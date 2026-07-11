Megindult a búza drágulása Európában, eltűnt majdnem négy millió tonna kukorica: berobbanhat az import – a magyar gazdák a gabonaárakat nyögik
Az Európai Unió búzatermésére vonatkozó kilátások egy hónap alatt nem változtak, a kukoricánál azonban jelentősen rontotta várakozását az amerikai agrártárca. Az alacsonyabb uniós takarmánygabona-kínálat már az importigény növekedésében is megjelenik, miközben az európai búza exportára tonnánként 8 dollárral emelkedett. A takarmánygabonák közül a legfontosabb változás az európai kukorica esetében történt.
Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának (USDA) júliusi világpiaci jelentése szerint a 2026/2027-es gazdasági évben 819,97 millió tonna búza teremhet világszerte. Ez alig 94 ezer tonnával marad el a júniusi előrejelzéstől, vagyis globálisan lényegében változatlan maradt a kép.
Az előző gazdasági év rendkívül magas, 843,77 millió tonnás terméséhez képest ugyanakkor közel 24 millió tonnás, mintegy 2,8 százalékos csökkenés várható. Az USDA elsősorban Kanada és az Egyesült Államok terméskilátásait rontotta, ezt részben ellensúlyozta az orosz és az ukrán előrejelzés javítása.
Búza: nem változott az uniós becslés
Az Európai Unióban az USDA továbbra is 136 millió tonnás búzaterméssel számol, vagyis a júniusi prognózist nem módosította. Ez azonban jelentősen, mintegy 9,1 millió tonnával, illetve 6,3 százalékkal elmaradna a 2025/2026-os gazdasági év 145,1 millió tonnás eredményétől.
Az unió búzafogyasztását szintén változatlanul, 113,75 millió tonnára várják. Ez 1,75 millió tonnával alacsonyabb az előző szezon becsült felhasználásánál. A zárókészletekre vonatkozó uniós előrejelzést ugyanakkor júniushoz képest 300 ezer tonnával, 14,33 millió tonnára csökkentették.
Az uniós búzaexport 2026/2027-ben 31 millió tonna lehet, ezen a júliusi jelentés nem változtatott. Az USDA a lezáruló 2025/2026-os szezon
- exportmennyiségét 500 ezer tonnával, 31,5 millió tonnára emelte
- az unió importját 200 ezer tonnával, 7,2 millió tonnára növelték.
Drágult az európai búza
Az európai búza világpiaci ára egyértelműen emelkedett. A francia, első osztályú, roueni kikötői búza FOB-jegyzése egy hónap alatt 8 dollárral, tonnánként 237 dollárra nőtt. Az USDA szerint az áremelkedést részben a takarmánykukorica drágulása támogatta.
Az európai búza ezzel drágább volt az argentin és az orosz árunál, amelyek egyaránt 227 dolláros tonnánkénti áron jelentek meg a világpiacon. Az orosz búza ára egy hónap alatt 15 dollárral, az argentin terményé 10 dollárral csökkent. Ezzel szemben a kanadai árú 14 dollárral 272 dollárra, az amerikai 12 dollárral 295 dollárra drágult.
A jelentés alapján tehát az európai búza ára annak ellenére mutatott mérsékelt emelkedést, hogy az uniós termésbecslés nem romlott. Ebben a kukoricapiaci erősödés mellett szerepet játszhatott az észak-amerikai terméssel kapcsolatos bizonytalanság és a nagy exportőrök várhatóan szűkülő kínálata is.
Nagyot vágtak az uniós kukoricatermés-becslésén
A takarmánygabonák közül a legfontosabb változás az európai kukoricánál történt. Az USDA júniusban még 57,5 millió tonnás uniós termést valószínűsített, júliusban azonban már csak 53,78 millió tonnával számolt. Ez egyetlen hónap alatt 3,73 millió tonnás, közel 6,5 százalékos lefelé módosítást jelent.
Az új előrejelzés az előző gazdasági év 56,8 millió tonnás termésénél is több mint 3 millió tonnával, 5,3 százalékkal alacsonyabb. Az uniós termés a 2023/2024-es 61,95 millió tonnás szinttől pedig már több mint 8 millió tonnával maradhat el.
A teljes uniós takarmánygabona-termést – amelybe a kukorica mellett az árpa, a cirok, a zab és a rozs is beletartozik – az USDA júliusban 135,44 millió tonnára becsülte. A júniusi prognózis még 139,16 millió tonna volt, vagyis a teljes visszavágás gyakorlatilag a kukoricához köthető.
Megugorhat az unió kukoricaimportja
A romló terméskilátások miatt az USDA jelentősen megemelte az Európai Unió várható kukoricaimportját. A júniusi 19,5 millió tonnával szemben már 22,5 millió tonna behozatallal számol a 2026/2027-es gazdasági évben. Ez 3 millió tonnás, több mint 15 százalékos emelés egyetlen hónap alatt.
Az importigény növekedését az alacsonyabb belföldi termés mellett a világpiacon rendelkezésre álló bőséges kínálattal indokolta az USDA. Az unió kukoricafogyasztására vonatkozó várakozást ugyanakkor 400 ezer tonnával, 74,4 millió tonnára csökkentették.
A globális kukoricatermés becslése júniushoz képest 3,3 millió tonnával, 1,297 milliárd tonnára mérséklődött.
Ennek jelentős részét az uniós termés visszavágása okozta. A világtermés így hozzávetőleg 2,3 százalékkal maradhat el a 2025/2026-os szezon rekordközeli, 1,328 milliárd tonnás mennyiségétől.
Az árpatermésre vonakozó becslés enyhén emelkedett
Az uniós árpatermésre vonatkozó prognózis nem változott az előző hónaphoz képest: az USDA továbbra is 53,15 millió tonnával számol. Ez azonban 3,24 millió tonnával, 5,7 százalékkal kevesebb lehet a 2025/2026-os szezon 56,39 millió tonnás termésénél.
Globálisan az árpatermés becslését enyhén, 154 ezer tonnával 155,62 millió tonnára emelték.
A növekedés főként Kanadához kapcsolódik, ahol az előrejelzést 300 ezer tonnával, 9,3 millió tonnára javították. Az unió záró árpakészletét ugyanakkor 200 ezer tonnával, 6,1 millió tonnára csökkentették.
A kukorica drágult, az ukrán ár kivétel volt
A takarmánygabona-piacon az elmúlt hónapban általános drágulás következett be, bár az ukrán kukorica kivételt jelentett. Az amerikai exportár 14 dollárral, tonnánként 219 dollárra, a brazil ugyancsak 14 dollárral, 222 dollárra emelkedett. Az argentin kukorica 11 dollárral, 207 dollárra drágult. Az ukrán kukorica ára ezzel szemben 11 dollárral, 224 dollárra csökkent. Az USDA szerint a gyengébb kereslet és több közel-keleti vásárló – köztük Törökország – javuló belföldi ellátási kilátásai mérsékelték az ukrán árakat.
Ez a helyzet Magyarországon
A tavalyinál mintegy egymillió tonnával kevesebb búza és 350 ezer tonnával kisebb árpatermés várható Magyarországon, miközben a gabonaárak még a termelési költségeket sem fedezik. Az erős forint miatt tonnánként akár 7–9 ezer forint bevételtől eshetnek el a gazdák, miközben a magas fuvarhátrány és a nehezen induló export is nehezíti a gazdák helyzetét az aratás után. A részletes piaci elemzés a Vilggazdaság korábbi cikkében olvasható.