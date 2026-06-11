Varga Mihály elismerően bólint: iszonyatos tempóban vásárolja az aranyat a nemzeti bank az EU-tagjelölt országban - kevés volt neki a hét tonna

A grúz jegybank újabb 100 millió dollár, vagyis a június 10-i hivatalos magyar árfolyamon számolva nagyjából 30,8 milliárd forint értékben vásárolt aranyrudakat a nemzetközi tartalékai diverzifikálására. A National Bank of Georgia tájékoztatása szerint a vásárlás után a monetáris arany aránya a tartalékokon belül 15,5 százalékra emelkedik. Grúzia nemzetközi tartalékai éppen június elejére történelmi csúcsra törtek: elérték a hétmilliárd dollárt, vagyis mintegy 2156 milliárd forintos összeget.

Aranylázban ég Magyarország jegybankja / Fotó: NurPhoto via AFP

Monetáris aranytartalékot növel Magyarország

A tbiliszi jegybank szerint a tartalékállomány már 14,8 százalékkal meghaladja a Nemzetközi Valutaalap tartalékmegfelelési mutatójának megfelelő szintet. Ez azt jelenti, hogy Grúzia a nemzetközi módszertan alapján is a szükségesnél nagyobb pénzügyi védőhálóval rendelkezik. A jegybank május végén közölt adatai szerint a bruttó nemzetközi tartalék

egyetlen hónap alatt 531,2 millió dollárral, vagyis közel 164 milliárd forinttal nőtt.

Az Interfax szerint a grúz jegybank az aranyvásárlást hosszú távú tartalékkezelési stratégiával indokolja. A hivatalos érvelés szerint a monetáris arany világszerte elismert jegybanki tartalékeszköz, amely mérsékli a portfólió kockázatait, és növeli az ellenálló képességet geopolitikai sokkok esetén. Ez különösen fontos egy olyan régióban, ahol a pénzügyi stabilitásra egyszerre hatnak a devizapiaci mozgások, a kereskedelmi kapcsolatok átrendeződése és a geopolitikai feszültségek.

Tízszeres aranytartalék Magyarországon

A Magyar Nemzeti Bank 2018-ban több mint tízszeresére, 31,5 tonnára növelte az aranytartalékot, majd 2021-ben 94,5 tonnára emelte az állományt. A legutóbbi nagy lépés 2024-ben történt, amikor a jegybank 110 tonnára bővítette a magyar aranytartalékot. Az MNB akkori indoklása szerint az arany menedékeszköz és értékmegőrző szerepe a világgazdasági és geopolitikai bizonytalanságok miatt értékelődött fel.

Az arany azonban nem kockázatmentes eszköz. Az MNB legutóbbi adatai alapján májusban a magyar aranytartalék könyv szerinti értéke

247 millió euróval, azaz a június 10-i árfolyamon számolva mintegy 88 milliárd forinttal csökkent,

miközben maga a 110 tonnás fizikai állomány nem változott.

A visszaesés oka az arany világpiaci árának korrekciója volt, nem pedig jegybanki eladás.