Deviza
EUR/HUF356,13 +0,04% USD/HUF308,45 -0,09% GBP/HUF412,71 +0,25% CHF/HUF386,55 -0,08% PLN/HUF83,93 +0,03% RON/HUF67,99 +0,14% CZK/HUF14,74 +0,18% EUR/HUF356,13 +0,04% USD/HUF308,45 -0,09% GBP/HUF412,71 +0,25% CHF/HUF386,55 -0,08% PLN/HUF83,93 +0,03% RON/HUF67,99 +0,14% CZK/HUF14,74 +0,18%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 372,63 -0,25% MTELEKOM2 736 +3,25% MOL3 892 -1,12% OTP40 330 -0,1% RICHTER11 840 -2,47% OPUS398 -0,75% ANY7 810 -2,01% AUTOWALLIS148,5 +1,02% WABERERS4 930 +0,61% BUMIX9 401,1 +0,78% CETOP4 525,5 +0,43% CETOP NTR2 866,41 +0,42% BUX133 372,63 -0,25% MTELEKOM2 736 +3,25% MOL3 892 -1,12% OTP40 330 -0,1% RICHTER11 840 -2,47% OPUS398 -0,75% ANY7 810 -2,01% AUTOWALLIS148,5 +1,02% WABERERS4 930 +0,61% BUMIX9 401,1 +0,78% CETOP4 525,5 +0,43% CETOP NTR2 866,41 +0,42%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Oroszország
NATO
atomfegyver

Moszkva megküldte a követelést, ezt már nem lehet félvállról venni: azonnal vonják ki Európából az összes amerikai atomfegyvert – „Bontsanak le mindent, és vigyék vissza az USA-ba!”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A Kremlben ismét napirendi ponttá vált az amerikai atomfegyverek európai jelenléte. Andrej Belouszov, az orosz külügyminisztérium különleges megbízatású nagykövete nem csak politikai véleményt formált meg, amikor azt nyilatkozta: Moszkva ragaszkodik ahhoz, hogy az Egyesült Államok vonja ki atomfegyvereit Európából, vigye vissza azokat amerikai területre, és bontsa le az ezek állomásoztatásához kiépített teljes európai infrastruktúrát is.
Csókási Annamária
2026.06.09, 20:17
Frissítve: 2026.06.09, 20:59

Andrej Belouszov, az orosz külügyminisztérium különleges megbízatású nagykövete szerint az Európában telepített amerikai atomfegyvereket Moszkva stratégiai jelentőségű eszközöknek tekinti, mert alkalmasak lehetnek arra, hogy kárt okozzanak Oroszország legfontosabb civil és katonai infrastrukturális létesítményeiben. Az orosz diplomata ezért kijelentette: ezeket ki kell vonni Európából, vissza kell szállítani az Egyesült Államokba, az állomásoztatásukhoz szükséges európai rendszert pedig fel kell számolni.

nukleáris fegyver, atom fegyverLengyelország, Oroszország, Ukrajnaorosz-ukrán háború
Az az orosz követelés, hogy bontsák csavarjaira és szállítsák el az amerikai atomfegyvereket Európából / Fotó: Shutterstock

Amerika és Európa összekacsintott az atomprogram ügyében

Korábban Washington már nyitottságot jelzett arra, hogy további európai NATO-tagállamok is szerepet kaphassanak a szövetség nukleáris megosztási rendszerében. A legnagyobb érdeklődést a keleti szárnyon mutatják, különösen Lengyelország és egyes balti államok részéről, amelyek 

az orosz fenyegetés miatt erősebb garanciákat szeretnének.

Az Egyesült Államok nyilvános szakértői becslések szerint nagyjából száz taktikai atomfegyvert állomásoztat Európában. Ezek B61-es, illetve modernizált B61–12-es gravitációs légibombák, amelyeket speciális föld alatti tárolókban őriznek. A Bulletin of the Atomic Scientists 2025-ös összesítése szerint mintegy száz amerikai taktikai bomba lehet európai bázisokon, míg egy másik szakértői elemzés 100–120 darabra teszi a mennyiséget.

A fegyverek hat katonai bázishoz köthetők öt NATO-tagállamban: 

  • Németországban a bücheli légibázishoz, 
  • Olaszországban az avianói és a ghedi bázishoz, 
  • Belgiumban a Kleine Brogel légibázishoz, 
  • Hollandiában Volkelhez, 
  • Törökországban pedig Incirlikhez. 

A pontos darabszámot és az állomásoztatás részleteit Washington és a NATO hivatalosan nem erősíti meg, a bázisokra vonatkozó adatok szakértői és nyílt forrású becsléseken alapulnak.

Elrettentő erő Európa zsebében az atomfegyver

A NATO hivatalos álláspontja az, hogy a nukleáris fegyverek a szövetség elrettentési és védelmi képességeinek alapvető részét jelentik. A szövetség májusban frissített állásfoglalása szerint a NATO továbbra is elkötelezett a fegyverzetellenőrzés, a leszerelés és az atomsorompó mellett, de

amíg léteznek nukleáris fegyverek, addig a nukleáris szövetség marad.

Moszkva követelése így egyszerre katonai és politikai üzenet. Oroszország azt próbálja elérni, hogy az amerikai nukleáris jelenlét kerüljön ki Európából, miközben a NATO keleti tagállamai éppen erősebb elrettentést sürgetnek. A két álláspont között egyelőre nincs közeledés: a Kreml a fegyverek kivonását követeli, a szövetség pedig az orosz fenyegetésre hivatkozva tartaná fenn a nukleáris védőernyőt.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu