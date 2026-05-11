Oroszország legerősebb atomerőműve: befejezte a gigantikus építkezést a Roszatom, irigykedve nézik Paksról – a Kurszk 2. csak a kezdet

Gőzerővel halad Oroszország legnagyobb atomerőmű-építési projektje. A szakemberek befejezték a Kurszk 2 atomerőmű harmadik blokkjának beton alaplemezét, és megkezdték a falak építését – közölte az erőmű kommunikációs osztálya.

Oroszország összesen 38 új atomerőmű-reaktorblokk építését tervezi 2042-ig

„A Kurszk 2 atomerőmű 3-as blokkjának építési területén az év egyik kulcsfontosságú feladata teljesült: elkészült a reaktorépület beton alaplemeze. A folyamat négy hónapig tartott, és a tervezettnél hamarabb fejeződött be” – idézte a Roszatom közleményét az Interfax orosz hírügynökség.

Kiemelték, hogy a betonozás minden szakasza többszintű minőségellenőrzési folyamaton esett át, és minden rendben zajlott.

„A reaktorépület beton alaplemezének elkészülte az építkezés fontos mérföldköve, amelyet követően megkezdődik a páncélozott reaktorszerkezetek telepítése, valamint a blokk főépületének falait alkotó betonozási munkák” – idézte a közlemény Alekszandr Hazint, az Atomstroyexport Zrt. Kurszk–2 atomerőmű 3-as és 4-es blokkjának építési projektigazgatóját.

Jelenleg a Kurszk 2 atomerőmű két blokkján – a 2-es és a 3-as blokkon – zajlanak építési munkálatok. Az első VVER–TOI típusú reaktort idén április végén helyezték üzembe a Kurszk 2 atomerőműben, és jelenleg ez Oroszország legerősebb reaktora. A 2025-ös hálózatra kapcsolása óta 1,6 milliárd kilowattóra villamos energiát termelt.

Oroszország általános energetikai fejlesztési terve szerint a telephelyen további négy új blokk épül összesen 5000 megawatt kapacitással, amelynek eredményeként az erőmű teljes mértékben áttér az új generációs reaktorokra.

A Kurszk 2 atomerőmű 1-es, 2-es, 3-as és 4-es blokkjának – VVER–TOI típusú reaktorokkal felszerelt – megépítése része annak az országos villamosenergia-termelő kapacitásfejlesztési tervnek, amelyet az orosz kormány 2024 decemberében hagyott jóvá 2042-ig terjedő időszakra. A program keretében összesen 38 új reaktorblokk építését tervezik szerte Oroszországban.

