Hiába nyugtat a nagytulaj: kis kalauz – így olvashatjuk ki az arany árát Donald Trump arckifejezéséből

A közismert pénzügyi tétel: ha felszökik a feszültség a világban, aranyba fektesd a pénzed, mert az biztosan megőrzi az értékét, amikor minden más veszik. Hát ez az iráni háború időszakában nem igazán jött be eddig. Elmondjuk, miért, de indítsunk egy olyan friss hírtől, amely látszólag nem függ össze a kérdéssel. Cáfol az indiai jegybank: nem igaz, hogy eladja az aranyat.

Az arany ára esik, akármi is történik, vagy nem, a kontinensnyi ország mesés aranykincsével / Fotó: AFP

A fontos háttér: a jegybankok viselkedése alapvetően befolyásolja az arany árát, ők a nemesfém legnagyobb tulajdonosai és az utóbbi években vásárlói. Az indiai jegybank pedig még köztük is a világ egyik legnagyobb tulajdonosa.

Indiának komoly gondjai vannak az arannyal – hihetőnek tűnt a hír

Ha egy ilyen méretű piaci szereplő elkezd eladni, az tud zavart okozni. Márpedig az arany ára amúgy is gyengélkedik az utóbbi hónapokban, a Bloomberg Economics pedig – a világhírügynökség gazdasági analitikai részlege – kedden megjelent elemzésében azt becsülte,

hogy a jegybank valószínűleg 12 milliárd dollár értékű aranytartalékot adott el a május 22-ével zárult kéthetes időszakban,

miközben 7,5 milliárd dollár értékben vásárolt devizaeszközöket.

A hír annál is hihetőbb attól, hogy ismert – mi is beszámoltunk róla korábban –: Indiának idén szó szerint „aranygondjai” vannak, ami, ha hinnénk, ha nem – nem az arany hiányáról szól, hanem pont fordítva: elegük van belőle, legalábbis kormányzati szinten.

Az aranykonvoj visszája: elkeseredetten harcol a hatalmas ország – csak be ne jöjjön az arany

Azt gondolnánk, az aranynak senki sem tud ellenállni, mindenki szeretné, friss példa az ukrán aranykonvoj esete, amelynek lefoglalt szállítmányát Kijev végül visszaszerezte Magyarországról. Az arany beáramlása egy hatalmas ország számára azonban nem áldás, hanem átok: ők szívesen szerveznének aranykaravánokat a kifelé vezető utakon, de bejövőket már nem akarnak.

Indiai jegybank: no de mi nem adtunk el, mi van itt?

Az indiai jegybank a Bloomberg friss anyaga szerint szerdán reagált, és azt közölte: nem helytálló az a jelentés, amely szerint aranyat értékesít. Rámutatott: az adatok szerint fizikai aranykészlete változatlan maradt.