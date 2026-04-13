Új front nyílt az autóiparban: Európa új fegyvert ránt elő Kína ellen, de ez vajon elég lesz?

Az európai autóipar új stratégiával próbálja felvenni a versenyt a kínai gyártókkal: a tisztán elektromos modellek helyett egy köztes technológiára, a hatótávnövelt villanyautókra helyezik a hangsúlyt. A kérdés az, hogy ez a megoldás elegendő lesz-e a kínai előny ledolgozásához, miközben az iparág egyszerre küzd technológiai, piaci és geopolitikai kihívásokkal.

A hatótávnövelt elektromos járművek (range-extended EV-k) lényege, hogy alapvetően villanymotor hajtja őket, de egy kisebb belső égésű motor generátorként tölti az akkumulátort. Ez lehetővé teszi, hogy az autók döntően elektromos üzemmódban működjenek, miközben jóval nagyobb hatótávot kínálnak, mint a hagyományos plug-in hibridek. A technológia egyszerre csökkenti a kibocsátást és kezeli a vásárlók egyik fő aggályát, a hatótáv miatti bizonytalanságot – írja a Financial Times.

Jelenleg Európában gyakorlatilag csak a kínai Leapmotor kínál ilyen modelleket, de több nagy európai gyártó – köztük a Volkswagen, a Renault és a BMW – is vizsgálja a technológia bevezetését.

A Renault például olyan új platformot fejleszt, amely tisztán elektromos változatban 750 kilométeres, hatótávnövelővel pedig akár 1400 kilométeres hatótávot kínálhat.

Az új irány mögött nemcsak technológiai, hanem gazdasági és politikai megfontolások is állnak. Az ilyen járművek kisebb akkumulátort használnak, ami csökkenti a költségeket, és kevésbé teszi függővé a gyártókat a kínai akkumulátorellátási láncoktól. Emellett a belső égésű motorok továbbra is kulcsszerepet kapnak, ami az európai beszállítói hálózat számára is előnyös.

A geopolitikai szempont sem elhanyagolható: az Európai Unió magasabb vámokat vetett ki a Kínában gyártott elektromos autókra, és ezek a szabályok a hatótávnövelt modellekre is vonatkoznak, míg a plug-in hibridekre nem. Ez új versenyhelyzetet teremt, amelyben az európai gyártók próbálnak mozgásteret találni.

Rövid távon tényleg megdobhatja az európai autóipart

A technológia iránti érdeklődést az is erősíti, hogy az Egyesült Államokban és Európában is lazulni látszanak a korábbi szigorú elektromos átállási célok, miközben a közel-keleti konfliktusok miatt emelkedő üzemanyagárak ismét a hatékonyabb megoldások felé terelik a keresletet.