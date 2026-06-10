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fogyasztói árindex
infláció
tőzsde

Hároméves csúcson az amerikai infláció, hogyan reagálnak a tőzsdék?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Bejött a várakozás, de irdatlan távolságba került a jegybank célja. Az energiaárak kiemelkedő szerepet játszottak az infláció meglódulásában, éves bázison több mint 20 százalékkal nőttek.
Murányi Ernő
2026.06.10, 16:53
Frissítve: 2026.06.10, 17:00

Májusban ismét gyorsulásnak indult az infláció az Egyesült Államokban, éves alapon 4,2 százalékkal emelkedett a fogyasztói árindex. Ez 2023 áprilisa óta a legmagasabb szintet jelenti és megegyezik az előzetes várakozásokkal. A havi áremelkedés 0,5 százalék volt, ami szintén megfelelt az elemzői várakozásoknak és igazolja azokat a várakozásokat is, miszerint a kamatvágás lekerülhet a napirendről – írja az Erste.

Gas prices on the rise infláció
Hároméves csúcson az amerikai infláció / Fotó: AFP

Az energiaárak kiemelkedő szerepet játszottak a növekedésben, havi alapon közel 4 százalékkal nőttek, éves szinten pedig több mint 20 százalékos drágulást mutattak.

Ez azt jelenti, hogy az infláció növekedésének jelentős része egyetlen, külső sokkból eredő tényezőhöz köthető.

Ezzel párhuzamosan a maginfláció, amely kiszűri az energia- és élelmiszerárak volatilitását, jóval visszafogottabb képet mutatott.

Májusban éves alapon 2,9 százalékkal, havi alapon pedig 0,2 százalékkal emelkedett, ami még enyhén el is maradt a várakozásoktól.

A magasabb infláció egyre nagyobb terhet ró az amerikai háztartásokra. 

A benzin és az energia árának emelkedése különösen érzékenyen érinti a fogyasztókat, mivel ezek az alapvető kiadásaik jelentős részét teszik ki.

A helyzetet súlyosbítja, hogy az árak növekedése több hónapban is meghaladja a bérek növekedési ütemét, ami a reáljövedelmek csökkenéséhez vezethet. Ez hosszabb távon visszafoghatja a fogyasztást és a gazdasági növekedést is.

A mostani inflációs adatok komoly kihívást jelentenek az amerikai jegybank számára is.

A Fed 2 százalékos inflációs célja továbbra is távolinak tűnik, miközben az energiaárak által okozott nyomás miatt egyelőre korlátozott a mozgástér a kamatcsökkentések irányába. A piaci szereplők egyre inkább arra számítanak, hogy a jegybank inkább kivár, és a kamatszintek huzamosabb ideig magasabb szinten maradhatnak.

Az amerikai tőzsdék a hírt rövid távon, első reakcióként inkább megnyugvással fogadták, hiszen a számok nem lettek rosszabbak a vártnál, sőt a maginfláció kedvezőbb képet mutat. 

Az S&P 500 és a Nasdaq tőzsdeindexek tekintélyes mínuszokból jöttek vissza magyar idő szerint fél ötre, bár még mindig az előző napi záróértékük alatt vannak. A BUX is elmozdult korábbi mélypontjáról.

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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

 

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