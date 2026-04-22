Több iráni tartályhajó kijátszotta az amerikai blokádot a Hormuzi-szorosban

Legalább 34 Iránhoz köthetőtartályhajó kerülte meg az amerikai blokádot azóta, hogy az életbe lépett – derül ki a Vortexa áruszállítás-követő cég adataiból. Több közülük iráni olajat is szállított, miközben Donald Trump elnök hatalmas sikernek minősítette az intézkedést.

Az Egyesült Államok április 13-án tiltotta meg a hajók be- és kilépését az iráni part menti vizekre, Washington ugyanis ezzel próbálja nyomás alá helyezni Teheránt, hogy megállapodást kössön a két ország. jusson. Az amerikai haditengerészet összesen 28 hajót fordított vissza iráni kikötők felé a blokád kezdete óta, valamint elfogott elfoglalta a Touska nevű tankert.

Trump kedden a CNBC-nek adott interjúban ismét hangsúlyozta: a blokád hatalmas siker, és addig nem oldják fel a Hormuzi-szorosra vonatkozó embargót, amíg végleges megállapodás nem születik Iránnal. A Vortexa adatai szerint azonban jelentős számú hajó mégis átjutott. Mintegy 19 Iránhoz köthető tartályhajó hagyta el a Perzsa-öblöt, legalább 15 pedig az Arab-tengerről érkezve tartott Irán felé.

A kifelé tartó hajók közül hatról bizonyosodott be, hogy iráni nyersolajat szállít, összesen 10,7 millió hordót.

Az iráni olaj a szankciók miatt olcsóbb a Brenthez képest, ami 10 dolláros árkülönbözettel számolva körülbelül 910 millió dollár bevételt jelenthetett Teheránnak. A blokádot kijátszó hajók között volt a Dorena nevű iráni zászló alatt közlekedő szupertanker is, amely kikapcsolt transzponderrel haladt át a blokádon.

A Vortexa szerint április 17-én két, április 20-án pedig további két olajszállító hagyta el iráni vizeket. Márciusi műholdfelvételek szerint a Dorena malajziai partoknál hajóról hajóra történő átfejtést végzett egy másik szankcionált járművel – ez bevett módszer az olaj eredetének elrejtésére.

Szankcionált tankhajók érkeztek az Ománi-öböl felől is, például a tavaly amerikai szankciókkal sújtott Murlikishan és Alicia. Mindkét hajó április 14-én éjszaka haladt át a szoroson, majd felhajózott a Perzsa-öböl északi részére.

Kettős blokád a Hormuzi-szorosban

Válaszul a blokádra Irán újfent lezárta a szorost. Legalább 30 hajó próbált átkelni a keskeny vízi úton pénteken, miután Irán néhány napja bejelentette, hogy a szoros teljesen nyitva áll, majd tisztázta, hogy csak azoknak nyitott, akik átkelési engedéllyel rendelkeznek.