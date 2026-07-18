Ausztria teljes sokkban, odaveszhet a komplett autóipara: egész Európában példátlan, ami náluk történik – az osztrák miniszter azonnali követeléseket nyújtott be az EU-nak
Ausztria autóiparát leépítési hullám fenyegeti. Nem csupán negatív trendről van szó, hanem olyan fokú lepusztulásról, ami azonnali reakciót váltott ki az osztrák kormányból.
Történt, hogy egy tanulmány szerint az osztrák autóipar a tervezett uniós autóipari csomag legnagyobb vesztese. Hattmannsdorfer gazdasági miniszter most a tervezet módosítását, utólagos korrekcióját követeli.
Ausztria teljes sokkban, odaveszhet a komplett autóipara
Egy új tanulmány szerint az osztrák autó- és beszállítóipar különösen nagy nyomás alatt áll. A Fraunhofer Intézet csütörtökön közzétett elemzése szerint a tervezett uniós autóipari csomag (EU-Automotive-Paket) hatásai egyetlen más EU-tagállamot sem érintenének olyan súlyosan, mint Ausztriát.
Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) gazdasági miniszter szerint egyértelmű eljött az ideje a cselekvésnek. „A számok nem hagynak teret a szépítésnek és a mellébeszélésnek. Ha a jelenlegi európai keretfeltételek mellett az osztrák autóipar nagyobb nyomás alá kerül, mint a többi európai országé, akkor a félrenézés nem opció.
Aki munkahelyeket akar biztosítani, annak most ki kell állnia a valódi technológiasemlegesség és Európa, mint ipari helyszín mellett. A klímacélokért nem fizethetünk a hozzáadott érték és a munkahelyek elvesztésével
– hangsúlyozza Hattmannsdorfer.
A gazdasági miniszter már a múlt héten kerekasztal-beszélgetésre hívta a hazai autó- és beszállítóipar képviselőit. A cél a Brüsszelben jelenleg is tárgyalás alatt álló uniós autóipari csomag, az EU-Automotive-Paket következményeinek elemzése, valamint egy közös osztrák álláspont kidolgozása.
A számok egyértelműen bizonyítják, hogy cselekedni kell. Ezért ültettem egy asztalhoz a hazai autó- és beszállítóipart, és négy világos követelést tettem le az asztalra:
- valódi technológiasemlegességet,
- védelmet a tisztességtelen versennyel szemben,
- több "Made in Europe"-ot,
- valamint egy erős európai technológiai és innovációs bázist.
A problémákat elemeztük, a megoldások készen állnak. Most azon van a sor, hogy ezeket politikailag is átültessük a gyakorlatba – sorolta. Hattmannsdorfer a nagyobb fokú technológiasemlegesség mellett teszi le a voksát.
Ennek értelmében azt követeli az EU-tól, hogy az alacsony kibocsátású acélt, a zöld alumíniumot és a megújuló üzemanyagokat teljes mértékben be kellene számítani a tervezett 90 százalékos szabályozásba. Emellett a megújuló üzemanyagokkal működő belső égésű motorokat nem szabadna hátrányosabb helyzetbe hozni a többi alacsony kibocsátású technológiához képest.
A 90 százalékos szabályozás nem válhat látszatmegoldássá. Az alacsony kibocsátású acélt, a zöld alumíniumot és a megújuló üzemanyagokat már ezen a 90 százalékon belül is teljes mértékben be kell számítani. Csak így jön létre valódi technológiasemlegesség, és csak így kapnak jutalmat a klímabarát európai hozzáadott értékbe történő beruházások. Egy megújuló üzemanyagokkal működő belső égésű motort nem szabad hátrányosabb helyzetbe hozni más alacsony kibocsátású technológiáknál – szögezte le.
A miniszter emellett szigorúbb intézkedéseket követel a harmadik országokból – különösen a Kínából – érkező tisztességtelen versennyel szemben,
a kulcsfontosságú technológiák nagyobb arányú európai gyártását, valamint erőteljesebb beruházásokat az innovációba, a szoftverekbe és a félvezetőkbe.
Hattmannsdorfer számára a vita sokkal többről szól, mint a jövő meghajtásáról. "Ne csináljunk ideológiai kérdést az autóipar jövőjéből, hiszen itt munkahelyekről, a hozzáadott értékről és országunk ipari jövőjéről van szó. Világos javaslatokat tettem le az asztalra, és egy asztalhoz ültettem az ágazatot. Most azon múlik a dolog, hogy kijelöljük a helyes irányt, és határozottan átültessük a gyakorlatba a szükséges változtatásokat európai szinten" – zárta nyilatkozatát.
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