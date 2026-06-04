A mai napon korábban már kiderült melyik politikus alakíthat kormányt Romániában, most pedig az is eldőlt, hogy délnyugati szomszédunknak ismét jobboldali vezetése lesz. Az újdonsült miniszterelnök, aki negyedik ciklusát kezdi, nem tétlenkedett és azonnal be is jelentette milyen irányba mozdítja országát.

Janez Jansa a nagy visszatérő: Orbán Viktor régi szövetségese negyedjére is miniszterelnök / Fotó: AFP

Adó- és bürokráciacsökkentést jelentett be a miniszterelnök

Miután a parlament jóváhagyta Janez Jansa kormányát a politikus adócsökkentést, korrupció elleni kíméletlen harcot, valamint állami költségcsökkentést ígért.

A kinevezett miniszterek mind tapasztalt vezetők, ám az ország különböző régióiból érkeztek és széleskörű tudással rendelkeznek − méltatta Jansa kollégáit, majd hangsúlyozta, hogy az európai szinten rekordmagasnak számító adókat azonnal mérsékelni kell, továbbá arra is kitért, hogy mihamarabb bővíteni kell az önkormányzatok hatásköreit.

Az állami szektorban foglalkoztatottak száma 1995-től a tavalyi év végéig megközelítőleg 70 ezerrel nőtt

− mondta Jansa, majd felhívta a figyelmet arra, hogy az idei költségvetés már most 900 millió eurós hiánnyal küzd.

A kormánykoalícióról

A képviselők 49-30 arányban támogatták a 15 tagú kormányt. A miniszterek többsége Jansa pártjából, a Szlovén Demokrata Pártból (SDS) érkezik, a többiek pedig a koalíciós partnerektől:

az Új Szlovéniából (NSi),

a Demokratáktól,

a Fokusból, míg

a Szlovén Néppárt (SLS) politikusai nem kaptak miniszteri posztot.

Az öt pártból álló koalíciónak a 90 fős parlamentben 43 mandátuma van, a Resnica (igazság) pedig külső támogatóként van jelen. A nemzetiségi képviselők szintén támogatják a kabinetet.

Janez Jansa fontosnak tartja a képviselők közötti konstruktív párbeszédet, így erre nyomatékosan felszólított mindenkit:

Kezet nyújtunk, de az együttműködésre két félre van szükség. Önökön múlik hányan leszünk

− mondta.

Külpolitikai irányváltás következhet

A Robert Golob vezette leköszönő kormány markáns palesztinbarát külpolitikát folytatott, elismerte a palesztin állam függetlenségét, valamint kitiltotta Benjamin Netanjahu izraeli kormányfőt, valamint két miniszterét Szlovénia területéről.