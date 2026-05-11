Putyin egyenesen megmondta Orbán Viktor szövetségesének, küldeni fog-e orosz olajat és gázt: ez vár Magyarországra is – a Tisza-kormányon és az EU-n múlik minden
Vlagyimir Putyin személyesen biztosította Robert Ficót arról Moszkvában, hogy Oroszország továbbra is készen áll Szlovákia energiaellátásának fenntartására. A kijelentés Magyarország számára is különösen fontos, mert a két ország gyakorlatilag ugyanazon infrastruktúrán keresztül kapja az orosz olajat és gázt: a kőolaj a Barátság vezetéken, a földgáz pedig a Török Áramlaton érkezik a térségbe. A következő években így nemcsak Pozsony, hanem Budapest energiaellátása is azon múlhat, hogy az Európai Unió és az új magyar kormány milyen irányba viszi az orosz energia leválasztásának kérdését.
Az orosz elnök szombaton, a második világháborús győzelem 81. évfordulójára rendezett moszkvai események alkalmából fogadta a szlovák miniszterelnököt. Putyin a találkozón nyíltan kijelentette: „Mindent megteszünk annak érdekében, hogy kielégítsük Szlovákia energiaigényeit” – írja a Reuters
Szlovákia az Európai Unión belül azon kevés országok közé tartozik, amelyek továbbra is jelentős mennyiségben vásárolnak orosz olajat és földgázt. A szlovák infrastruktúra történelmileg az orosz energiaszállításokra épült, ezért Pozsony régóta azt hangsúlyozza, hogy a teljes leválás rendkívül költséges és gazdaságilag kockázatos lenne.
Magyarország helyzete ebből a szempontból szinte teljesen párhuzamos Szlovákiáéval:
a magyar olajellátás döntő része szintén a szovjet időszakban kiépített Barátság kőolajvezetéken érkezik, míg az orosz földgáz túlnyomó része a Török Áramlaton keresztül jut el az országba.
Ez azt jelenti, hogy minden olyan európai döntés, amely az orosz energiahordozók további korlátozásáról szól, egyszerre érintheti Budapestet és Pozsonyt is.
Az Európai Unió egyre erősebben dolgozik azon, hogy 2027 végéig fokozatosan megszüntesse az orosz energiaimportot. Szlovákia emiatt már pert is indított az Európai Unió Bíróságán az orosz gázkivezetési terv ellen, arra hivatkozva, hogy az súlyos gazdasági károkat okozhat az országnak. Robert Fico kormánya szerint az energiaellátás biztonságát nem lehet pusztán politikai szempontok alapján kezelni.
Nehéz kérdés lesz az orosz energia megtartása
A Tisza-kormány előtt így az egyik legfontosabb stratégiai kérdés lehet, hogyan viszonyuljon az uniós energiapolitikához és az orosz kapcsolatokhoz. Bár Magyar Péter eddig óvatosabban kommunikált az energiapolitikai ügyekben, az infrastruktúra realitása miatt egy gyors leválás Magyarország számára is komoly gazdasági kockázatokkal járhatna.
Putyin és Fico találkozója ebből a szempontból túlmutat a kétoldalú kapcsolatokon.
Moszkva gyakorlatilag azt üzeni a közép-európai országoknak, hogy továbbra is kész fenntartani az energiaszállításokat, miközben Brüsszel egyre intenzívebben próbálja leépíteni az orosz energiafüggőséget.
A Tisza-kormány energetikai vezetője, Kapitány István még az év elején maga is arról beszélt, hogy Magyarországnak hosszabb távon csökkentenie kell az orosz energiafüggőségét. Akkor úgy fogalmazott: üzleti és geopolitikai szempontból sem kívánatos, ha egy ország túlságosan egyetlen energiaforrásra támaszkodik, ezért a diverzifikáció elengedhetetlen. Kapitány akkor példaként Csehországot említette, amely már levált az orosz kőolajról, ugyanakkor
ő maga is elismerte, hogy Magyarország esetében ez technikailag és gazdaságilag sokkal nehezebb folyamat lehet.
Külön felhívta a figyelmet arra, hogy az Európai Unió 2027 után gyakorlatilag büntetni fogja az orosz olaj- és gázimportot, ezért az országnak fel kell készülnie alternatív beszerzési útvonalakra és forrásokra.
A probléma ugyanakkor éppen az, hogy Magyarország és Szlovákia energiaellátása jelenleg ugyanarra az infrastruktúrára épül. A Barátság vezetéken érkező orosz olaj nemcsak a százhalombattai, hanem a pozsonyi finomító működésének is alapja, miközben a Török Áramlat biztosítja a régió földgázellátásának jelentős részét.
Az alternatív útvonalak részben rendelkezésre állnak, de jóval drágábbak és korlátozottabb kapacitásúak. Az Adria kőolajvezeték például lényegesen kisebb mennyiséget tud kezelni, ráadásul a horvát tranzitdíjak az európai átlagnál jóval magasabbak. Korábbi szakértői számítások szerint egy teljes orosz leválás esetén az üzemanyagárak akár 30–40 százalékkal is megugorhatnának Magyarországon, ami literenként ezer forint körüli benzin- és dízelárakat is jelenthetne.