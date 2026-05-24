Kizárták az oroszok a legnagyobb beszállítót, akitől Magyarország is vásárol: nem üti meg a szállítmány az uniós mércét – „kénytelenek voltunk intézkedni!"

Az orosz növény- és állategészségügyi felügyelet, a Rosszelhoznadzor közlése szerint korlátozni kellett az Ecuadorból érkező banánszállítmányokat, mert rendszeresen olyan élő szervezeteket azonosítottak, amelyek az Eurázsiai Gazdasági Unió szabályai szerint karanténkötelesnek minősülnek – számol be róla az Origo. A hatóság vezetője, Szergej Dankvert szerint hosszú ideje egyeztetnek ecuadori partnereikkel arról, hogy a termelők és beszállítók ellenőrzése szigorúbb legyen, ám „az általuk adott garanciák nem tükrözik azt, amit ténylegesen kapunk, ezért kénytelenek voltunk intézkedni”.

Mit jelent az ecuadori banán esetében az, hogy „karanténkártevő”?

A külföldről érkező növények esetében egyáltalán fajspecifikus az esetleges kártékony baktériumok vagy rovarfélék jelenléte. A lap a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarára hivatkozva azt írja, hogy a karantén- vagy zárlati károsítók olyan idegenhonos élőlények, amelyek egy adott országban nem fordulnak elő, vagy csak korlátozott mértékben vannak jelen. Gyors elszaporodásuk súlyos gazdasági károkat okozhat a mezőgazdaságban.

A veszélyes kártevők különféle módokon juthatnak be új területekre: leggyakrabban a nemzetközi kereskedelem és a turizmus révén, de a klímaváltozás miatt természetes úton is megjelenhetnek korábban nem érintett régiókban. A szakemberek szerint a korai felismerést speciális csapdák és szigorú növényegészségügyi ellenőrzések segítik.

Az oroszok most az ecuadori banánnal az országukba érkező karanténkártevők ellen kell, hogy védekezzenek úgy, hogy egyébként országuk a világ egyik legnagyobb banánimportálója.

Oroszország hatalmas piac a banánexportőrök számára

Oroszország 2026 elején is a világ egyik legnagyobb banánimportőrének számított, és a behozatal döntő része Ecuadorból érkezett. A 2024-es adatok szerint az orosz importőrök mintegy 190 milliárd forintnak megfelelő összeget költöttek ecuadori banánra.

Bár Moszkva az elmúlt években igyekezett diverzifikálni beszállítói körét, Ecuador továbbra is meghatározó partner maradt. Az ecuadori banánexport 2025 első tíz hónapjában mintegy 11 százalékkal nőtt az orosz piacon.

A dél-amerikai ország mellett Costa Rica és Kína is jelentős exportőrnek számít Oroszországban, miközben a Fülöp-szigetek és India szerepe szintén erősödik.