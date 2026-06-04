Volodimir Zelenszkij elnök nyílt levelet írt Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz, akinek felajánlotta, hogy személyesen találkozzanak az öt éve dúló teljes körű háború lezárása érdekében – írja Kyev Independent csütörtök este.

Fotó: Hans Lucas via AFP

Áttörés: nyílt levelet írt Zelenszkij Putyinnak, személyesen találkozna már az orosz elnökkel – "Ukrajna felajánlja a háború befejezését"

A levél egy nappal azután jelent meg, hogy Ukrajna nagyszabású támadást indított Szentpétervár ellen, amelynek során egy jelentős olajterminált és katonai célpontokat támadtak meg éppen azon a reggelen, amikor Putyin a városba fogadta a világ vezetőit a kiemelt gazdasági fórumára. a levélben Zelensky kifejti, miért kell Putyinnak véget vetnie a harcoknak, és feltételeket szab a tárgyalások újrakezdéséhez.

"Oroszországban töltött 26 éves hatalmi pályafutásának csaknem felét az Ukrajna elleni háborúval töltötte" – írta Zelenszkij, aki szerint Putyin bármit is mondjon a NATO-ról, a geopolitikáról és az orosz nyelvről,

ez a háború az Ön személyes döntése, egy háború, amelynek nincs valódi oka. Így fogja megörökíteni a történelem.

Az ukrán államfő szerint Oroszországnak nem sikerült elfoglalnia Kijevet és levernie az ukrán ellenállást a 2022-es invázió során, valamint kitért a nemzetközi szankciók orosz gazdaságra gyakorolt pusztító hatásaira, Oroszország személyi veszteségeinek megdöbbentő mértékére, és a háború elhúzódásának hatásaira.

"Az orosz nép nem szereti a drónjainkat és a rakétáinkat" – írta az elnök, aki azzal folytatja, „nem tetszik nekik a benzinhiány és az árak folyamatos emelkedése. Nem tetszik nekik a folyamatos tilalmak. Nem tetszik nekik az a szándékuk, hogy második mozgósítási hullámot szervezzenek, hogy a háborút Ukrajnában egy másik irányba tereljék, vagy más országok – Oroszország szomszédai – ellen fordítsák. Nem tetszik nekik, hogy a háborújuknak nem látszik a vége.”

Zelenszkj ugyanakkor felkérte Putyint, hogy találkozzanak egy semleges országban, hogy kidolgozzák a békeszerződés feltételeit.

Ezért nyitott a tárgyalási időszak alatti teljes tűzszünetre, valamint arra, hogy a béketárgyalásokat egy „mindenki mindenkiért” elven alapuló fogolycserével kezdjék meg.

Ukrajna felajánlja a háború befejezését

– mondta, egyúttal felszólította az orosz elnököt, hogy „határozzon meg egy konkrét időpontot a találkozóra”, és kijelentette, hogy mind

az Egyesült Államoknak,

mind Európának szerepet kell kapnia a tárgyalásokban.

Arra is sürgette a Kremlt, hogy hagyjon fel a halogató taktikákkal, az „ingázó diplomáciával” és az ésszerűtlen, maximalista követelésekkel, mondván: „A frontvonal ma az a vonal, ahonnan a diplomáciának el kell indulnia.”