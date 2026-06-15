Új aranyhatalom emelkedik fel a világban, azonnal felforgatja a kereskedelmet: már nem Svájcra és Londonra kell figyelni – itt lesz a központ
Szingapúr még idén elindít egy tőzsdén kívüli aranyelszámolási rendszert, valamint központi bankok számára egy aranyletéti szolgáltatást, miközben a városállam arra törekszik, hogy a nemesfémek globális kereskedelmi központjává váljon.
Az újonnan létrejövő rendszerben több nagy nemzetközi bank is részt vesz majd, köztük a JPMorgan, a Deutsche Bank és a DBS is – jelentette be hétfő reggel Gan Kim Yong szingapúri miniszterelnök-helyettes.
„Nem az a célunk, hogy kiszorítsuk a már jól bejáratott aranykereskedelmi és likviditási központokat. Szingapúr inkább a globális aranyökoszisztéma megbízható csomópontjaként működhet: összekapcsolhatja a regionális keresletet a globális likviditással, és támogathatja a piaci aktivitást az ázsiai kereskedési órákban” – idézte a miniszterhelyettest a Financial Times.
Szingapúr és riválisa, Hongkong egyaránt arra törekszik, hogy Ázsia vezető aranypiacává váljon, miközben a térség egyre nagyobb szerepet játszik a nemesfémek globális kereskedelmében. A két pénzügyi központ igyekszik átalakítani egy olyan üzletágat, amely évtizedeken keresztül Londonra, New Yorkra és Svájcra épült, ahol az aranyrudakat tárolják, finomítják és kereskednek velük.
Régóta kacérkodik az aranypiaccal Szingapúr
Bár Szingapúr ilyen irányú ambíciói már több mint egy évtizede formálódnak, azokat jelentősen felgyorsította a geopolitikai bizonytalanság, amely az elmúlt két évben új lendületet adott a befektetők arany iránti keresletének. E törekvések jelentős része – például a fizikai aranyra szóló szerződések bevezetése vagy a nagyméretű tárolókapacitások kiépítése – elsősorban a magánszektor kezdeményezésére valósult meg.
Gan Kim Yong, aki egyben a Szingapúri Monetáris Hatóság elnöke is, elmondta, hogy az elszámolási mechanizmus várhatóan még az idei év végére működőképes lesz, míg a bankközi kereskedést 2027-ben integrálják majd a rendszerbe.
A programhoz csatlakozott további pénzintézetek között szerepel a szingapúri OCBC és UOB, valamint a kínai ICBC és a dél-afrikai Standard Bank közös vállalata.
„Az aranypiac akkor működik a leghatékonyabban, ha a likviditás és a piaci infrastruktúra régiókon átívelően kapcsolódik össze. A kiépített elszámolási infrastruktúrával és az erős piaci ökoszisztémával Szingapúr hozzájárulhat egy zökkenőmentesebb, az időzónákon átívelő globális piachoz” – emelte ki Gan.
Megelőzték a nagy riválist
Hongkong szintén saját aranyelszámolási rendszerének létrehozásán dolgozik.
A szingapúri kormány idei költségvetésben bejelentett intézkedéseinek részeként a MAS olyan trezorokat hoz létre, amelyek lehetővé teszik más országok központi bankjai számára, hogy aranytartalékaikat a városállamban tárolják. Emellett megszüntetik a családi vagyonkezelők (family office-ok) és az arra jogosult befektetési alapok fizikai aranybefektetéseire vonatkozó adókedvezmények 5 százalékos felső korlátját.