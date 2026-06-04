Áttörés: nyílt levelet írt Zelenszkij Putyinnak, személyesen találkozna már az orosz elnökkel – "Ukrajna felajánlja a háború befejezését"
Volodimir Zelenszkij elnök nyílt levelet írt Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz, akinek felajánlotta, hogy személyesen találkozzanak az öt éve dúló teljes körű háború lezárása érdekében – írja Kyev Independent csütörtök este.
Áttörés: nyílt levelet írt Zelenszkij Putyinnak, személyesen találkozna már az orosz elnökkel – "Ukrajna felajánlja a háború befejezését"
A levél egy nappal azután jelent meg, hogy Ukrajna nagyszabású támadást indított Szentpétervár ellen, amelynek során egy jelentős olajterminált és katonai célpontokat támadtak meg éppen azon a reggelen, amikor Putyin a városba fogadta a világ vezetőit a kiemelt gazdasági fórumára. a levélben Zelensky kifejti, miért kell Putyinnak véget vetnie a harcoknak, és feltételeket szab a tárgyalások újrakezdéséhez.
"Oroszországban töltött 26 éves hatalmi pályafutásának csaknem felét az Ukrajna elleni háborúval töltötte" – írta Zelenszkij, aki szerint Putyin bármit is mondjon a NATO-ról, a geopolitikáról és az orosz nyelvről,
ez a háború az Ön személyes döntése, egy háború, amelynek nincs valódi oka. Így fogja megörökíteni a történelem.
Az ukrán államfő szerint Oroszországnak nem sikerült elfoglalnia Kijevet és levernie az ukrán ellenállást a 2022-es invázió során, valamint kitért a nemzetközi szankciók orosz gazdaságra gyakorolt pusztító hatásaira, Oroszország személyi veszteségeinek megdöbbentő mértékére, és a háború elhúzódásának hatásaira.
"Az orosz nép nem szereti a drónjainkat és a rakétáinkat" – írta az elnök, aki azzal folytatja, „nem tetszik nekik a benzinhiány és az árak folyamatos emelkedése. Nem tetszik nekik a folyamatos tilalmak. Nem tetszik nekik az a szándékuk, hogy második mozgósítási hullámot szervezzenek, hogy a háborút Ukrajnában egy másik irányba tereljék, vagy más országok – Oroszország szomszédai – ellen fordítsák. Nem tetszik nekik, hogy a háborújuknak nem látszik a vége.”
Zelenszkj ugyanakkor felkérte Putyint, hogy találkozzanak egy semleges országban, hogy kidolgozzák a békeszerződés feltételeit.
Ezért nyitott a tárgyalási időszak alatti teljes tűzszünetre, valamint arra, hogy a béketárgyalásokat egy „mindenki mindenkiért” elven alapuló fogolycserével kezdjék meg.
Ukrajna felajánlja a háború befejezését
– mondta, egyúttal felszólította az orosz elnököt, hogy „határozzon meg egy konkrét időpontot a találkozóra”, és kijelentette, hogy mind
- az Egyesült Államoknak,
- mind Európának szerepet kell kapnia a tárgyalásokban.
Arra is sürgette a Kremlt, hogy hagyjon fel a halogató taktikákkal, az „ingázó diplomáciával” és az ésszerűtlen, maximalista követelésekkel, mondván: „A frontvonal ma az a vonal, ahonnan a diplomáciának el kell indulnia.”
Ugyanakkor világossá tette, „ha önök személyesen nem jutnak arra a következtetésre, hogy ideje véget vetni ennek a háborúnak, Ukrajna továbbra is harcolni fog a fennmaradásáért. Lesznek, akik támogatni fognak minket. De önöknek is sokkal keményebben kell majd küzdeniük a fennmaradásukért – nem Oroszországéért, hanem a sajátjukért.”
"Ha Zelenszkij találkozni akar Putyinnal, jöhet Moszkvába"
A levél közzétételét követően Andrij Szibaha ukrán külügyminiszter kijelentette, hogy a levelet hivatalosan, diplomáciai csatornákon keresztül továbbítják a Kremlnek. Dmitrij Peskov, a Kreml szóvivője a kijevi diplomáciai kezdeményezésekre adott szokásos orosz kormányzati választ adta: „Ha Zelenszkij találkozni akar Putyinnal, jöhet Moszkvába.”
A Kyev Independent emlékeztet rá, hogy Putyin eddig minden olyan kísérletet elhárított, amely kétoldalú tárgyalások megszervezésére irányult volna közte és Zelenszkij között, azzal, hogy az ukrán elnököt arra szólította fel, jöjjön Moszkvába. Május 9-i, a Győzelem Napján tartott sajtótájékoztatóján azonban Putyin először jelezte, hogy hajlandó lenne egy harmadik országban találkozni Zelenszkijjel.
Ugyanezen beszédében Putyin azt is elmondta, hogy szerinte az ukrajnai háború hamarosan véget ér.
Zelenszkij szerint Ukrajnának jelenleg van egy „lehetőség ablaka” az Oroszországgal való tárgyalásokra – ez az ablak azonban valószínűleg bezárul, amint beköszönt a tél. Ukrajna visszanyerte a kezdeményezést a harctéren, és mélyreható csapásmérő hadjáratának fokozásával sikerült