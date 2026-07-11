Az M1-en szombat hajnalban részlegesen újraindult a hírszolgáltatás: az engedélyezett műsorok alatt futó hírsávban ismét megjelentek a hírek – írta a Telex.

Újraindult az M1 hírszolgáltatása, de teljesen más formában, mint korábban / Fotó: SeventyFour / shutterstock

Az új vezetés egyelőre nem a korábbi műsorstruktúrát állította vissza, hanem a képernyő alján futó üzenősávban tájékoztatja a nézőket az aktuális eseményekről.

A részleges hírszolgáltatás szombaton hajnali 5 órakor indult el.

A hírek az engedélyezett műsorok alatt, folyamatosan futó hírsáv formájában jelennek meg.

Július 7-én alapvető változás történt a közmédia működésében:

elsötétült az M1 képernyője, a

Kossuth Rádió helyén pedig átmenetileg a Bartók Rádió műsora volt hallható.

Az MTVA frissen megbízott ideiglenes vezérigazgatója, Horváth András és az általa felkért ideiglenes szakmai csapat azonnali hatállyal leállította a hírszolgáltatást a közmédia valamennyi hírfelületén.

Az állami cég közleménye szerint a Magyar Televízió 1957. május 1-jei indulása óta csak rendkívüli esetekben – jellemzően technikai hibák vagy nemzeti gyász idején – fordult elő, hogy fekete képernyő jelent meg az adás helyén.

A közlemény szerint az elsötétített képernyő szimbolikus jelentőségű: „egy korszak lezárását” jelképezi.

A csatorna képernyőjén megjelent üzenetben az állt: „A közmédia nem hazudhat. Bocsánatot kérünk, amiért hosszú éveken át mégis ezt tettük! A közmédia most átalakul, hogy a jövőben független és hiteles legyen. A hírszolgáltatás átmenetileg szünetel. Maradjanak velünk!”

Az MTVA tájékoztatása szerint az M1 még aznap este 19:56-kor indult újra, átmeneti műsorstruktúrával. A csatorna ekkor hírműsorok helyett filmeket sugárzott, miközben a Kossuth Rádió frekvenciáján továbbra is a Bartók Rádió műsora volt hallható.

A közlemény szerint az új hírigazgatóság felállításával párhuzamosan a hírműsorok fokozatosan, ütemezetten térnek vissza.

Azt is hangsúlyozta, hogy

az átállás kizárólag a hírszolgáltatást érinti, a közmédia egyéb műsorai zavartalanul folytatódnak.

A közmédia átalakítása a Tisza Párt korábbi kampányígéretei között is szerepelt.