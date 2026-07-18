Ideje felírni a naptárba: jön az első új autópálya átadása Magyarországon a Tisza-kormány alatt, térképen a nyomvonal – lehet, hogy torzó marad

Befejezéséhez közeledik Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye egyik legjelentősebb közlekedési beruházása, ahol már a Tisza-kormány vághatja át a szalagot. Természetesen a projekt megvalósítása még az Orbán-kormánynak köszönhető. Az M49-es gyorsforgalmi út M3-as autópálya és Ököritófülpös közötti szakaszát várhatóan ősz elején adják át a forgalomnak, közvetlen gyorsforgalmi kapcsolatot teremve Mátészalka térségének.

Térképen az M49-es gyorsforgalmi út első (piros) és második (zöld) üteme. / Fotó: beruhazas.gov.hu/

A beruházás második ütemében a magyar–román határ felé épülhet tovább az út, amire egyébként a Tisza Párt választási programjában ígéretet tett. A beruhással a későbbiekben Szatmárnémeti térségét is az európai autópálya-hálózatba kapcsolhatják, feltéve, ha románok is elkészülnek saját szakaszukkal.

Koraősszel készülhet el a gyorsforgalmi út Ököritófülpösig, utána a román határ a cél

A fejlesztésről még 2021 tavaszán állapodott meg a két ország kormánya, majd 2023 januárjában indult el a kivitelezés a magyar oldalon. A végéhez közeledő első ütem keretében 28,2 kilométer hosszú, teljesen új 2x2 sávos nyomvonalon épül gyorsforgalmi út. A szakaszon

négy különszintű csomópont,

öt körforgalom, valamint

összesen huszonkét híd és felüljáró

készül. Mindemellett a gyorsforgalmi út mindkét oldalán pihenőhelyeket alakítanak ki. A beruházás részeként épül meg a Győrteleket elkerülő 3,3 kilométer hosszú másodrendű főút is.

A kivitelezés során az árvízvédelemre is kiemelt figyelmet fordítottak:Kocsord térségében, a Kraszna hídja alatt egy 32 méter hosszú mobil árvízvédelmi fal épült, amely rendkívüli vízállás esetén segíti a biztonságos árvízlevezetést.

A munkálatok előrehaladásával az M3-as autópálya és a jármi csomópont közötti mintegy két kilométeres szakaszt ideiglenesen már megnyitották a forgalom előtt. Erre azért volt szükség, hogy a 49-es főút Őr és Jármi közötti részén elvégezhessék a korrekciós és burkolaterősítési munkákat. Az ideiglenes forgalmi rend várhatóan a nyár végéig marad érvényben.

A teljes első ütem műszaki átadása és végleges forgalomba helyezése a legfrissebb információk szerint ősz elején várható.

A tervek szerint a beruházás folytatásaként a második ütemben az M49-es Ököritófülpöstől Csengerig, a magyar–román határig épülhet tovább, mintegy 17 kilométer hosszan. Az út Óvár térségében kapcsolódhat majd a román oldalon készülő gyorsforgalmi úthoz, így biztosítva közvetlen gyorsforgalmi összeköttetést Szatmárnémeti felé.