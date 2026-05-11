Megakadt a BUX erősödése, a vezető részvények technikai képe egy kivétellel inkább lefelé mutat

A hét elején emelkedés indult a hazai részvénypiacon, a lendület azonban nem tartott ki sokáig. Az indexet a Mol vártnál gyengébb eredményei, valamint a nemzetközi befektetői hangulat elbizonytalanodása húzta vissza. A vezető részvények technikai képe a Magyar Telekom kivételével inkább lefelé mutat, a Richter árfolyama egy rendkívül fontos támaszhoz ért, melyre kiemelten érdemes figyelni.

OTP

Az OTP árfolyama a 42 481 forintos szint alá esett vissza, ha a letörése szignifikáns lesz, a jegyzés ismét a 41 030 forintos támasz felé indulhat. Az MACD indikátor továbbra is lefelé mutat, a Bollinger-szalagok szűkülnek, egy-két héten belül nagyobb, trendszerű elmozdulás jöhet. A technikai kép jelenleg lefelé mutat, de igazán csak a 41 030 forintos szint letörése esetén emelkedne az esélye egy nagyobb negatív korrekciónak. Az OTP pénteken hajnalban teszi közzé az első negyedéves számait.

Richter

Fontos támasz közelében mozog a Richter, ha a következő napokban szignifikánsan letöri a 12 640 forintos szintet, nagyobb negatív korrekció jöhet. A Bollinger-szalagok itt is szűkülnek, ami nagyobb mozgás előszele lehet. Letörés esetén 12 250 forint közelében adódna a következő erősebb támasz. A Richter kedden közli az első negyedéves számait.

Mol

Meglehetősen hektikusan mozgott a Mol: a gyors emelkedést követően esés indult, erre ráerősített a vártnál gyengébb eredmény. A 4025 forintos támaszra érdemes figyelni, melynek letörése nagyobb csökkenést hozhat. Ez esetben 3963 forintnál, majd 3921 forintnál adódna támasz.

Magyar Telekom

A Magyar Telekom árfolyama tovább emelkedett a szelvényvágás előtt, majd technikai esés következett. Ha a jegyzés a 2447 forintos szint alatt marad a következő napokban, 2378 forintnál lehet fontos támasz. A Bollinger-szalagok itt is szűkülni kezdtek, néhány héten belül nem zárható ki egy nagyobb mozgás. A vállalat kedden teszi közzé negyedéves eredményeit.