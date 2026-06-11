Menekülnek a befektetők az aranyból: közel egy évtizede nem látott gyenge negyedév jöhet

Hat hónapos mélypontra esett csütörtökön az arany ára; a közel-keleti feszültségek, az amerikai kamatemelésekre vonatkozó egyre erősebb várakozások és a SpaceX közelgő részvénykibocsátása egyaránt nyomást gyakoroltak a nemesfémre.

Hatalmas korrekció történt az arany árfolyamában / Fotó: NurPhoto via AFP

Az arany unciánkénti ára csütörtök délelőtt több mint 1 százalékkal, 4022 dollárra csökkent, ami

november vége óta a legalacsonyabb szint, és ezzel közel került ahhoz, hogy csaknem

egy évtizede a legrosszabb negyedévét zárja.

Később enyhén korrigált, és 4091 dolláron kereskedtek vele.

Több mint 20 százalékos esés az iráni háború kitörése óta

A sárga nemesfém értéke több mint 20 százalékkal csökkent a közel-keleti háború kezdete óta. A konfliktus több jegybankot arra kényszerített, hogy aranytartalékokat értékesítsen saját devizájának védelmében. Emellett a tavaly év végi és idei év eleji aranyvásárlási lázat tápláló spekulatív befektetők tömeges kivonulását is kiváltotta. „Amikor Iránban kiéleződött a helyzet, a befektetők csökkentették a kockázataikat” – mondta Peter Kinsella, a UBP befektetési szolgáltatásokért felelős vezetője a Financial Timesnak.

Sokan aranyat adnak el azért, hogy más, veszteséges eszközeiket fedezni tudják. Minden kockázatcsökkentő lépés aranyeladásokkal jár

– tette hozzá.

A jegybankok is eladtak

Az elmúlt hónapokban több jegybank is kénytelen volt aranyat értékesíteni.

Törökország például 20 milliárd dollár értékű aranyat adott el vagy cserélt el devizája védelmében.

Oroszország szintén aranyeladásokkal próbálta javítani költségvetési helyzetét.

A háború alatt az arany számára az egyik legnagyobb negatív tényező az amerikai kamatvárakozások emelkedése volt, ami vonzóbbá tette az amerikai állampapírokat és más államkötvényeket.

Az olajárak megugrása által kiváltott inflációs hullám miatt a piacok már nem két-három negyed százalékpontos kamatcsökkentést várnak az év végéig, hanem egy negyed százalékpontos kamatemelést áraznak.

Ez növeli az arany tartásának alternatívaköltségét, mivel a nemesfém nem termel kamatot vagy egyéb hozamot.

A SpaceX is betesz az arany árfolyamának

Tom Price, a Panmure Liberum elemzője szerint a SpaceX pénteki óriási tőzsdei bevezetése tovább nyomhatja lefelé az arany árát. Az Anthropic és az OpenAI mesterségesintelligencia-vállalatok szintén tőzsdei megjelenést terveznek.