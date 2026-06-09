Moszkva megküldte a követelést, ezt már nem lehet félvállról venni: azonnal vonják ki Európából az összes amerikai atomfegyvert – „Bontsanak le mindent, és vigyék vissza az USA-ba!”

Andrej Belouszov, az orosz külügyminisztérium különleges megbízatású nagykövete szerint az Európában telepített amerikai atomfegyvereket Moszkva stratégiai jelentőségű eszközöknek tekinti, mert alkalmasak lehetnek arra, hogy kárt okozzanak Oroszország legfontosabb civil és katonai infrastrukturális létesítményeiben. Az orosz diplomata ezért kijelentette: ezeket ki kell vonni Európából, vissza kell szállítani az Egyesült Államokba, az állomásoztatásukhoz szükséges európai rendszert pedig fel kell számolni.

Az az orosz követelés, hogy bontsák csavarjaira és szállítsák el az amerikai atomfegyvereket Európából / Fotó: Shutterstock

Amerika és Európa összekacsintott az atomprogram ügyében

Korábban Washington már nyitottságot jelzett arra, hogy további európai NATO-tagállamok is szerepet kaphassanak a szövetség nukleáris megosztási rendszerében. A legnagyobb érdeklődést a keleti szárnyon mutatják, különösen Lengyelország és egyes balti államok részéről, amelyek

az orosz fenyegetés miatt erősebb garanciákat szeretnének.

Az Egyesült Államok nyilvános szakértői becslések szerint nagyjából száz taktikai atomfegyvert állomásoztat Európában. Ezek B61-es, illetve modernizált B61–12-es gravitációs légibombák, amelyeket speciális föld alatti tárolókban őriznek. A Bulletin of the Atomic Scientists 2025-ös összesítése szerint mintegy száz amerikai taktikai bomba lehet európai bázisokon, míg egy másik szakértői elemzés 100–120 darabra teszi a mennyiséget.

A fegyverek hat katonai bázishoz köthetők öt NATO-tagállamban:

Németországban a bücheli légibázishoz,

Olaszországban az avianói és a ghedi bázishoz,

Belgiumban a Kleine Brogel légibázishoz,

Hollandiában Volkelhez,

Törökországban pedig Incirlikhez.

A pontos darabszámot és az állomásoztatás részleteit Washington és a NATO hivatalosan nem erősíti meg, a bázisokra vonatkozó adatok szakértői és nyílt forrású becsléseken alapulnak.

Elrettentő erő Európa zsebében az atomfegyver

A NATO hivatalos álláspontja az, hogy a nukleáris fegyverek a szövetség elrettentési és védelmi képességeinek alapvető részét jelentik. A szövetség májusban frissített állásfoglalása szerint a NATO továbbra is elkötelezett a fegyverzetellenőrzés, a leszerelés és az atomsorompó mellett, de

amíg léteznek nukleáris fegyverek, addig a nukleáris szövetség marad.

Moszkva követelése így egyszerre katonai és politikai üzenet. Oroszország azt próbálja elérni, hogy az amerikai nukleáris jelenlét kerüljön ki Európából, miközben a NATO keleti tagállamai éppen erősebb elrettentést sürgetnek. A két álláspont között egyelőre nincs közeledés: a Kreml a fegyverek kivonását követeli, a szövetség pedig az orosz fenyegetésre hivatkozva tartaná fenn a nukleáris védőernyőt.