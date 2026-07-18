Orbán Viktor drámai üzenetet küldött Magyarországnak Amerikából Sulyok Tamás döntése után: "Senki sincs biztonságban"

Megszólalt Orbán Viktor is, miután ismertté vált Sulyok Tamás döntése a 17. alkotmánymódosítás aláírásáról.

Orbán Viktor drámai üzenetet küldött Magyarországnak Amerikából Sulyok Tamás döntése után / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Ahogy arról a Világgazdaság beszámolt, Sulyok Tamás az utolsó pillanatban egy csaknem 8 perces videóban jelentette be, hogy miután más út nem maradt, aláírja a Tisza által megszavaztott 17. alkotmánymódosítást, ami egyúttal az ő mandtátumának is véget vet.

Magyarország köztársasági elnöke hangsúlyozta, hogy ezzel az 1956 örökségéből a rendszerváltáskor létrejött,

demokratikus jogállam megszűnt és megszűnt egyúttal a köztársasági elnök rendszerváltás óta változatlan legitimitása is.

Magyarország következő államfője ugyanis egy, az alkotmányos értékeket sértő eljárással elmozdított elnök helyébe fog lépni. A köztársasági elnöki intézmény a végrehajtó hatalom és a politika kiszolgáltatottjává válik, közjogi szerepe elhalványul, alapfunkciója megszűnik. Megszűnik továbbá bármilyen féket vagy ellensúlyt képezni.

A Tisza miniszterelnöke, Magyar Péter az általános meglepetést okozó döntésre ugyancsak a közösségi oldalán reagált. Sulyok Tamás pár perce aláírta az Alaptörvény 17. módosítását, így

július 20-án 0:00 órától megszűnik a köztársasági elnöki megbízatása. Az Alaptörvény rendelkezései szerint július 20-tól ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit

– ismertette. Továbbá felhívta rá a figyelmet, hogy az Országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania.

Magyar Péter értelmezése szerint Sulyok Tamás aláírásával elhárult az utolsó akadály az elől, hogy a közös döntéseink életbe lépjenek.

Megszűnik a köztársasági elnök megbízatása,

felszabadul az Alkotmánybíróság,

megerősödik a bírói önigazgatás,

alkotmányos alapja lesz a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásának,

12 évben korlátozzuk a képviselők megbizatását.

Mindez nem csak azért jelentős, mert ezzel fontos vállalásaink teljesülnek. Ezekkel a döntésekkel visszaadunk valamit, amit az Orbán-rendszer hosszú éveken át próbált elvenni a magyar emberektől: annak bizonyosságát, hogy a hatalom korlátozható, a közös vagyon visszaszerezhető, az állam pedig újra a polgárait, a szabad magyar polgárokat szolgálhatja – értékelt Magyarország miniszterelnöke.