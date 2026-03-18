Micsoda csoda: óriási olajmezőt találtak Európában, több tízmillió hordót tudnak kitermelni belőle – rögtön megpróbálják rákötni a vezetékekre

Újabb jelentős energiahordozó-felfedezés történt Európában. Az Equinor új olajmező tárt felt, ami több tízmillió hordónyi kitermelhető készletet hozhat a piacra, ez gazdasági szempontból is figyelemre méltó. A szakemberek már azt vizsgálják, hogyan lehet gyorsan bekapcsolni a meglévő infrastruktúrába.
2026.03.18, 21:15
Frissítve: 2026.03.18, 21:54

Új olajmezőt jelentett be a norvég Equinor, amely partnereivel együtt a Polynya Tubaen nevű kutatási területen ért el eredményt. A felfedezés a Norvég kontinentális talapzaton, a már működő Johan Castberg mező közelében történt, és a jelenlegi becslések szerint közepes méretű, de gazdaságilag hasznosítható készleteket rejt.

Fotó: AFP

A kutatófúrást mintegy 16 kilométerre délnyugatra végezték a Johan Castberg mező egyik korábbi feltáró kútjától, körülbelül 210 kilométerre Hammerfest városától északnyugatra. Az előzetes számítások szerint a lelőhely 2,3-3,8 millió köbméter kitermelhető olajegyenértéket tartalmaz, ami nagyjából 14-24 millió hordónak felel meg. A koncesszió tulajdonosai 

jelenleg azt vizsgálják, hogy a mezőt gazdaságosan be lehet-e kapcsolni a közeli Johan Castberg infrastruktúrájába.

A projekt a 2009-ben kiadott 532-es számú kitermelési engedélyhez tartozik, és ez volt a területen végrehajtott 17. kutatófúrás. A konzorcium vezetője az Equinor, partnerei a Var Energi és a Petoro. A fúrást a COSLProspector nevű fúrótornyot használva végezték el.

A geológiai vizsgálatok során a kutatócsoport az alsó jura időszakból származó, úgynevezett Tubaen-formáció kőzeteiben keresett szénhidrogéneket. A fúrás során egy 26 méter vastag gázréteget és egy ugyanilyen vastagságú olajoszlopot azonosítottak, összesen 39 méternyi jó, illetve nagyon jó minőségű tárolókőzetben. A teljes formáció vastagsága eléri a 125 métert.

A mérések szerint a gáz és az olaj határa 972 méterrel, míg az olaj és a víz határa 998 méterrel a tengerszint alatt található. 

Bár a kutat nem tesztelték termelési szempontból, jelentős mennyiségű adatot és mintát gyűjtöttek, amelyek további elemzések alapjául szolgálnak.

A fúrás 1119 méteres mélységig hatolt a tengerfenék alatt, és a felső triász korú Fruholmen-formációban ért véget. A vízmélység a helyszínen 361 méter volt. A kutat a munkálatok befejezése után véglegesen lezárták.

A mostani felfedezés mérete önmagában nem számít kiemelkedőnek, ugyanakkor a meglévő infrastruktúrához való esetleges csatlakoztatás révén gazdaságosan kitermelhetővé válhat. Ez jól illeszkedik a norvég energiaszektor azon stratégiájába, amely a már feltárt mezők környezetében található kisebb lelőhelyek hatékony hasznosítására épít.

Pár nappal ezelőtt szintén hasonló hírt közölt az Equinor. A felfedezések a Troll-mező és a Sleipner-mező térségében születtek – ezek Norvégia legfontosabb tengeri termelési központjai közé tartoznak. Mindkét lelőhely a meglévő, termelésre alkalmazott infrastruktúra közelében található, ami lehetővé teszi a gyors és költséghatékony fejlesztését az új lelőhelyeknek, ezáltal a gyors bekapcsolásukat a termelésbe.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

