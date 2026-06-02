Deviza
EUR/HUF354,86 -0,28% USD/HUF304,6 -0,43% GBP/HUF410,34 -0,33% CHF/HUF387,9 -0,27% PLN/HUF83,86 -0,18% RON/HUF67,57 -0,39% CZK/HUF14,62 -0,27% EUR/HUF354,86 -0,28% USD/HUF304,6 -0,43% GBP/HUF410,34 -0,33% CHF/HUF387,9 -0,27% PLN/HUF83,86 -0,18% RON/HUF67,57 -0,39% CZK/HUF14,62 -0,27%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX135 242,19 +1,08% MTELEKOM2 682 +0,6% MOL3 906 -0,31% OTP41 730 +1,94% RICHTER12 650 +0,71% OPUS355 +1,27% ANY7 990 +0,13% AUTOWALLIS148 0% WABERERS4 670 +1,07% BUMIX9 284,97 +0,33% CETOP4 517,78 -1,03% CETOP NTR2 893,11 +1,46% BUX135 242,19 +1,08% MTELEKOM2 682 +0,6% MOL3 906 -0,31% OTP41 730 +1,94% RICHTER12 650 +0,71% OPUS355 +1,27% ANY7 990 +0,13% AUTOWALLIS148 0% WABERERS4 670 +1,07% BUMIX9 284,97 +0,33% CETOP4 517,78 -1,03% CETOP NTR2 893,11 +1,46%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Egyesült Államok
Donald Trump
NATO

Újabb európai országokhoz helyezne ki atomfegyvereket a NATO többen már alig várják – „Ha bárki megtámadna minket, a válasz pusztító lenne!"

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az Egyesült Államok arról tárgyal, hogy további európai NATO-tagállamokba telepíthetne atomfegyvereket, miközben a szövetségesek egy része attól tart, hogy Washington hagyományos katonai jelenlétének csökkentése gyengítheti Európa biztonságát. Amerika nyitottságot jelzett arra, hogy a jelenlegi nukleáris megosztási rendszeren túl új országok is szerepet kaphassanak a NATO elrettentési politikájában.
Csókási Annamária
2026.06.02, 06:47
Frissítve: 2026.06.02, 08:41

Washington csapatkivonásokról és egyes kulcsfontosságú fegyverrendszerek európai telepítésének lemondásáról döntött, miközben egyre nagyobb hangsúlyt helyez Ázsiára és más térségekre.

Amerikai Egyesült Államok USAB NATO ulgária, SzófiaKözel-Kelet, Irán, iráni háború, iráni konfliktus
A NATO-tag Egyesült Államok szállító repülőgépei a bulgáriai Szófiában, útban Irán felé / Fotó: Daniel Yovkov / NurPhoto / AFP

Az Egyesült Államok nukleáris NATO-védőernyője

Az amerikai elképzelés szerint több NATO-tagállam is fogadhatna úgynevezett kettős rendeltetésű repülőgépeket, vagyis olyan harci gépeket, amelyek hagyományos és nukleáris csapásmérésre is alkalmasak. A Financial Times forrásai szerint a nyitottság célja az, hogy Washington jelezze: az amerikai nukleáris védőernyő továbbra is érvényes, még akkor is, ha a hagyományos katonai védelem terhéből Európának a jövőben jóval nagyobb részt kell vállalnia.

A legnagyobb érdeklődést a NATO keleti szárnyán mutatják. A beszámoló szerint Lengyelország és egyes balti államok is nyitottak lennének arra, hogy területükön ilyen bázisok működjenek. Lengyel részről ez nem teljesen új igény: Andrzej Duda volt lengyel elnök korábban nyilvánosan is amellett érvelt, hogy az Egyesült Államok terjessze ki a nukleáris megosztási rendszert Lengyelországra.

Varsó emellett idén csatlakozott egy új francia kezdeményezéshez is, amely azt vizsgálja, hogy Franciaország nukleáris elrettentőképességének egyes elemei ideiglenesen megjelenhetnének-e más európai szövetséges országokban. Ez azt mutatja, hogy a kelet-európai NATO-tagállamok nemcsak az amerikai, hanem az európai nukleáris garanciákat is erősebben be akarják vonni saját biztonsági számításaikba.

Megint a balti államok reszkethetnek

A NATO keleti határához legközelebb fekvő országok érzik a legnagyobb fenyegetést, ezért körükben a legerősebb a szándék a nukleáris elrettentés láthatóbb jelenlétére. A döntés ugyanakkor nem közeli. A tárgyalásokra rálátó másik forrás szerint nincs küszöbön olyan megállapodás, amely rövid időn belül kibővítené az amerikai nukleáris fegyverek európai állomásoztatását. A téma érzékenysége miatt a NATO-n belüli egyeztetések zárt csatornákon folynak.

Az Egyesült Államok jelenleg öt európai tagállam területén állomásoztat védelmi és elrettentési célból taktikai atomfegyvereket:

  • Belgium (Kleine Brogel légibázis) 
  • Németország (Büchel légibázis) 
  • Hollandia (Volkel légibázis) 
  • Olaszország (Aviano és Ghedi légibázisok) 
  • Törökország (Incirlik légibázis)

A fegyverek feletti teljes felügyeletet és indítási jogot az Egyesült Államok tartja kézben. Háborús konfliktus esetén azonban a befogadó európai szövetségesek saját, kettős rendeltetésű (Dual-Capable Aircraft – DCA) vadászgépei és pilótái is alkalmasak és kiképzettek a bombák célba juttatására.

A NATO nukleáris megosztási rendszere még a hidegháború idején jött létre. A szövetség érvelése szerint a rendszer lehetőséget ad a nem nukleáris NATO-tagállamoknak arra, hogy részt vegyenek a szövetség nukleáris politikájának és tervezésének alakításában anélkül, hogy saját atomfegyvereket szereznének be. A modell lényege tehát az, hogy a fegyverek amerikai ellenőrzés alatt maradnak, de a kijelölt szövetséges légierők részt vesznek a kiképzésekben és a műveleti felkészülésben.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu