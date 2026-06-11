Deviza
EUR/HUF356,38 +0,04% USD/HUF308,74 -0,03% GBP/HUF413,05 +0,08% CHF/HUF386,4 +0,08% PLN/HUF83,84 +0,08% RON/HUF68,03 -0,03% CZK/HUF14,73 +0,02% EUR/HUF356,38 +0,04% USD/HUF308,74 -0,03% GBP/HUF413,05 +0,08% CHF/HUF386,4 +0,08% PLN/HUF83,84 +0,08% RON/HUF68,03 -0,03% CZK/HUF14,73 +0,02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
grúzia
arany
Magyar Nemzeti Bank

Varga Mihály elismerően bólint: iszonyatos tempóban vásárolja az aranyat a nemzeti bank az EU-tagjelölt országban - kevés volt neki a hét tonna

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Grúzia újabb nagy lépést tett az arany felé: a tbiliszi jegybank 100 millió dollárért vásárolt aranyrudakat, miközben a tartalékai történelmi csúcsra emelkedtek. A döntés jól illeszkedik abba a globális jegybanki trendbe, amelyben az arany a geopolitikai kockázatok és a pénzügyi bizonytalanságok elleni védekezés egyik legfontosabb eszköze lett.
Csókási Annamária
2026.06.11, 07:24
Frissítve: 2026.06.11, 08:46

A grúz jegybank újabb 100 millió dollár, vagyis a június 10-i hivatalos magyar árfolyamon számolva nagyjából 30,8 milliárd forint értékben vásárolt aranyrudakat a nemzetközi tartalékai diverzifikálására. A National Bank of Georgia tájékoztatása szerint a vásárlás után a monetáris arany aránya a tartalékokon belül 15,5 százalékra emelkedik. Grúzia nemzetközi tartalékai éppen június elejére történelmi csúcsra törtek: elérték a hétmilliárd dollárt, vagyis mintegy 2156 milliárd forintos összeget.

arany
Aranylázban ég Magyarország jegybankja / Fotó: NurPhoto via AFP

Monetáris aranytartalékot növel Magyarország

A tbiliszi jegybank szerint a tartalékállomány már 14,8 százalékkal meghaladja a Nemzetközi Valutaalap tartalékmegfelelési mutatójának megfelelő szintet. Ez azt jelenti, hogy Grúzia a nemzetközi módszertan alapján is a szükségesnél nagyobb pénzügyi védőhálóval rendelkezik. A jegybank május végén közölt adatai szerint a bruttó nemzetközi tartalék

 egyetlen hónap alatt 531,2 millió dollárral, vagyis közel 164 milliárd forinttal nőtt.

Az Interfax szerint a grúz jegybank az aranyvásárlást hosszú távú tartalékkezelési stratégiával indokolja. A hivatalos érvelés szerint a monetáris arany világszerte elismert jegybanki tartalékeszköz, amely mérsékli a portfólió kockázatait, és növeli az ellenálló képességet geopolitikai sokkok esetén. Ez különösen fontos egy olyan régióban, ahol a pénzügyi stabilitásra egyszerre hatnak a devizapiaci mozgások, a kereskedelmi kapcsolatok átrendeződése és a geopolitikai feszültségek.

Tízszeres aranytartalék Magyarországon

A Magyar Nemzeti Bank 2018-ban több mint tízszeresére, 31,5 tonnára növelte az aranytartalékot, majd 2021-ben 94,5 tonnára emelte az állományt. A legutóbbi nagy lépés 2024-ben történt, amikor a jegybank 110 tonnára bővítette a magyar aranytartalékot. Az MNB akkori indoklása szerint az arany menedékeszköz és értékmegőrző szerepe a világgazdasági és geopolitikai bizonytalanságok miatt értékelődött fel.

Az arany azonban nem kockázatmentes eszköz. Az MNB legutóbbi adatai alapján májusban a magyar aranytartalék könyv szerinti értéke

  •  247 millió euróval, azaz a június 10-i árfolyamon számolva mintegy 88 milliárd forinttal csökkent, 
  • miközben maga a 110 tonnás fizikai állomány nem változott.

A visszaesés oka az arany világpiaci árának korrekciója volt, nem pedig jegybanki eladás.

Ezzel párhuzamosan Magyarország teljes nemzetközi tartaléka tovább emelkedett : az állomány május végére 61,137 milliárd euróra, vagyis nagyjából 21 756 milliárd forintra nőtt. A növekedést elsősorban a devizaeszközök húzták, ami jól mutatja, hogy a jegybanki tartalékkezelésben az arany és a deviza nem egymást kizáró, hanem egymást kiegészítő elemek.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu