes is lett, és szintén volt korábbi Orbán-kormányzat fontos szereplője.
Az energetikai diplomáciában és nemzetközi üzleti kapcsolatokban szerzett tapasztalatot, ami arra utalhat, hogy a kabinet a külpolitikában is erősen gazdasági és energiabiztonsági fókuszra épít. Ez így volt az eddigi kormány alatt is.
A Honvédelmi Minisztérium élére Ruszin-Szendi Romulusz korábbi vezérkari főnök került. A tábornok neve az ukrajnai háború és a NATO keleti szárnyának megerősítése kapcsán vált szélesebb körben ismertté.
A Miniszterelnökséget Ruff Bálint vezeti, aki politikai elemzőként és kampánystratégaként dolgozott korábban, míg a Belügyminisztérium élére Pósfai Gábor kerül.
Külön környezetvédelmi tárca is létrejött: az Élő Környezetért Felelős Minisztérium vezetője Gajdos László lesz. Az önálló zöldminisztérium visszaállítása szimbolikus lépés is, mivel Magyarországon évek óta nem működött külön környezetvédelmi tárca.
A parlament több fontos törvényt is elfogadott
Az új kormány felállásával párhuzamosan az Országgyűlés több jelentős törvénymódosítást is megszavazott. Változnak az önkormányzati képviselők összeférhetetlenségi szabályai: a jövőben annak, aki egyszerre szerez mandátumot egy fővárosi kerületi önkormányzatban és a közgyűlésben, három napon belül választania kell a két pozíció között. Módosultak a közös szülői felügyelet szabályai is. A bíróság ezentúl akkor is elrendelheti a közös szülői felügyeletet, ha azt csak az egyik szülő kéri, és lehetőség nyílik arra is, hogy a gyermek felváltva, azonos időtartamban éljen mindkét szülőnél.
A parlament emellett kétharmados többséghez kötötte a legfőbb ügyész és az ombudsman felmentését, új szabályokat vezetett be a telefonos közvélemény-kutatások korlátozására, valamint lépéseket tett az egyajánlatos közbeszerzések visszaszorítására is.
A kulturális intézményrendszerben szintén változás jön: az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet a jövőben a Színház- és Filmművészetért Alapítvány fenntartásába kerül.