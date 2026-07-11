Reform címén szabja át a teljes kamarai működést a kormány: ezt már nem hagyhatták szó nélkül – a gazdák jövője és az autonómia a tét

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megújul, és megszűnik az eddigi átpolitizáltsága - jelentette be Bóna Szabolcs, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium minisztere. Tájékoztatása szerint, 53 szakmai szervezet bevonásával olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján az agrárkamara - az eddigi működésével ellentétben - kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el.

Összeférhetetlen helyzet jönne létre, ha Bóna Szabolcs agrárminiszter felügyeleti joggal rendelkezne az agrárkamara felett Fotó: Balogh Zoltán / MTI

A miniszter bejegyzése szerint, mindez a kamara az alábbiak szerint tudja majd biztosítani:

megújul a kamarai választás rendje,

szigorítja az összeférhetetlenségi szabályokat,

megteremti a miniszteri törvényességi felügyeletet és

megszünteti a kamara választott tisztségviselőinek, társadalmi státuszú vezetőinek díjazását.

a kamarai dolgozók javadalmazása pedig nem változik.

A közlés annyiban már elsőre is pontatlannak tűnik, hogy a javaslatot a szaktárca készítette el és azt véleményezésre küldte ki 53 szakmai szervezetnek. Ezek közül, lapunk birtokába került a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (Magosz) álláspontja, amelyből a tervezett változtatások részletiről is képet alkothatunk.

Így szabnák át az agrárkamara működését

A Magosz komoly jogi, szakmai és alkotmányossági aggályokat fogalmazott meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamaráról szóló törvény tervezett módosításával kapcsolatban. A Magosz szerint a javaslat jelenlegi formájában felszámolná a kamara önkormányzatiságát, túlzott hatalmat adna egy politikai vezetőnek minősülő kamarai biztosnak, és közvetlen kormányzati függésbe hozná a köztestületet.

A legnagyobb magyar gazdaérdekképviseletként és a legutóbbi agrárkamarai választáson győztes jelölőszervezetként a Magosz részletes észrevételeket küldött az agrárminiszternek. A szervezet hangsúlyozta:

egyetért a törvénytervezet azon megállapításával, hogy a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara feladatellátásához kiemelkedő társadalmi érdek fűződik.

Rávilágítottak: a NAK több mint százezer, elsősorban kis- és közepes méretű gazdálkodónak nyújt segítséget a támogatások igénylésében, a pályázatok benyújtásában, a hatósági ügyintézésben és a gazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatokban. Emellett közvetíti a termelői és élelmiszeripari szakmai javaslatokat a kormányzat felé, valamint számos közfeladatot lát el a családi gazdaságok nyilvántartásától a helyi földbizottsági teendőkig.