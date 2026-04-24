Energiaválság: őrá figyel most az egész világ, és kimondta azt, amit nagyon sokan eddig nem akartak hallani – „A váza összetört, a kár megtörtént”

A globális olajválságot kiváltó iráni háború örökre megváltoztatta a fosszilis üzemanyagok iparágát – állítja a világ egyik legtekintélyesebb energiapiaci szakértője a Guardiannak. Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) ügyvezető igazgatója szerint az országok egyre inkább elveszítik bizalmukat a hagyományos energiaforrásokban, és biztonságosabb alternatívák felé fordulnak.

Birol szerint ez a krízis nagyobb, mint az összes korábbi legnagyobb válság együttvéve / Fotó: NurPhoto via AFP

Véleménye szerint a konfliktus egyik legfontosabb következménye, hogy a kormányok felülvizsgálják energiastratégiájukat, jelentősen növelik a megújuló energiaforrások és az atomenergia szerepét, valamint tovább erősítik az elektromos alapú rendszerek felé való elmozdulást. „Ez közvetlenül érinti majd az olaj fő piacait” – fogalmazott.

Az IEA-vezető szerint a változás visszafordíthatatlan. „A váza eltört, a kár megtörtént – nagyon nehéz lesz összerakni a darabokat. Ennek évekig tartó, tartós következményei lesznek a globális energiapiacokon” – mondta. Bár a válság elsősorban a globális hiányról és a jövőbeli keresletről szól, Birol óvatosságra intette az Egyesült Királyságot az Északi-tenger további bővítésével kapcsolatban.

Az olajipar és szövetségesei erőteljesen lobbiznak a Jackdaw és Rosebank mezők fejlesztése mellett, ám az IEA vezetője szerint ezek a projektek semmilyen jelentős hatással nem lennének az Egyesült Királyság energiabiztonságára, sem az olaj- és gázárakra. „Nem változtatnának érdemben a válságon” – hangsúlyozta.

Birol szerint az új feltárási engedélyek kiadása sem indokolt üzleti szempontból.

Ezek a mezők hosszú évekig nem termelnének jelentős mennyiséget, nem csökkentenék a számlákat, az ország pedig továbbra is jelentős importőr maradna a nemzetközi piacon. „Még csak nem is a klímaváltozás hatásairól beszélek, pusztán üzleti alapon nézve egy ilyen nagy befektetés nem feltétlenül éri meg” – tette hozzá.

Ugyanakkor a meglévő mezők kiterjesztését, az úgynevezett tieback-projekteket támogatja, mert azok gyorsabb és hatékonyabb megoldást jelenthetnek. Az interjúban Birol rámutatott: a megváltozott kilátások lehetőséget teremtenek a megújuló energiaforrásoknak, de egyben kockázatot is jelentenek a klímavédelmi célok szempontjából.