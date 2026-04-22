BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Fordulat: Donald Trump az utolsó pillanatban meghosszabbította a tűzszünetet – az irániak szerint csapdát állít nekik az elnök

Az amerikai elnök a tűzszünet meghosszabbításáról döntött. Irán egyelőre nem reagált Donald Trump bejelentésére. Az előző tűzszünet szerdán, vagyis a mai napon zárul.
2026.04.22, 06:07
Frissítve: 2026.04.22, 08:03

Az Amerikai Egyesült Államok elnöke, Donald Trump szerdára virradó éjjel bejelentette, hogy határozatlan időre meghosszabbítaná az Iránnal kötött tűzszünetet a további béketárgyalások érdekében, azonban az még nem egyértelmű, hogy Irán vagy Izrael beleegyezne-e ebbe.

Donald Trump amerikai elnök Amerikai Egyesült Államok USA Irán, iráni háború
Donald Trump meghosszabbítaná a tűzszünetet a Közel-Keleten / Fotó: Brendan Smialowski / AFP

Trump egy közösségi médiában közzétett bejegyzésében arról írt, hogy Washington eleget tett pakisztáni közvetítők kérésének, és „felfüggeszti az Irán elleni támadást addig, amíg vezetőik és képviselőik elő nem állnak egy egységes javaslattal, és a tárgyalások valamilyen módon le nem zárulnak”.

A Reuters emlékeztetett, hogy Pakisztán vezetői Iszlámábádban béketárgyalásokat szerveztek annak érdekében, hogy véget vessenek a több ezer halálos áldozatot követelő és a világgazdaságot megrázó háborúnak.

Trump ugyanakkor – miközben egyoldalúnak tűnő tűzszünet-hosszabbítást jelentett be – azt is közölte, hogy az amerikai haditengerészet továbbra is fenntartja az Irán tengeri kereskedelmét akadályozó blokádot a Hormuzi-szorosnál, amelyet Irán hadüzenettel egyenértékű cselekedetnek tekint.

Szerdán kora reggelig nem érkezett hivatalos reakció Donald Trump bejelentésére magas rangú iráni tisztviselők részéről, bár a Teheránból érkező első visszajelzések arra utaltak, hogy az elnök kijelentéseit szkeptikusan fogadják.

Az Iszlám Forradalmi Gárdához köthető Tasnim hírügynökség arról számolt be, hogy Irán nem kérte a tűzszünet meghosszabbítását, és felidézte Teherán fenyegetését, miszerint erővel töri meg az amerikai blokádot. Az iráni főtárgyaló, a parlament elnöke, Mohammad Báker Ghalibaf egyik tanácsadója szerint Trump bejelentésének csekély jelentősége van, és akár egy megtévesztő manőver is lehet.

Nem tudni, mi lesz Donald Trump következő lépése

Az amerikai elnök háborús retorikája ugyanis a szélsőségek között ingadozott. Mindössze két héttel ezelőtt obszcén kifejezésekkel tarkított fenyegetésben azt ígérte, hogy „egy egész civilizáció hal meg ma éjjel”, míg máskor a harcok és a piaci bizonytalanság lezárására mutatott hajlandóságot.

A mostani bejelentéssel Donald Trump ismét az utolsó pillanatban hátrált meg attól a fenyegetésétől, hogy lebombázza Irán kulcsfontosságú erőműveit és hídjait. António Guterres ENSZ-főtitkár és mások elítélték ezeket a fenyegetéseket, rámutatva arra, hogy a nemzetközi humanitárius jog tiltja a civilek és a polgári infrastruktúra elleni támadásokat.

Kedden este még arról szóltak a hírek, hogy JD Vance amerikai alelnök tervezett iszlámábádi látogatását – amelynek célja az iráni háború lezárásáról szóló tárgyalások megkezdése lett volna – elhalasztották, mivel Irán nem reagált az Amerikai Egyesült Államok tárgyalási javaslataira. A bejelentés hatására ismét meredeken emelkedtek az olajárak, miközben a részvénypiacok esésbe fordultak.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu