Az USA nyakra-főre vásárolja az orosz uránt, de ez nem tart örökké – ketyeg az óra, nemsokára mással kell „etetni" az amerikai reaktorokat
Oroszország a világ harmadik legnagyobb uránszállítója egy amerikai vállalat, valamint egy amerikai és európai tőkével is rendelkező nemzetközi cég után, a mennyiség alapján – mondta Oroszország elnöke a Szentpétervári Gazdasági Fórumon. Vlagyimir Putyin ezt annak kapcsán emelte ki, hogy Oroszország továbbra is szállít uránt az amerikai piacra.
Az orosz állami Roszatom exportálja a 94 amerikai atomreaktor dúsított uránjának körülbelül az egynegyedét. 2024-es szállításai körülbelül 335 tonnát tehettek ki.
Hamarosan letehetnek az amerikai reaktorok az orosz uránról
A Roszatom amerikai uránexportjához különleges engedélyek kellenek, mert az Egyesült Államok alapértelmezésben korlátozza az Oroszországból származó nukleáris üzemanyag vásárlását, Oroszország pedig tiltja az urán Egyesült Államokba történő kivitelét. Az Egyesült Államok 2028-ra teljesen be is kívánja tiltani ezen importját.
A világon 2024-ben összesen 19,6 milliárd dollár értékben exportáltak uránt. Ez 47,3 százalékkal nagyobb a 2023-as adatnál, és 250,8 százalékkal a 2020-asnál a Tendata adatai szerint, amely három fő terméktípusról ír. A természetes urán legnagyobb eladója Kazahsztán volt, amely a 4,5 milliárd dolláros kivitelével a piac 4,8 százalékát ellenőrizte. Mögötte Kanada állt 3,3 milliárd dollárral, majd az Egyesült Államok következett 963 millió dollárral. Oroszországra a nyolcadik hely jutott, közel 45 millió dollárral.
A dúsítotturán-eladásokat Franciaország vezette 3,1 milliárd dolláros bevétellel és 30,1 százalékos piaci súllyal. A második Oroszország volt (2,8 milliárd dollár és 27,4 százalék), a harmadik pedig Hollandia (2,4 milliárd dollár és 23,7 százalék).
A szegényített (depleted) urán kivitelében Dél-Afrika állt az élen 6 millió dollárral és 72,5 százalékos részesedéssel. Oroszország nincs az első tizenöt között.
A Roszatom látja el üzemanyaggal
- a Paksi Atomerőművet, amely azonban beszerzése diverzifikálására készül,
- továbbá majd egy első lépésben tízévesre tervezett, de még meg nem született megállapodás alapján a két paksi blokkot,
- valamint a Budapesti Műszaki egyetem oktató-
- és a Hun-Ren kutatóreaktorát.
Akkuyuban megint léptek egy nagyot
Az orosz atomipar nemzetközi tevékenységén belül Magyarország szempontjából az az elsődleges, hogy a Roszatom hol, milyen minőségben, milyen áron és milyen ütemezésben halad azon atomerőművi blokkok építésével, amelyekhez hasonlókat majd Pakson is felhúzna. E téren a Világgazdaság frissen számolt be egy új konstrukciójú atomerőmű építésének megkezdéséről Üzbegisztánban.
Ma arról érkezett hír, hogy újabb mérföldkőhöz ért a törökországi Akkuyuban épülő atomerőmű kivitelezése. Megérkezett a telephelyre négy gőzfejlesztő. A kazánokhoz hasonlóan a gőzfejlesztők is a turbinák meghajtásához termelnek gőzt, de nem fosszilis üzemanyaggal, hanem zárt csőrendszerben áramló, forró, radioaktív vízzel. A Roszatom gépgyártó részlege az Akkuyu -projekthez már leszállított négy VVER-1200-es reaktortartályt és 16 gőzfejlesztőt.
Az első reaktorblokk, az Akkuyu-1, várhatóan 2025 végén vagy 2026 elején állt volna üzembe, de a legújabb ütemterv szerint az első energiatermelés 2026 végére várható.
A 2025. decemberi jelentések szerint Oroszország további 9 milliárd dollárt (7,7 milliárd eurót) biztosított az akkuyui projekthez, így a teljes finanszírozás 20 milliárd dollár volt. A török erőmű 4800 megawattos lesz, Paks II.-t feleakkora teljesítményűre tervezik.